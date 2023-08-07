 基辅拆除"祖国母亲"雕像上的苏联国徽 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.08.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

新闻广角

基辅拆除"祖国母亲"雕像上的苏联国徽

乌克兰独立32周年前夕，也是俄罗斯全面侵乌战争进入第17个月之际，乌克兰首都基辅巨型"祖国母亲"雕像上的苏联国徽已经被乌克兰的三叉戟国徽所取代。

Statue Coat Of Arms Of Ukraine / Kiew

（德国之声中文网）这是一座一女性一手持剑，一手持盾的巨型雕塑。其中八乘十三米的盾牌上原本镶镶嵌着由镰刀斧头组成的苏联国徽，现在则会被乌克兰的三叉戟国徽所取代。

数天前，工人们就已经开始了拆除苏联国徽的工作。这座雕像于1981年由时任苏共总书记的勃列日涅夫亲手揭幕，当时距苏联解体还有十年时间。

1981年落成的基辅“祖国母亲”雕塑是全球最高的雕像之一。

1981年落成的基辅“祖国母亲”雕塑是全球最高的雕像之一。

雕像改造工作预计将在八月24日-乌克兰独立日前夕全面完工。

2015年，即俄罗斯非法吞并克里米亚半岛一年之后，乌克兰通过法律，要求清除公共场所的苏联共产主义时期的象征性标识，并更改以苏共人物命名的地名。2022年2月，俄罗斯发动侵乌战争后，乌克兰境内进一步加快了去共产主义化的进程。

俄罗斯发动侵乌战争后，乌克兰加快了境内去共产主义化的进程。图为被拆除的俄乌友谊雕像。

俄罗斯发动侵乌战争后，乌克兰加快了境内去共产主义化的进程。图为被拆除的俄乌友谊雕像。

去年进行的一次民调显示，绝大多数乌克兰人主张消除苏联时期的象征性建筑物。耸立于乌克兰首都基辅二战博物馆前的"祖国母亲"雕像，高达62米，是全球最高的雕塑作品之一，比纽约的自由女神像还要高出16米。加上基座后，雕像全高102米，重达近五百吨。

 

（德新社，德意志电台）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

相关内容

01/08/2023 Members of security services investigate a damaged office building in the Moscow City following a reported Ukrainian drone attack in Moscow Russia, August 1, 2023. REUTERS/Evgenia Novozhenina

战火转向俄罗斯？乌克兰的自卫权是否有红线？ 05.08.2023

根据国际法，在战争中，受攻击的国家有权进行自卫。但乌克兰的西方支持者要求基辅对侵略者俄罗斯进行反击时，只能使用自己的武器。

ARCHIV 2017 *** Chinese students in uniforms stand together during a sightseeing trip in Frankfurt, Germany, Wednesday, Aug. 16, 2017. (AP Photo/Michael Probst)

德语媒体：为了党的利益出国留学 04.08.2023

今年年初，中国党和国家领导人习近平发出号召，要求各级学校清除三权分立、司法独立等西方错误思想的影响，"绝不容许西方价值观占据我们的课本和课堂。"但这一切似乎并不影响中国政府每年派出数以万计的年轻学者前往西方留学深造。

People walk near a damaged office building in the Moscow City following a reported Ukrainian drone attack in Moscow, Russia, July 30, 2023. REUTERS/Stringer

莫斯科、克里米亚疑遭乌克兰无人机空袭 30.07.2023

俄罗斯国防部称，首都莫斯科遭到了多架疑来自乌克兰无人机的袭击。此外，俄占克里米亚半岛也遇到了空袭。但与乌克兰城市遭到的俄军空袭相比，乌克兰发起的空袭规模要小得多。