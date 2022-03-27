基辅老师给逃亡学生继续上网课

乌克兰战事胶着 总统否认撤离传闻

据俄罗斯媒体报道，俄军已经攻占了乌克兰东南部城市梅利托波尔。其他乌克兰城市的军事目标也在遭受俄军火炮与巡航导弹的轰击，其中包括首都基辅。与此同时，俄乌双方也都释放出了谈判的讯号，但是围绕谈判地点尚有分歧。