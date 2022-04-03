基輔發現410具平民屍體 英德誓再懲罰俄羅斯

（德國之聲中文網）在烏克蘭軍隊週六（4月2日）於首都基輔附近的小鎮布查（Bucha）發現街上充滿許多平民的屍體後，多國領袖都出面譴責俄羅斯對該鎮烏克蘭平民所進行的無端殺害。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）週日（4月3日）指控俄羅斯部隊的行為是種族滅絕罪，並稱烏克蘭已建立「特殊機制」，以調查俄羅斯在烏克蘭的「戰爭罪行」。

烏克蘭議員烏克蘭國會議員岡察琴科（Olexiy Goncharenko）同日也稱，該國人員在離基輔不遠的一條路上發現裸體的婦女遺體，並指控俄羅斯部隊在襲擊這些婦女後，試圖焚燒她們的屍體。當烏克蘭軍隊2日收復布查鎮時，發現路邊與該鎮的亂葬岡的屍首有些人遭捆綁，有些則是明顯以被處決的方式被殺害。

烏克蘭總檢察長維涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）在臉書上表示，在俄羅斯部隊從基輔地區撤軍後，烏克蘭官方在基輔附近發現410具平民的屍體。她表示，法醫正在當地針對這些屍體收集信息。

美國衛星數據公司Maxar說，來自布查的新衛星圖像顯示，在一個已被確認為亂葬崗的地方，有一條45英尺的壕溝。該公司的圖片表示這些照片是3月31日拍攝的，但該地區3月10日便看到有挖亂葬岡的初步跡像。當地居民向美國有線電視網CNN表示，在俄烏戰爭最初幾天，屍體便被埋在當地教堂的墳墓裡。

然而，儘管部分國際媒體對這些殺戮行為進行核實，俄羅斯卻稱來自該鎮的照片與影片都是烏克蘭所安排的「表演」。俄羅斯3日要求聯合國安理會週一（4月4日）召開會議討論其所謂「烏克蘭激進份子」在布查鎮的「挑釁」。

國際社會籲獨立調查

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）同日於推特發文對這一連串的消息表示震驚，並呼籲展開獨立調查。他寫道：「我對在烏克蘭布查被殺的平民的圖像深感震驚，最重要的是透過獨立調查來啟動有效的問責。」

英國首相約翰遜（Boris Johnson）譴責俄羅斯在布查鎮殺害烏克蘭平民的行為。他透過一份聲明表示：「俄羅斯部隊對伊爾平和布查無辜平民進行的卑鄙攻擊，是俄羅斯總統普丁和他的軍隊在烏克蘭犯下戰爭罪行的又一證據。」

他承諾將盡其所能「讓普丁的戰爭機器餓死」，並發誓倫敦將增加對國際刑事法院調查俄羅斯部隊在烏克蘭犯下的暴行的財政支持。他還說，英國將增加對烏克蘭的武器供應與人道援助。

同日，德國總理肖爾茨表示，西方國家未來幾天將就俄羅斯入侵烏克蘭與俄羅斯部隊在基輔附近城鎮犯下的「暴行」達成共識，預備對俄羅斯實施新一波的制裁。

他在一份聲明中說，俄羅斯總統普丁及其支持者將感受到這些行動的後果。他寫道：「我們將繼續向烏克蘭提供武器，以便該國能夠抵御俄羅斯的入侵。」

人權觀察（Human Rights Watch）的高級法律顧問雷迪（Aisling Reidy）週日接受德國之聲訪問時表示，俄羅斯部隊明顯有針對平民犯下戰爭罪。她說：「調查人員的任務將是決定這些罪行的數量和規模，以及最終誰應該負責。」

她表示，俄羅斯部隊在布查殺害平民的行為可能構成戰爭罪。雷迪說：「俄羅斯部隊在布查肯定有犯下戰爭罪，或潛在的反人類罪。我們看到平民被以即決處決的方式殺害。」

不過她也重申，現在將這些行為稱為「種族滅絕」還為時過早。烏克蘭總統澤連斯基週日在接受美國哥倫比亞廣播公司訪問時使用了這個詞。

俄稱擊中基輔和米科拉夫軍事目標

與此同時，俄羅斯國防部3日表示，該國不對已經對烏克蘭首都基輔和南部的米科拉夫的烏克蘭軍事設施和燃料庫進行了多次空襲。該國國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）表示，基輔附近的一個空中控制中心已被摧毀。

早些時候，米科拉夫市的市長曾報告，該市發生了幾起火箭彈襲擊事件。雖然俄羅斯持續對烏克蘭多個城市進行轟炸，但烏克蘭內政部3日報告說，自俄羅斯於2月24日發動入侵以來，已有50多萬烏克蘭人返國。

該部引用烏克蘭國家邊境服務局提供的數字說：「在過去一周裡，有14.4萬人離開烏克蘭，8.8萬人返回烏克蘭。目前總共約有53.7萬烏克蘭同胞回到了烏克蘭。」

聯合國難民署2日則表示，自俄烏戰爭開始以來，有超過400萬烏克蘭人逃離該國。

（路透社、法新社、美聯社）

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