基辅：第二次乌克兰和平峰会应在全球南方国家举行

乌克兰总统泽连斯基本周二（8月27日）表示，与俄罗斯的战争最终将以对话结束，他将向拜登及其继任提出一项计划。基辅方面还希望，第二次全球乌克兰和平峰会将在全球南方国家举行。

（德国之声中文网）乌克兰总统泽连斯基本周二在新闻会上表示，与俄罗斯的战争最终将以对话结束，他将向美国总统拜登及其两位潜在继任人提出一项计划。而乌克兰三周前对俄罗斯库尔斯克地区发动的进攻就是这项计划的一部分。该计划还包括经济和外交方面的其他措施。

泽连斯基说："该计划的主要目的是迫使俄罗斯结束战争。我非常希望这样--（这样才对乌克兰）公平。"

乌克兰声称已在俄罗斯的库尔斯克地区占领了100个定居点，控制着1200多平方公里的土地。

跨越边界 乌克兰突袭库尔斯克 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

绝不向普京妥协

泽连斯基说，乌克兰绝不会向普京妥协，因为如果现在与普京对话，原则上是空洞而毫无意义的，因为普京不想通过外交手段结束战争。泽连斯基指出，乌军对库尔斯克地区的进攻让呼吁乌克兰与俄罗斯妥协，放弃大片领土以结束战争的国家数量减少。

泽连斯基没有进一步阐述下一步的行动，但表示希望9月前往美国参加纽约联合国大会，并会见拜登。

他还希望与美国副总统卡玛拉·哈里斯讨论乌克兰方面的计划，也许也会和共和党总统候选人特朗普讨论该计划。

第二次乌克兰和平峰会由印度主办？

泽连斯基在讲话中阐明，他认为后续的国际和平峰会是谈判主要的潜在论坛。今年6月，80多个国家在瑞士举行了首次国际乌克兰和平会议，但未提出具体的和平计划。俄罗斯没有被邀请与会，中国则没有应邀参加。巴西、印度、南非和沙特等重要国家虽然与会，但没有在闭幕声明中签字。

泽连斯基表示他对俄罗斯参加下一次乌克兰国际和平峰会持开放态度。他对记者说："如果俄罗斯代表想参加第二次峰会，他们将能够这样做。"

泽连斯基已于7月中旬建议俄罗斯代表参加第二次乌克兰和平峰会。但俄罗斯最新宣布对和谈不感兴趣。俄罗斯外交部长拉夫罗夫8月19日表示，乌克兰8月6日对俄罗斯库尔斯克地区发动大规模跨境入侵后，谈判已无可能进行。

印度总理8月23日对乌克兰进行了具有历史性的访问，他是乌克兰1991年独立以来访问该国的首位印度总理 图像来源: Indian Prime Minister’s office/AP/picture alliance

乌克兰总统顾问安德烈·叶尔马克（Andrij Jermak）本周二在基辅举行的一次会议上表示，希望第二次乌克兰和平峰会在全球南方国家之一举行。他还补充说，印度总理莫迪在最近访问基辅期间表示，印度将永远不会支持任何损害乌克兰领土完整以结束战争的计划或行动。

全球南方国家指位于欧洲和北美以外且不与西方或俄罗斯结盟的国家。印度被认为是全球南方国家之一。

本周二，印度总理莫迪与俄罗斯总统普京通电话，表示他支持早日和平解决乌克兰冲突。莫迪在X上发表示，他在与普京通话时"重申印度坚定致力于支持早日、持久、和平地解决冲突，"

印度传统上与莫斯科保持着密切的经济和防务关系。莫迪7月访问莫斯科期间，俄罗斯对乌克兰发动猛烈的导弹袭击并击中了一家儿童医院，造成30多人死亡，引发国际间强烈谴责。当时，莫迪满面笑容地与普京拥抱的画面令其形象严重受损。8月23日，莫迪首次访问基辅，被视为印度与乌克兰的关系走向和解。泽连斯基8月25日向记者表示，他告诉印度总理莫迪，他会支持印度主办第二次乌克兰和平峰会。

(法新社、路透社）

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