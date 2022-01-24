“基辅比悉尼更安全”为什么很多外国人仍留在乌克兰

（德国之声中文网）满脸倦意的戴斯勒（ Jens Däßler ）笑着告知： "我的手机里满是信息"。这些信息大都发自朋友和亲戚，问他打算什么时候离开基辅。然而，这位德国企业家并不着急。

显然，在乌克兰首都的其他很多外国人也是同样心态。俄乌紧张关系已不新鲜，但最近，几个西方国家决定从乌克兰撤出大使馆工作人员，引起国际间广泛关注。一时间，欧洲东部发生战争似乎要成现实。

两年前从悉尼来到基辅的赫伯特（ Ken Herbert,）说， "我一般每月同父母交谈一次，现在，每两天就有一次。" 澳大利亚也已从基辅撤离了部分外交人员。大使馆打电话给他，问是否也打算离开这个国家。赫伯特说，这让他十分惊讶。就像德国之声采访过的其他大多数人一样，他考虑继续呆在基辅。

无形威胁

对许多人而言，难以想象，现在就二话不说，收拾行李离开基辅，因为，该地实际上非常安全。赫伯特强调："总的来说，我觉得，这里比澳大利亚更安全。在悉尼，我晚上不敢进入任何黑暗的小巷。" 而在基辅，他不用担心。

基辅的生活在很大程度上照常进行

再者，俄军的威胁尚在数百公里之外。德国人戴斯勒指出，在基辅，人们看不到士兵，看不到战机，看不到任何让人觉得战争或危险在即的东西。他称，在基辅，生活节奏照常，社交媒体上关于餐厅开业、边境局势的消息同样存在。他说，他真的很难从国际媒体的图片里认出他现在的第二故乡："阳光明媚，有披萨，有寿司，-- 什么都有。"

大家都看着乌克兰

美国人希普克－奥德曼 （ Kari Hiepko-Odermann ）表示， 尤其是对外国人来说， "情况发生了变化，突然间，他们更明白了这里发生的事情。" 她在 2018 年同丈夫和孩子一起搬到了基辅。自2014年莫斯科吞并克里米亚半岛以来，乌克兰人始终生活在与俄冲突随之而来的威胁之中，莫斯科一直在为乌东亲俄分裂分子撑腰。她认为， 乌克兰人处此境遇已过８年，在某种程度上已对此习以为常，这也就是为什么外人往往比乌克兰人更担心当前事态发展的原因。

不过，她从孩子们的学校那里了解到，也有一些外国家庭已离开基辅，尤其是那些反正能居家工作的移民，他们当然可在远方的家中坐待局势缓和，届时重返。

矛盾信息

乌当局间或矛盾的信息也在某种程度上导致了最近几周的不确定性。在视频讲话中，总统泽连斯基淡化紧张局势升级风险，吁请公民保持冷静，不要抢购；但第二天，他却对《华盛顿邮报》记者表示，距东部边境 40 公里的乌克兰第二大城市哈尔科夫（ Charkiw ）很可能是俄罗斯入侵的目标。

新近，乌军一高官将 2 月 20 日--北京冬奥会结束的那一天--设定为入侵的可能日子。他称，克里姆林宫可能考虑不再像 2008 年那样从中国政权那里抢风头，当时，俄军事干预格鲁吉亚转移了国际媒体对北京夏季奥运的关注。

与此同时，泽连斯基的高级助手们却对新闻界表示，俄军的调集是一种政治虚张升势手法。难怪人们现在的感觉是，乌克兰的专家和外行都在费尽心力，试图澄清国家面对的事情。

希望北约援助

面对军事威胁，乌克兰人翘首以待西方援助。德国政府不愿提供武器，这让很多乌克兰人深感失望，也给他们心中的德国形象蒙上阴影。企业家戴斯勒希望柏林明确承诺支持乌克兰。

因此，美国近日运来武器弹药及宣布向东欧派遣部队，受到乌克兰民众欢呼，就毫不足怪了。美国人希普克-奥德曼就此指出，拜登总统年迈，通常被视为一大弱点，但现在，这却可能是一大优势："他知道如何处理冷战政治"。

