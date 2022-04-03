基輔發現數百平民屍體 西方將加強制裁莫斯科

（德國之聲中文網）基輔附近一個城鎮在俄軍撤離後發現大量平民被殺戮，德國總理肖爾茨週日（4月3日）晚宣布將對俄羅斯實施進一步制裁。他表示，德國在未來幾天將與盟國就對俄實施新一波的制裁協商達成一致。 “普京和他的支持者將感受到後果”，肖爾茨說，德國將繼續向烏克蘭提供武器，以便該國能抵禦俄羅斯的入侵。

“殺害平民是戰爭罪行。俄軍的這一罪行必須得到徹查。”肖爾茨要求國際組織獲准進入基輔以北這一地區，以核實、記錄俄軍在那裡的行徑。 “實施者和下令者必須被繩之以法”。肖爾茨還再次呼籲俄總統普京立即停火，“這是一場可怕的、沒有意義和無法以任何理由辯解的戰爭”。

在烏克蘭軍隊週六（4月2日）於首都基輔附近的小鎮布查（Bucha）發現街上充滿許多平民的屍體後，多國領袖都出面譴責俄羅斯對該鎮烏克蘭平民所進行的無端殺害。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）週日（4月3日）指控俄羅斯部隊的行為是種族滅絕罪，並稱烏克蘭已建立“特殊機制”，以調查俄羅斯在烏克蘭的“戰爭罪行”。

烏克蘭議員烏克蘭國會議員岡察琴科（Olexiy Goncharenko）同日也稱，該國人員在離基輔不遠的一條路上發現裸體的婦女遺體，並指控俄羅斯部隊在襲擊這些婦女後，試圖焚燒她們的屍體。當烏克蘭軍隊2日收復布查鎮時，發現路邊與該鎮的亂葬岡的屍首有些人遭捆綁，有些則是明顯以被處決的方式被殺害。

烏克蘭總檢察長維涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）在臉書上表示，在俄羅斯部隊從基輔地區撤軍後，烏克蘭官方在基輔附近發現410具平民的屍體。她表示，法醫正在當地針對這些屍體收集信息。

國際社會籲獨立調查

美國衛星數據公司Maxar說，來自布查的新衛星圖像顯示，在一個已被確認為亂葬崗的地方，有一條45英尺的壕溝。該公司的圖片表示這些照片是3月31日拍攝的，但該地區3月10日便看到有挖亂葬岡的初步跡像。當地居民向美國有線電視網CNN表示，在俄烏戰爭最初幾天，屍體便被埋在當地教堂的墳墓裡。

乌克兰军队收复布查镇后发现了填埋尸体的乱葬岗

然而，盡管部分國際媒體對這些殺戮行為進行核實，俄羅斯卻稱來自該鎮的照片與影片都是烏克蘭所安排的“表演”。俄羅斯外交部長拉夫羅夫對塔斯社表示，烏克蘭方面發佈的布查鎮的影像資料是“僞造的攻擊”，意在詆毀俄羅斯。俄外交部發言人扎哈羅娃也在接受國營電視臺采訪時稱，有關資料是美國及其西方盟友“訂製”的，爲的是把責任推給俄羅斯。但她沒有對此提供證據。俄羅斯3日还要求聯合國安理會周一（4月4日）召開會議討論其所謂“烏克蘭激進份子”在布查鎮的“挑釁”。

聯合國總幹事古特雷斯（Antonio Guterres）同日於推特發文對這一連串的消息表示震驚，並呼籲展開獨立調查。他寫道：“我對在烏克蘭布查被殺的平民的圖像深感震驚，最重要的是透過獨立調查來啟動有效的問責。”

人權觀察（Human Rights Watch）的高級法律顧問雷迪（Aisling Reidy）週日接受德國之聲訪問時表示，俄羅斯部隊明顯有針對平民犯下戰爭罪。她說：“調查人員的任務將是決定這些罪行的數量和規模，以及最終誰應該負責。” 她表示，俄羅斯部隊在布查殺害平民的行為可能構成戰爭罪。雷迪說：“俄羅斯部隊在布查肯定有犯下戰爭罪，或潛在的反人類罪。我們看到平民被以即決處決的方式殺害。” 不過她也重申，現在將這些行為稱為“種族滅絕”還為時過早。烏克蘭總統澤連斯基週日在接受美國哥倫比亞廣播公司訪問時使用了這個詞。

作爲對西方制裁的又一反應，俄羅斯還取消了對一些歐洲國家的簽證優惠。俄總統普京周一簽署行政令，對“不友好”國家公民入境實施限制。這一總統令當天生效，暂停俄罗斯与一些欧盟国家以及挪威、瑞士、丹麦和冰岛的简化签证签发。

（路透社、法新社、美聯社）

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