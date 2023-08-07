基辅拆除"祖国母亲"雕像上的苏联国徽

（德国之声中文网）这是一座一女性一手持剑，一手持盾的巨型雕塑。其中八乘十三米的盾牌上原本镶镶嵌着由镰刀斧头组成的苏联国徽，现在则会被乌克兰的三叉戟国徽所取代。

数天前，工人们就已经开始了拆除苏联国徽的工作。这座雕像于1981年由时任苏共总书记的勃列日涅夫亲手揭幕，当时距苏联解体还有十年时间。

雕像改造工作预计将在八月24日-乌克兰独立日前夕全面完工。

2015年，即俄罗斯非法吞并克里米亚半岛一年之后，乌克兰通过法律，要求清除公共场所的苏联共产主义时期的象征性标识，并更改以苏共人物命名的地名。2022年2月，俄罗斯发动侵乌战争后，乌克兰境内进一步加快了去共产主义化的进程。

去年进行的一次民调显示，绝大多数乌克兰人主张消除苏联时期的象征性建筑物。耸立于乌克兰首都基辅二战博物馆前的"祖国母亲"雕像，高达62米，是全球最高的雕塑作品之一，比纽约的自由女神像还要高出16米。加上基座后，雕像全高102米，重达近五百吨。

（德新社，德意志电台）

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