俄罗斯虽然说是防御 但是俄系武装势力已经对乌克兰形成包围之势（截止于2021年1月28日）

去留难定

尽管国际外交常常在没有乌克兰参与下继续如火如荼，但各国政府仍向在那里的本国公民发出警示，做好随时撤离的准备，以应紧张局势激化。手提箱、现金和急救包，它们或将成为届时能否适时离境的决定性因素

媒体和论坛上关于如何配备应急包的建议五花八门，从伏特加、伤口消毒液到在紧急情况下可引人注意的孟加拉烟花，应有尽有。然而，若道路阻塞、通讯手段失效，那时如何自处，则只能好自为之了。

不过，并非在基辅的每个外国侨民都有这样的计划。有的人根本就无意准备应急包。戴斯勒指出，当事人的处理方式各不相同。他说："你越关注德国或美国的新闻，你就越害怕。" 他告知，他的秘诀是：充耳不闻。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ SWIFT银行交易系统 切断俄罗斯与SWIFT金融转账系统的联系，将是欧美对俄所能采取的最强硬的金融制裁步骤之一。总部位于比利时的SWIFT（环球银行金融电信协会）与万余家银行联网，全球半数主要的跨境转帐都通过其传递数据。若与之脱钩，俄罗斯的国际金融交易，包括占该国总收入40%以上的油气出口收益将被切断，其经济会立即受到长期的影响。美国以往曾说服SWIFT对伊朗实施过这一制裁。但这一制裁也会对美国及其盟友的经济造成伤害。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 曾错过时机？ 2014年俄罗斯出兵吞并克里米亚半岛时(图)，美国及其欧洲盟国曾考虑过动用SWIFT这一制裁工具。俄罗斯当时称，如果被逐出该金融交易系统，将视之为对俄宣战。西方国家随后搁置了这一方案，后来被批评反应过于软弱。俄罗斯此后曾试图建立自己的跨境金融交易系统，但成果有限。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 冻结美元结算 美国本身就掌握着对抗普京最有力的金融武器之一——断绝俄罗斯获取美元的途径。所有以美元进行的交易最终都通过美联储或美国金融机构进行结算。就是说外国银行必须通过美国金融系统完成美元交易。美国曾对违反对伊朗、苏丹等国制裁的金融机构进行处罚、禁止其美元结算。与其它金融手段不同的是，美国可单独祭出这一制裁。拜登曾暗示这是制裁俄罗斯的选项之一。无法以美元结算，俄罗斯的企业和个人进行最常规的交易时都会受到阻碍，比如发工资或买东西。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 出口禁令 白宫还证实在考虑实施出口管制，阻止俄罗斯获取用于飞机和智能手机的高科技产品，以及其它现代化设备所需的软件和电子装备。因为美国的软件、技术和设备在全球占据主导地位，这意味着俄罗斯获得集成电路和含有集成电路的产品的可能将受到严重限制。这可能涉及飞机航空电子设备、机床、智能手机、游戏机、平板电脑和电视，甚至国防工业。受到美国出口禁令制裁的国家包括古巴、伊朗、朝鲜和叙利亚。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 禁购国债 去年，拜登政府已经禁止美国金融机构直接向国有机构购买俄罗斯政府债券，以限制俄罗斯的借贷能力。但这一措施并不针对二级市场，因此有可能成为制裁的下一步。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 北溪二号输气管道 美国多年来一直反对从俄罗斯向德国输送天然气的北溪二号线工程，认为这有助于俄罗斯利用对天然气供应的控制权来达到其在欧洲的政治目的。共和党人希望立即制裁管道的运营方，民主党人则主张在俄罗斯入侵乌克兰的情况下出手。为避免与盟友德国冲突，拜登政府上台后暂停了前任政府的制裁。德国则表示，若俄罗斯入侵乌克兰，北溪二号的运营前景将被“放到桌面上”讨论。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 普京女友？朋友圈？ 美国惯用的一种制裁手法是制裁相关领导人、亲信圈子成员、他们的家人以及军队和文职官员。普京及其亲信和家人、俄罗斯的银行和有权势的财阀富豪都有可能遇到这一命运。共和党议员提出的一项法案，主张于俄罗斯对乌克兰采取进一步军事行动之前就实施制裁。这些众议员还敦促考虑针对俄罗斯上层人士的制裁，包括普京的家人，以及一名据称与普京有绯闻的女性——2004年奥运体操金牌得主军阿丽娜·卡巴耶娃（Alina Kabaeva）。



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