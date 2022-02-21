基輔電視塔遭轟炸 歐美力撐烏克蘭

(德國之聲中文網) 烏克蘭國家緊急情況服務局週二 (3月1日)表示，俄羅斯在對烏克蘭首都基輔發動的空襲中，擊中了基輔市中心的電視塔，造成5人死亡，5人受傷。烏克蘭內政部表示，在巴比亞爾區發生爆炸後，設備遭到破壞，目前電視頻道暫時無法正常運作。

基輔市市長克里琴科 (Vitali Klitschko) 分享了電視塔被擊中的影片，並表示為電視塔供電的一個變電站和鐵塔的控制室在導彈襲擊中受損。烏克蘭總統澤倫斯基的辦公室主任葉爾馬克 (Andriy Yermak) 在臉書上說，一個強大的導彈襲擊擊中了電視塔附近的巴賓亞爾大屠殺紀念館的所在地。

以色列政府與以色列紀念大屠殺的組織譴責俄羅斯空襲破壞位於電視塔附近的巴賓亞爾大屠殺紀念館。以色列外交部長拉皮德 (Yair Lapid) 也在一份聲明中譴責了這一事件，並表示以色列將修復任何損失。拉皮德在一條推文中寫道：「我們呼籲保護和尊重這一神聖的地方」。

巴賓亞爾大屠殺紀念館紀念的是1941年被納粹德國屠殺的33000多名猶太人。該紀念館的主席沙蘭斯基 (Natan Sharansky) 說，俄羅斯總統普丁「試圖歪曲和操縱大屠殺相關的事實」，為非法入侵一個主權民主國家辯護，他說此舉非常可惡。沙蘭斯基補充說：「普丁通過轟炸巴布亞爾遺址開始攻擊基輔，這是具有象徵意義的。」

正當俄羅斯大軍持續逼近烏克蘭首都基輔之際，烏克蘭負責歐盟整合相關事務的前副部長佩圖霍夫 (Sergiy Petukhov) 接受德國之聲訪問時表示，由於俄羅斯軍隊繼續壓制基輔，當地公民和政府官員已經準備好保衛這座城市。

現在在基輔國立大學莫希拉學院授課的佩圖霍夫說，除非俄羅斯發動不分青紅皂白的炮擊，否則烏克蘭有很大的機會可以守住基輔。他說：「反對普丁的不僅是軍隊，還有基輔的人民。我們組織得很好，也已準備好站穩我們的立場。」

歐美持續多方施力

佩圖霍夫補充說，基輔人民已經准備好應對接下來的一切。他還敦促歐盟考慮烏克蘭申請加入該組織的請求，以示對烏克蘭人民的聲援，因為他們走上街頭阻止俄羅斯軍隊繼續推進。他說：「你可以看到來自烏克蘭各地的影像，普通人走在前面阻止俄軍推進。因此，這些人需要來自歐洲的保證。」

而在烏克蘭總統澤倫斯基透過演說再次向歐盟喊話的同日，法國、德國與波蘭代表在波蘭城市羅茲 (Lodz) 舉行一場會議，三國表示支持烏克蘭和歐盟之間更緊密的政治和經濟關係。

他們表示將致力於加強烏克蘭與歐盟及其內部市場的政治聯繫和經濟一體化。此前，烏克蘭於週一正式申請加入歐盟。然而，儘管自俄羅斯入侵以來烏克蘭的訴求得到了一些歐盟成員國的支持，但這個過程仍可能需要數年時間。

在週二向歐洲議會緊急會議發表的影片講話中，澤倫斯基說，烏克蘭人現在正在為平等的願望付出生命，「沒有人可以打垮我們。我們很強大。我們是烏克蘭人。我們證明了我們的力量。我們證明了至少我們和你們一樣。」

另一方面，烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskyy)在3月1日與美國總統拜登通電話，並在通話後於推特發文表示：「我們討論了美國在反俄制裁和對烏克蘭國防援助方面的領導作用。我們必須盡快阻止侵略者。謝謝你的支持！」

同日，在他舉行國情咨文演講之前，美國總統拜登將矛頭指向俄羅斯政府，表示俄羅斯總統普丁低估了西方對其入侵烏克蘭決定的反應。他表示：「普丁的戰爭是有預謀的，無緣無故的」。

拜登說，普丁以為自己可以在國內分裂西方國家，但是「他錯了」，因為西方國家已經準備好了。

與此同時，德國財政部長林德納 (Christian Lindner) 說，他和七國集團的財政部長已經醞釀了進一步制裁俄羅斯的相關措施。

林德納說，之前實施的制裁已經對俄羅斯的資本市場和貨幣產生了巨大影響。而在柏林舉行的會議上，七國集團財長們針對采取的進一步措施交換了建議。他說：「我們的重點是將對俄羅斯經濟、普丁的支持者和俄羅斯資本市場的損害放到最大。盧布的價值處於直線下滑的狀態，在所有措施中，我們希望對俄羅斯打這場戰爭的能力產生影響。」

(路透社、法新社、美聯社)

© 2022年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。