基辅市长：泽连斯基在为自己的错误付出代价

（德国之声中文网）基辅市长维塔利·克利奇科（Vitali Klitschko）日前接受了瑞士新闻网站“20分钟”（ 20 Minuten）记者的采访。他直言不讳地表达了对泽连斯基总统的批评。

被问到对泽连斯基总统的评价，克利奇科回溯到了战争爆发之前：“人们不禁要问，为什么我们没有为这场战争做更好的准备？为什么泽连斯基直到最后都一直否认会发展到这一步？俄国人怎么会那么快就逼近了基辅？”

“有太多的信息与事实不符。”他说，“泽连斯基在为自己以往的失误付出代价。”

但他同时强调，作为总统，泽连斯基具有重要职责，“我们必须继续支持他，直到战争结束。但在战争过去之后，每个政治家都要为自己的成功与失误受到评判。”

呼吁面对现实

周日在“20分钟”网站刊发的这篇采访立即得到了多家乌克兰和俄罗斯媒体的引述。52岁的克利奇科曾是叱咤世界体坛的重量级拳击手，退役后从政，2014年当选基辅市长。

乌克兰老人战争中迎来第二个冬天

他还在采访中明确表明支持乌克兰军队的最高指挥官扎卢日内（Walerij Saluschnyj）。扎卢日内不久前表示战争目前陷入僵局，乌克兰走进了一条“死胡同”，引起总统泽连斯基的不满。

“他说出了真相”，克利奇科说，“有时候人们不愿听到真相。但毕竟他是负责人，他对当今的形势做出了解释和说明。”克里奇科呼吁政治人物应该对公众更加诚实。“我们当然可以满怀乐观地对民众和我们的伙伴撒谎，但无法永远瞒下去。”

政治“小动作”

他还承认，作为市长会与政府高层发生分歧，例如中央和地方谁应该为维护管理防空洞等战时设施负责。他抱怨上层有一些“政治小动作”，而在战争时期，这是一个“巨大的错误”。

尽管如此，克利奇科认为，不应该在目前乌克兰“为生存而挣扎”的时刻，陷入本国政治阵营之间的斗争。被问到他个人的政治抱负，曾经有意竞选乌克兰总统，现为反对党“乌克兰争取改革民主同盟“领导人的克里奇科表示，在目前的情况下谈论这个问题，是“不明智”的。

他还强调，乌克兰的战后重建，“不仅仅涉及到被毁坏的房屋和桥梁，还包括司法、行政和政治的改革”。他认为在战争结束后，必须尽快落实有关改革，“因为这个机遇可能转瞬即逝”。

克利奇科：“我对德国政府感到失望”

（德新社、20min.ch）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。