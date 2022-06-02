 基辅发生多起爆炸 俄导弹飞掠核电站 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.06.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

基辅发生多起爆炸 俄导弹飞掠核电站

本周日（6月5日），俄罗斯对基辅进行了一连串导弹袭击。乌克兰国家核能发电公司称，俄罗斯一枚导弹以极低高度飞过乌克兰南部的一座核电站。

In Kiew sind Explosionen zu hören, während Russlands Angriffe auf die Ukraine fortgesetzt werden

乌克兰首都基辅6月5日发生多起爆炸，俄方称向基辅发射了数枚导弹

（德国之声中文网）基辅市市长克利奇科在社交媒体Telegram发文说："在首都东南部的达尔尼西亚区(Darnyzja)和西部的第聂伯罗区(Dnipro)发生了几起爆炸事件，救援人员已到现场展开行动。"乌克兰军方称，那里的军事和民用基础设施遭到了打击。此外，曾多次遭袭的首都近郊城镇布罗瓦里（Browary）也被火箭弹击中，具体的损失情况不详。当地居民在社交网络上发布了火灾和城市上空冒起浓烟的照片和视频。

俄罗斯国防部周日表示，俄罗斯军队对乌克兰首都进行一连串导弹袭击，摧毁了东欧国家向乌克兰提供的坦克和其他装甲车辆。在对基辅郊区的袭击中，俄罗斯使用了高精度的远程空射导弹，击中了乌克兰的T-72坦克等武器装备。乌克兰军方没有立即证实这些损失。乌克兰空军在一份声明中说，俄罗斯从里海的图-95轰炸机上向基辅发射了导弹。

Tschechien T-72 M4 Panzer

俄罗斯入侵乌克兰后，捷克等国向乌克兰提供了一批T-72坦克

乌克兰：俄罗斯导弹低空飞过核电站

乌克兰国家核能发电公司Energoatom称，一枚俄罗斯巡航导弹以极低的高度飞过乌克兰南部核电站(Pivdennoukrainska)，目标可能是基辅。该核电站是乌克兰的第二大核电站，位于基辅以南约350公里处的尼古拉耶夫地区（Mykolaiv）。

乌克兰国家核能发电公司谴责俄罗斯搞 ""。该公司在"电报"上写道，莫斯科的侵略部队"仍然不明白，哪怕是最小的导弹碎片击中工作中的动力装置，也会造成核灾难和辐射泄漏"。

北顿涅茨克仍在激战

在北顿涅茨克，乌克兰和俄罗斯军队仍在激战。卢甘斯克州州长盖达伊（Serhiy Gaidai）说，俄罗斯正在为这场战斗投入"全部力量"，但乌克兰部队"正在将他们逼退"。而俄罗斯国防部报告则称，乌克兰部队已经从北顿涅茨克撤向利西昌斯克（Lysychansk）。上述消息无法得到独立核实。

北顿涅茨克是卢甘斯克地区最大的城市，该地区仍在乌克兰控制之下。俄罗斯宣布的目标是完全占领乌克兰东部经济意义重大的顿巴斯地区。

泽连斯基呼吁将俄罗斯开除出联合国教科文组织

此间，乌克兰总统泽连斯基指责俄罗斯大规模破坏乌克兰的文化古迹、教堂和其他宗教场所。泽连斯基说，这足以成为将俄罗斯从联合国教科文组织开除的理由，"教科文组织不是野蛮人的地盘"，"俄罗斯是一个恐怖主义国家，正在用大炮破坏历史遗产"。

6月4日，位于乌东斯维亚托戈尔斯泽林的"诸圣"(All Saints)修道院被焚毁。泽连斯基指责俄罗斯军队炮击了该修道院，造成火灾。图片显示，这座有着洋葱圆顶的大型木制修道院被大火焚烧。俄罗斯国防部则称，是乌克兰武装部队自己造成了火灾。

泽林斯基说，自2月24日战争开始以来，俄罗斯已经向乌克兰发射了超过2500枚导弹，"我们的英雄们正在坚守阵地，尽一切努力给敌人造成最大的损失。"在谈到顿巴斯的战斗时，泽林斯基说，俄罗斯离开该地区的那一天终将会到来，有个人的命令对此具有决定性意义，不过，他没有提到普京的名字。

乌克兰报告首次一名德国志愿军战士身亡

目前，乌克兰首次报告了一名来自德国的志愿军战士死亡。基辅的"国际保卫乌克兰军团"还宣布，三名来自法国、澳大利亚和荷兰的志愿者也在"阵亡的兄弟"之列。德国外交部表示，德国大使馆正在努力澄清情况。乌克兰总统泽连斯基曾呼吁世界各地的志愿者加入到对抗俄罗斯军队的战斗中。莫斯科方面称，俄罗斯军方多次报告"消灭"雇佣兵，并称已打死数千名外国雇佣兵。

