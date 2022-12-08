 基辅市长：「二战以来最糟的冬天」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.11.2022

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时政风云

基辅市长：「二战以来最糟的冬天」

基辅市长克里琴科说，这个乌克兰首都基辅正迎来超过四分三个世纪以来最糟糕的冬天。与此同时，欧洲议会周三将俄罗斯认定为「恐怖主义资助国」，呼吁27个成员国跟进。

Wintereinbruch in Kiew, Ukraine

（德国之声中文网）基辅市长克里琴科对乌克兰首都300万居民的前景感到悲观。在俄罗斯的炮击下，基辅的能源基础设施遭到严重破坏。

克里琴科对德国《图片报》表示：「这是二战以来最糟糕的冬天。」

他警告称，基辅及其市民必须为低温下大范围停电的「最坏情况」做好准备，在此情况下，首都的部分地区将不得不撤离居民。「但我们不想要走到那样的地步。」

克里琴科指控俄罗斯总统普京试图恐吓乌克兰人民，通过攻击民用基础设施迫使其离开首都。

「普京想要恐吓人民，在没有照明的地方受冻」，借此对乌克兰总统泽连斯基施压。「但他不会如愿。我的印象是人们只会变得更愤怒、更加坚定。我们不会像普京期望的那样死去或逃跑。」

与此同时，克里琴科请求德国立即运送发电机、防护服和人道主义物资。

克利琴科表示，基辅发生了数次爆炸，基础设施被击中，但并未提供细节。该市过去几周内多次成为俄军袭击的目标。

基辅在过去几周内多次成为俄军袭击的目标

基辅在过去几周内多次成为俄军袭击的目标

欧洲议会认定俄罗斯为「恐怖主义资助国」

欧洲议会周三认定侵略乌克兰的俄罗斯为「恐怖主义资助国」。

「俄罗斯联邦对乌克兰平民实施蓄意攻击和暴行、破坏民用基础设施，以及其他对人权和国际人道主义法的严重侵犯，构成了恐怖行为。」欧洲议会在决议中如此写道。

乌克兰总统泽连斯基对决议表示欢迎。他在推特上写道，俄罗斯必须在所有层面受到孤立，「以结束其在乌克兰和全球的长期恐怖主义政策。」

欧洲议会的决议在很大程度上只具有象征性，因为欧盟并没有相应的法律框架能支持该决议。

迄今已有五个欧盟国家-波兰、捷克、爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛-宣布俄罗斯为资助恐怖主义的国家。

柏林为接纳更多乌克兰难民做准备

医院遇袭造成婴儿死亡

据扎波罗热地区的军事负责人斯塔鲁赫（Oleksandr Starukh）表示，俄罗斯夜间的导弹袭击击中扎波罗热的一家医院，导致一名幼童死亡。他周三在社交媒体Telegram上写道：「我们的心被痛苦淹没。一名刚来到这个世界上的婴儿遭到杀害。」

斯塔鲁赫表示，救援人员已出动至医院遇袭的小镇维尔扬斯克（Vilnjansk）。

临近的顿涅茨克和第聂伯罗地区也遭到俄罗斯袭击。

英国：俄罗斯的伊朗制武器将告罄

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不信任感弥漫在乌克兰收复的城镇

肖尔茨谈能源、乌克兰

德国议会周三就2023年预算展开「一般性辩论」，乌克兰战争引发的欧洲能源危机成为重点关注议题。

德国总理肖尔茨表示，德国的能源形势已经得到控制，经历俄罗斯入侵乌克兰所导致的危机后将，德国将变得更强大。

「我们正在排除能源和贸易政策的失败，这些失败导致我们单方面格外依赖俄罗斯和中国。」

（美联社、法新社、德新社、路透社）

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