基辅遭猛烈导弹袭击 爱国者能否成救星？

（德国之声中文网）周五，俄罗斯对乌克兰首都基辅以及第二大城市哈尔科夫实施了猛烈空袭。自今年10月以来，俄罗斯空袭的目标便锁定供电和供水以及取暖等基础设施。

基辅市长科利申科在电报发短讯称，俄罗斯对首都的空袭在继续，地铁已暂时停运，以让居民进入地铁站躲避轰炸。"首都所有区域都出现断水情况"。基辅市政府在一份声明中称，周五的轰炸是开战以来最猛烈的之一。据乌克兰国防部的报道，成功拦截了俄罗斯向基辅发射的40枚导弹中的37枚，而俄军总共发射了76枚。

哈尔科夫市长特雷霍夫（Ihor Terekhov）也在电报上表示，城市被破坏极大，主要是能源系统，"我希望大家保持耐心，我知道您的家里没电、没暖气、没水"。

为火速修理电水、供气设施，乌克兰政府暂时关闭了国内所有常态能源供应，转入紧急系统。

周五，乌克兰军队也发动了导弹反击，袭击了俄罗斯控制的卢甘斯克地州，至少有8名村民在轰炸中丧生，23人受伤。

美向乌克兰提供"爱国者"？俄罗斯：合法打击目标

一天前，泽连斯基在周四(12月15日)对欧盟峰会的视频讲话中除请求欧盟国家提供能源支持外，再次呼吁向乌克兰提供先进坦克以及防空设施。在当晚的视频讲话中，泽连斯基提到在防空系统问题上取得进展，而这一进展可能同"爱国者"防空系统有关。

美国媒体周二援引美国官员的话称，拜登政府正在敲定向乌克兰提供"爱国者"防空系统的计划，最早可能将于15日公布相关决定。该计划还需要获得美国防长奥斯汀的批准，随后提交美国总统拜登签字。报道称，一旦计划敲定，预计美国将在几天内迅速发货。不过，对使用爱国者系统的人员需要进行至少数月的培训。

俄罗斯驻美大使馆对此发表声明，强调提供这类武器系统是"又一升级步骤，它的后果尚未能预见"。该声明还称，此举将给俄美关系造成重大伤害，并给全球安全制造隐患。

次日，俄总统新闻秘书佩斯科夫对塔斯社表示，如果美国将"爱国者"防空系统提供给基辅，这一系统将成为俄军的合法打击目标。佩斯科夫说，有关"爱国者"交付的信息目前只出现在媒体上，不能完全相信，他呼吁等待官方声明。

有关爱国者导弹系统，早在第一次伊拉克战争中（1990-91），美制爱国者导弹系统便是俄制飞毛腿导弹的克星。爱国者系统对抗高空弹道导弹特别有效，而对付巡航导弹和无人机，爱国者的价值有限。直至目前，俄罗斯尚未在乌克兰使用高空弹道袭击，但这一局面随着战争的发展可以出现变化。

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（综合报道）

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