观看视频 02:35

“如果俄军再次进攻基辅 我一定会参加战斗”

 

（法新社、美联社、路透社、德新社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

DW.COM

乌克兰战争100天——世界发生了怎样的改变？

100天前（2月27日），普京的军队开进乌克兰。俄罗斯对乌克兰的侵略战争迅速改变了世界。然而，没有人知道战争结束后，这个世界会出现何种新秩序。  

乌东北顿涅茨克战斗持续 德官员建议由中国调停

乌克兰军方称，俄罗斯正部署更多军队以攻占顿巴斯地区北顿涅茨克市。与此同时，德国社民党官员表示，德国不适合作为战争调解人，建议由中国或其他在联合国大会一直保持缄默未谴责俄罗斯的国家出面调解。  

观点：乌克兰战争：现在就媾和纯属幻想

三天结束，——俄罗斯入侵乌克兰前，很多人都这么看。现在，三个月过去了，战争仍看不到尽头。德国之声记者 Roman Goncharenko 确信，这场战争正进入最危险阶段，并还将延续下去。  

默克尔：俄罗斯发动的是一场“野蛮战争”

周三晚间，卸任已经半年有余的德国前总理默克尔首次公开露面。在柏林举行的一场活动中，默克尔对俄罗斯发起的“野蛮战争”予以强烈谴责，并表达了对乌克兰民众的声援。  

德国外长：俄罗斯在顿巴斯“灭绝文明”

据乌克兰方面的消息，俄罗斯军队在顿巴斯继续推进，现已占领北顿涅茨克市70%的地区。德国外交部长贝尔博克谴责俄罗斯正试图在乌克兰东部顿巴斯地区"减少人口、灭绝文明"。  

相关内容

April 23, 2022 - March Air Reserve Base, California, USA - U.S. Marine Corps M777 towed 155 mm howitzers are staged on the flight line prior to being loaded onto a U.S. Air Force C-17 Globemaster III aircraft at March Air Reserve Base, California, April 22, 2022. The howitzers are part of the USA's efforts alongside allies and partners to identify and provide Ukraine with additional capabilities. (Credit Image: © U.S. Marines/ZUMA Press Wire Service/ZUMAPRESS.com

抗击俄罗斯：向乌克兰提供新武器？ 02.06.2022

乌克兰总统泽连斯基几乎每天都要求得到更具有杀伤力的武器。现在，包括美国和德国在内，多个国家宣布，向乌克兰提供更多重型武器。到目前为止乌克兰都获得了哪些武器？

30.05.2022 TOPSHOT - Smoke rises in the city of Severodonetsk during heavy fightings between Ukrainian and Russian troops at eastern Ukrainian region of Donbas on May 30, 2022, on the 96th day of the Russian invasion of Ukraine. - EU leaders will try to overcome Hungary's rejection of a Russian oil embargo on May 30, 2022 as part of a further tightening of sanctions against Moscow, whose forces are advancing in eastern Ukraine, with fighting in the heart of the key city of Severodonetsk. (Photo by ARIS MESSINIS / AFP)

俄军攻入北顿涅茨克 欧盟禁止进口75%俄石油 31.05.2022

俄罗斯军队继续向乌克兰东部重要目标推进，并控制了大城市北顿涅茨克的部分城区。顿巴斯地区现已成为俄军下一个目标。欧盟特别峰会此间就禁止进口75%的俄罗斯石油达成一致。

Ein Flugabwehrpanzer vom Typ Gepard feuert am Mittwoch (06.10.2010) auf dem Schießplatz im schleswig-holsteinischen Todendorf eine Stinger Flugabwehrrakete ab. Die Vorführung gehört zu dem Programm eines Symposiums mit mehr als 380 Teilnehmern aus 60 Nationen. Die Veranstaltung für Soldaten und Vertreter der Rüstungsindustrie befasst sich in diesem Jahr mit Bedrohungen durch Raketen, Artillerie und Mörsergeschossen. Foto: Carsten Rehder dpa/lno ++

德国向乌克兰提供了哪些武器? 基辅还想要哪些? 14.05.2022

继轻型武器之后， 德国现在也向乌克兰提供坦克、火炮等重型武器。基辅还要求得到其它一些武器。我们在这里做一下盘点。

广告

媒体看中国

如今众多国家日益亲美，并非是因为美国有多好，而是意识到中国的危险

德语媒体：中美两国相互比烂?

《焦点杂志》刊评指出，中国照抄了美国模式中最为糟糕的部分，导致世界各国疏远北京；但若华盛顿想长远确保美国模式的吸引力，就必须切实改善自己的治理。《每日镜报》则担心，一旦2024年美国大选重回特朗普模式，世界各国又会再次亲中疏美。  