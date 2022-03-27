基辅老师给逃亡学生继续上网课

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中学女生纳斯提亚为躲避战火逃到德国，但继续上网课。她的老师还在基辅，为上课不得不离开地下室。
在乌克兰东部城市马里乌波尔，俄乌部队持续展开战斗，这里的居民受困。当地议会称，当地居民被强迫转移至俄罗斯。在基辅，一个购物中心发生爆炸，数人丧生。在俄罗斯，当局进一步收紧了言论管控。此外，乌克兰总统泽连斯基呼吁以色列提供武器协助。
战火继续延烧，俄罗斯军队显然在试图通过对基辅附近地区加强攻势来进一步围攻这座首都城市。乌克兰方面称，虽然周六计划开通多条人道走廊，但是在包括基辅和马里乌波尔在内的多个地区，不间断的轰炸使得平民撤离行动难以执行。
在第二度嘗試建立人道走廊失敗後，烏克蘭政府稱俄羅斯部隊週日（3月6日）加強對部分城市的砲擊，烏克蘭總統澤連斯基表示，這樣的結果代表國際社會對俄羅斯實施的制裁是不夠的。
据俄罗斯媒体报道，俄军已经攻占了乌克兰东南部城市梅利托波尔。其他乌克兰城市的军事目标也在遭受俄军火炮与巡航导弹的轰击，其中包括首都基辅。与此同时，俄乌双方也都释放出了谈判的讯号，但是围绕谈判地点尚有分歧。
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