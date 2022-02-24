基輔戰事持續緊張 德國軍援烏克蘭抗俄

（德國之聲中文網）俄羅斯入侵烏克蘭第四天，​​烏克蘭衛生部長稱，已有198名烏克蘭人喪生，聯合國估計過去48小時內有超過15萬人逃離烏克蘭。基輔郊區週日（2月27日）凌晨傳出有儲油槽遭到攻擊，發生巨大爆炸並起火的消息。

多家通訊社報導，入夜過後，烏克蘭不同地區至少發生兩起巨大爆炸，其中一起發生在基輔郊區的瓦西爾基（Vasylkil）。被擊中的儲油槽隨即爆炸並燃燒起火，火光沖天。報導指出，俄羅斯似乎打算鎖定打擊烏克蘭的燃料供應。

瓦西爾基儲油槽爆炸後，烏克蘭發出濃煙警告。烏克蘭資安主管機關「國家特種通訊與資訊保護局」則稱，爆炸後的大火失去控制持續燃燒。

基輔情況持續升溫的同時，《路透社》報導，聯合國安理會將於週日（27日）表決是否針對俄羅斯入侵烏克蘭，召開聯合國大會緊急特別會議。

德國改變立場軍援烏克蘭武器

另外，在俄羅斯入侵烏克蘭前，拒絶向烏克蘭發放武器的德國改變立場宣布，德國聯邦國防軍將軍援烏克蘭1,000枚反坦克武器和500枚「刺針」（Stinger）地對空導彈。

德國總理肖爾茲（Olaf Scholz）週日（27日）透過推特表示，「俄羅斯的入侵標誌著重大轉捩點。我們有責任盡最大努力支援烏克蘭抵禦普丁的入侵部隊，這就是為什麼我們要向烏克蘭朋友提供1,000枚反坦克武器和500枚『刺針』導彈的原因。」

由於德國長期以來有著不向衝突地區出口武器的政策，此前德國一直堅持立場，稱不會對烏克蘭運輸任何武器。今年初，德國國防部長蘭布雷希特（Christine Lambrecht）表示，柏林政府將對烏克蘭軍隊提供5,000個頭盔，支援烏克蘭。此舉當時受到基輔市長的批評。

根據《德新社》，在德國立場的巨大改變後，烏克蘭駐柏林大使對此表示歡迎，稱「很高興德國終於做了180度大轉變」的決定，形容這是歷史性的一步，並表示「當務之急是將德國武器盡快送到烏克蘭守軍手上」。

對此，德國聯邦政府發言人赫伯施特萊特（Steffen Hebestreit）表示，武器將會盡快送達，支援烏克蘭。

多家俄羅斯銀行將被踢出SWIFT

美國、歐盟、英國、加拿大週六（26日）發表聯合聲明，表示已達成協議並承諾將切斷多家俄羅斯銀行與國際支付系統SWIFT的業務連結。同時，同意將對俄羅斯中央銀行的國際儲備進行限制。

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SWIFT是銀行用來進行跨境支付的安全全球訊息網絡。該網絡具有高度安全性，有助於金融機構相互匯款，使銀行可以快速履行支付，處理大量交易，確保全球貿易順暢。

此前一直有討論聲音呼籲，西方國家應對俄羅斯實施制裁，切斷其與SWIFT的系統連結。因為若將俄羅斯從SWIFT切斷，將嚴重限制該國進入全球金融市場的機會，對其經濟造成重大破壞。

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示：「這些措施將重挫普京為戰爭提供資金的能力，並重創俄羅斯的經濟。」馮德萊恩稱，「普京試圖要摧毀烏克蘭，但他所做的實際上也是在摧毀自己的未來。」

基辅情勢持續激化

俄軍兵臨城下烏克蘭首都基輔，衝突持續激化。週六（26日）入夜後，首都仍可以聽見空襲警報不斷迴盪。《路透社》也援引基輔民眾的目擊說法表示，首都仍不時可以聽見槍枝與爆炸聲響。

根據報導，基輔市內仍有少量俄羅斯軍隊。不過英國與美國表示，截至週六下午，大部分俄軍仍在距離基輔市中心30公里外的地方。

為避免傷亡，基輔市長克里琴科（Vitali Klitschko）命令基輔市民待在室內。同時，基輔也宣布實施宵禁直到週一（28日）。

聯合國難民事務高級專員格蘭迪（Filippo Grandi）表示，已有超過15萬烏克蘭人逃往鄰國避難。

（路透社、德新社、美聯社）

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