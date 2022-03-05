基辅拒绝俄方提出的“人道主义走廊”

（德国之声中文网）俄罗斯军方宣布在乌克兰开放多个 “人道主义走廊”。据俄罗斯国防部称，基辅、哈尔科夫、马里乌波尔和苏梅等城市从本周一（3月7日）上午10点开始暂时停火，允许平民疏散。上周末，港口城市马里乌波尔（Mariupol ）两次疏散平民的尝试均告失败。俄罗斯并没说明“人道主义走廊”开放时长。

俄罗斯军方表示，法国总统马克龙向俄罗斯总统普京提出 “个人请求 ”后做出了相关决定。两位领导人昨日（3月6日）通了两个小时的电话。俄罗斯国防部公布了基辅、马里乌波尔、哈尔科夫等地的疏散路线图。最近几天，这几个城市都遭到了俄罗斯的大规模炮击。

俄罗斯军方公布的疏散路线中，基辅的民众先前往白俄罗斯的戈梅利（Gomel），然后从那里乘飞机前往俄罗斯。马里乌波尔的平民将被疏散到俄罗斯南部城市罗斯托夫（Rostow）。苏梅的人们将被暂时送到乌克兰中部城市波尔塔瓦（Poltawa）。莫斯科表示已经向联合国、欧洲安全与合作组织（OSCE）和红十字国际委员会（ICRC）通报了走廊事宜，并呼吁乌克兰“严格遵守”疏散条件。俄罗斯国防部表示："我们期待基辅官方当局和上述其他城市的领导人采取具体行动。

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乌克兰方谴责俄罗斯此举完全不道德。乌克兰总统泽连斯基发言人发布了一份声明，其中指出“人民的痛苦被用来作为媒体宣传的工具。”声明尤其批评莫斯科提出的“人道主义走廊”路线，指出路线通往俄罗斯或其盟国白俄罗斯。然而，这关乎到乌克兰的公民："他们应该有权利被疏散到乌克兰境内。“

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乌克兰副总理韦列舒克（Iryna Vereshchuk）在证实俄罗斯昨日向基辅提出了相关建议的同时也发出批评，她周一表示“这是一个不能接受的建议“，她指出，乌克兰人不应从基辅以北的地方前往白俄罗斯，然后从那里被空运到俄罗斯。韦列舒克说，她已向俄罗斯建议在乌克兰西部地区开设“人道主义走廊”。

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上周末，两次试图疏散东南部城市马里乌波尔居民的行动均告失败，双方都指责对方违反了商定的停火协议。这座城市被俄军包围。援助组织无国界医生（MSF）形容马里乌波尔的局势是“灾难性的”。该组织行动总监利戈索（Laurent Ligozat）指出，情况 “一天比一天糟糕”，通过人道主义通道疏散民众 "至关重要"。



(德新社，法新社等)

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