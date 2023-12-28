基辅：战争消耗每天1.2亿欧元

（德国之声中文网）乌克兰财政部长马尔琴科（Serhiy Marchenko）周三（12月27日）对福布斯杂志（Forbes Ukraine）表示，乌克兰在2023年获得的国际援助款项金额为380亿欧元（420亿美元）。

“这让我们有可能应对必要的支出”，马尔琴科说。大部分援助款用于抵御俄罗斯持续的侵略战争。不过，也有部分资金被用于安置国内难民、支付养老金和国家公务人员的工资。

马尔琴科说，与俄罗斯发动全面入侵的2022年相比，乌克兰2023年的财政状况更加稳定。他补充说，这场战争消耗的费用为每天 1.2 亿欧元。

美国：今年最后一笔军援

乌克兰在战争中严重依赖美国和欧盟的资金。但是，美国总统拜登在共和党占主导地位的国会试图向乌克兰提供援助时遇到了挑战。本月初，由于共和党议员的阻止，美国参议院没能通过向乌克兰和以色列提供1105亿美元新资金的计划。

军机太老旧 乌克兰难获制空权

本周三，华盛顿宣布向基辅提供新一批2.5亿美元的军事援助。由此，美国国会迄今已经批准的对乌军援预算额度基本耗尽。

美国国务卿布林肯表示，这是今年的最后一个一揽子援助案，涉及的主要是弹药，其中包括用于小型武器的1500万发弹药、防空弹药以及美国制海马斯多管火箭炮的弹药。

至于明年美国对乌克兰的援助如何继续，还完全是个未知数。国会两党如果难以达成妥协方案，对乌援助资金就无法批准通过。作为让步的条件，共和党要求拜登政府收紧移民政策。此外拜登将在明年竞选连任，许多观察家担心，如果民主党败选，美国可能会改变对乌克兰的立场。

研究：西方对乌克兰援助力度减弱

欧盟：酝酿B计划

欧盟的援助乌克兰计划也遭遇挫折。在12月中旬的欧盟峰会上，由于匈牙利总理欧尔班动用否决权，欧盟领导人未能就拟议中的向乌克兰提供500亿欧元援助资金的方案达成一致。据英国《金融时报》12月26日报道，作为替代方案，欧盟目前在为乌克兰准备一项200亿欧元的B计划。

报道援引知情人士称，这一计划涉及参与的成员国向欧盟预算提供担保，使欧盟委员会明年能在资本市场上为基辅借到高达200亿欧元的资金。最重要的是，该方案不需要欧盟所有27个成员国提供担保，只需要一些信用评级高的主要参加者。这就无需所有欧盟国家达成一致，可以避开匈牙利方面行使否决权。

参与谈判的官员透露，如果欧尔班拒绝在计划于2月1日举行的欧盟峰会上放弃否决权，那么这种由债务资助的模式将成为提供对乌援助的最实用方法。

以学校为家的战时乌克兰儿童

（综合报道)

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。