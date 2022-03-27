 基辅老师给逃亡学生继续上网课 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.03.2022

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时政风云

基辅老师给逃亡学生继续上网课

中学女生纳斯提亚为躲避战火逃到德国，但继续上网课。她的老师还在基辅，为上课不得不离开地下室。

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