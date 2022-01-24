“基辅比悉尼更安全”为什么很多外国人仍留在乌克兰

西方多国大使馆正在从乌克兰撤离其工作人员，但不少侨民却仍选择留乌。德国之声记者采访了其中一些人，了解他们对乌俄冲突的内政外交前景的看法。
（德国之声中文网）满脸倦意的戴斯勒（ Jens Däßler ）笑着告知： "我的手机里满是信息"。这些信息大都发自朋友和亲戚，问他打算什么时候离开基辅。然而，这位德国企业家并不着急。
显然，在乌克兰首都的其他很多外国人也是同样心态。俄乌紧张关系已不新鲜，但最近，几个西方国家决定从乌克兰撤出大使馆工作人员，引起国际间广泛关注。一时间，欧洲东部发生战争似乎要成现实。
两年前从悉尼来到基辅的赫伯特（ Ken Herbert,）说， "我一般每月同父母交谈一次，现在，每两天就有一次。" 澳大利亚也已从基辅撤离了部分外交人员。大使馆打电话给他，问是否也打算离开这个国家。赫伯特说，这让他十分惊讶。就像德国之声采访过的其他大多数人一样，他考虑继续呆在基辅。
对许多人而言，难以想象，现在就二话不说，收拾行李离开基辅，因为，该地实际上非常安全。赫伯特强调："总的来说，我觉得，这里比澳大利亚更安全。在悉尼，我晚上不敢进入任何黑暗的小巷。" 而在基辅，他不用担心。
再者，俄军的威胁尚在数百公里之外。德国人戴斯勒指出，在基辅，人们看不到士兵，看不到战机，看不到任何让人觉得战争或危险在即的东西。他称，在基辅，生活节奏照常，社交媒体上关于餐厅开业、边境局势的消息同样存在。他说，他真的很难从国际媒体的图片里认出他现在的第二故乡："阳光明媚，有披萨，有寿司，-- 什么都有。"
美国人希普克－奥德曼 （ Kari Hiepko-Odermann ）表示， 尤其是对外国人来说， "情况发生了变化，突然间，他们更明白了这里发生的事情。" 她在 2018 年同丈夫和孩子一起搬到了基辅。自2014年莫斯科吞并克里米亚半岛以来，乌克兰人始终生活在与俄冲突随之而来的威胁之中，莫斯科一直在为乌东亲俄分裂分子撑腰。她认为， 乌克兰人处此境遇已过８年，在某种程度上已对此习以为常，这也就是为什么外人往往比乌克兰人更担心当前事态发展的原因。
不过，她从孩子们的学校那里了解到，也有一些外国家庭已离开基辅，尤其是那些反正能居家工作的移民，他们当然可在远方的家中坐待局势缓和，届时重返。
乌当局间或矛盾的信息也在某种程度上导致了最近几周的不确定性。在视频讲话中，总统泽连斯基淡化紧张局势升级风险，吁请公民保持冷静，不要抢购；但第二天，他却对《华盛顿邮报》记者表示，距东部边境 40 公里的乌克兰第二大城市哈尔科夫（ Charkiw ）很可能是俄罗斯入侵的目标。
新近，乌军一高官将 2 月 20 日--北京冬奥会结束的那一天--设定为入侵的可能日子。他称，克里姆林宫可能考虑不再像 2008 年那样从中国政权那里抢风头，当时，俄军事干预格鲁吉亚转移了国际媒体对北京夏季奥运的关注。
与此同时，泽连斯基的高级助手们却对新闻界表示，俄军的调集是一种政治虚张升势手法。难怪人们现在的感觉是，乌克兰的专家和外行都在费尽心力，试图澄清国家面对的事情。
面对军事威胁，乌克兰人翘首以待西方援助。德国政府不愿提供武器，这让很多乌克兰人深感失望，也给他们心中的德国形象蒙上阴影。企业家戴斯勒希望柏林明确承诺支持乌克兰。
因此，美国近日运来武器弹药及宣布向东欧派遣部队，受到乌克兰民众欢呼，就毫不足怪了。美国人希普克-奥德曼就此指出，拜登总统年迈，通常被视为一大弱点，但现在，这却可能是一大优势："他知道如何处理冷战政治"。
俄罗斯虽然说是防御 但是俄系武装势力已经对乌克兰形成包围之势（截止于2021年1月28日）
尽管国际外交常常在没有乌克兰参与下继续如火如荼，但各国政府仍向在那里的本国公民发出警示，做好随时撤离的准备，以应紧张局势激化。手提箱、现金和急救包，它们或将成为届时能否适时离境的决定性因素
媒体和论坛上关于如何配备应急包的建议五花八门，从伏特加、伤口消毒液到在紧急情况下可引人注意的孟加拉烟花，应有尽有。然而，若道路阻塞、通讯手段失效，那时如何自处，则只能好自为之了。
不过，并非在基辅的每个外国侨民都有这样的计划。有的人根本就无意准备应急包。戴斯勒指出，当事人的处理方式各不相同。他说："你越关注德国或美国的新闻，你就越害怕。" 他告知，他的秘诀是：充耳不闻。
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在乌克兰冲突中德国扮演怎样的角色，尤其是德国该不该像美国或者英国那样向基辅提供武器支援，联邦政府的回答是积极参与外交斡旋、但不提供杀伤武器。民调结果也为这样的决策奠定了基础。