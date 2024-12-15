基辅：俄罗斯加大使用朝鲜士兵

俄罗斯在攻占乌克兰防线时的人员伤亡很大。基辅称，俄罗斯因此在库尔斯克边境地区更多地使用外国援助力量。

（德国之声中文网）乌克兰总统泽连斯基称，在库尔斯克边境地区，俄罗斯军方如今在进攻行动中使用更多人数的朝鲜士兵。泽连斯基在晚间视频讲话中表示："这类伤亡也已十分严重。"他没有提供具体的数字。泽连斯基指责俄罗斯总统普京故意扩大战争，无视中国和巴西呼吁采取一切措施缓解局势的呼吁。

有关朝鲜士兵被派往俄罗斯的报道最早是在10月。11月初，乌克兰首次报告称这些士兵参与了战斗。泽连斯基表示，朝鲜士兵如今已经融入俄罗斯部队，并可能很快出现在其它战线。

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俄罗斯在库尔斯克地区损失重大

乌克兰军队在8月进行了一次出其不意的反攻，攻占了俄罗斯在库尔斯克地区部分领土。对于克里姆林宫而言，收复这一地区至关重要。克里姆林宫一直希望通过巩固实际控制区域，以便为未来和平谈判创造对俄罗斯一方有利的条件。因此，将乌克兰军队驱逐出库尔斯克成为俄罗斯的首要任务。军界传出消息称，俄罗斯计划在美国候任总统特朗普1月底上任前完成这一目标。

但观察人士称，秋季的猛烈攻势导致俄罗斯军队蒙受巨大损失。网络上流传着大量被击毁的装甲车队视频。最近，俄罗斯军事博主报道了朝鲜士兵参与攻占一个村庄的情况。目前，乌克兰在库尔斯克地区仍控制着约800平方公里的桥头堡。

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