基辅发生多起爆炸 俄导弹飞掠核电站

（德国之声中文网）基辅市市长克利奇科在社交媒体Telegram发文说："在首都东南部的达尔尼西亚区(Darnyzja)和西部的第聂伯罗区(Dnipro)发生了几起爆炸事件，救援人员已到现场展开行动。"乌克兰军方称，那里的军事和民用基础设施遭到了打击。此外，曾多次遭袭的首都近郊城镇布罗瓦里（Browary）也被火箭弹击中，具体的损失情况不详。当地居民在社交网络上发布了火灾和城市上空冒起浓烟的照片和视频。

俄罗斯国防部周日表示，俄罗斯军队对乌克兰首都进行一连串导弹袭击，摧毁了东欧国家向乌克兰提供的坦克和其他装甲车辆。在对基辅郊区的袭击中，俄罗斯使用了高精度的远程空射导弹，击中了乌克兰的T-72坦克等武器装备。乌克兰军方没有立即证实这些损失。乌克兰空军在一份声明中说，俄罗斯从里海的图-95轰炸机上向基辅发射了导弹。

乌克兰：俄罗斯导弹低空飞过核电站

乌克兰国家核能发电公司Energoatom称，一枚俄罗斯巡航导弹以极低的高度飞过乌克兰南部核电站(Pivdennoukrainska)，目标可能是基辅。该核电站是乌克兰的第二大核电站，位于基辅以南约350公里处的尼古拉耶夫地区（Mykolaiv）。

乌克兰国家核能发电公司谴责俄罗斯搞 ""。该公司在"电报"上写道，莫斯科的侵略部队"仍然不明白，哪怕是最小的导弹碎片击中工作中的动力装置，也会造成核灾难和辐射泄漏"。

北顿涅茨克仍在激战

在北顿涅茨克，乌克兰和俄罗斯军队仍在激战。卢甘斯克州州长盖达伊（Serhiy Gaidai）说，俄罗斯正在为这场战斗投入"全部力量"，但乌克兰部队"正在将他们逼退"。而俄罗斯国防部报告则称，乌克兰部队已经从北顿涅茨克撤向利西昌斯克（Lysychansk）。上述消息无法得到独立核实。

北顿涅茨克是卢甘斯克地区最大的城市，该地区仍在乌克兰控制之下。俄罗斯宣布的目标是完全占领乌克兰东部经济意义重大的顿巴斯地区。

泽连斯基呼吁将俄罗斯开除出联合国教科文组织

此间，乌克兰总统泽连斯基指责俄罗斯大规模破坏乌克兰的文化古迹、教堂和其他宗教场所。泽连斯基说，这足以成为将俄罗斯从联合国教科文组织开除的理由，"教科文组织不是野蛮人的地盘"，"俄罗斯是一个恐怖主义国家，正在用大炮破坏历史遗产"。

6月4日，位于乌东斯维亚托戈尔斯泽林的"诸圣"(All Saints)修道院被焚毁。泽连斯基指责俄罗斯军队炮击了该修道院，造成火灾。图片显示，这座有着洋葱圆顶的大型木制修道院被大火焚烧。俄罗斯国防部则称，是乌克兰武装部队自己造成了火灾。

泽林斯基说，自2月24日战争开始以来，俄罗斯已经向乌克兰发射了超过2500枚导弹，"我们的英雄们正在坚守阵地，尽一切努力给敌人造成最大的损失。"在谈到顿巴斯的战斗时，泽林斯基说，俄罗斯离开该地区的那一天终将会到来，有个人的命令对此具有决定性意义，不过，他没有提到普京的名字。

乌克兰报告首次一名德国志愿军战士身亡

目前，乌克兰首次报告了一名来自德国的志愿军战士死亡。基辅的"国际保卫乌克兰军团"还宣布，三名来自法国、澳大利亚和荷兰的志愿者也在"阵亡的兄弟"之列。德国外交部表示，德国大使馆正在努力澄清情况。乌克兰总统泽连斯基曾呼吁世界各地的志愿者加入到对抗俄罗斯军队的战斗中。莫斯科方面称，俄罗斯军方多次报告"消灭"雇佣兵，并称已打死数千名外国雇佣兵。

观看视频 02:35 “如果俄军再次进攻基辅 我一定会参加战斗”

（法新社、美联社、路透社、德新社）

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