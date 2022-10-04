为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
亦称公共设施或公共建设，是指为社会生产和居民生活提供公共服务的物质工程设施，它是社会赖以生存发展的一般物质条件。
基础设施不仅包括交通、通讯、供水、电网等公共设施，即俗称的基础建设，亦包括教育、科技、医疗卫生、体育及文化等社会事业即“社会性基础设施”。
多年来，以基建推动经济的发展模式，使中国许多地方政府都债台高筑。而近三年来的清零政策，使地方财政更加雪上加霜。
美國國際開發署署長鮑爾27日出訪印度時，呼籲中國幫助斯里蘭卡與其他跟中國大量借貸的國家進行債務重組。她形容北京提供斯里蘭卡的是「不透明的貸款交易」，並批評中國資助的基建項目「沒什麼用途」。
為了抗衡中國「一帶一路」，七國集團（G7）週日同意籌資6000億美元幫助發展中國家發展基礎建設。拜登強調，這不是做「慈善」，而是讓各國看到「與民主國家合作的具體好處」；中國官媒則批評，美國藉峰會推動「反華議程」以維護霸權地位。G7新項目能夠成功嗎？
中国为应对奥密克戎疫情采取的封控措施对经济产生的影响已显现，并超出人们的预料。今年4月的经济数据令经济学家担忧。
多年来，通过发放贷款和发展基建项目，北京在南太平洋的影响力一直在不断扩大。该地区总共14个岛国当中的大多数已放弃台湾，转而同北京建立起了外交关系。
尼泊尔《加德满都邮报》报道称，到访尼泊尔的中国外长王毅在推动尼泊尔参与“一带一路”基建项目方面没有取得明显进展。报道称，王毅同尼泊尔外长卡德加共同签署的“九点协定”中甚至没有出现“新丝绸之路”的表述。
巴黎和北京已经同意在非洲、东南亚和东欧建设基础设施项目。然而这是否有助于让中国一直以来不透明的外国投资更加公开，或者仅仅是表面文章？
借助新发起的"全球门户"倡议，欧盟希望能向非洲大陆注入1500亿资金。该计划的目标是，扩大欧盟的国际影响力，并同中国展开竞争。
欧盟承诺在透明和良政等价值观取向的基础上投资全球基建。在中国已经足迹遍布的东南亚，这一计划能取得所希望的效果吗？
欧盟委员会周三（12月1日）在布鲁塞尔公布了3000亿欧元的全球基建投资计划。欧盟希望成为更有吸引力的投资合作方，有能力与中国的“一带一路”竞争。
非洲媒体报道乌干达因无力偿还贷款，其首都机场可能被中国接管的消息后，中国官方出面驳斥了这一说法，称非洲基建项目从未被中国“没收”。
受通胀、失业、疫情的影响，美国总统拜登的民意支持率几个月来连续下降。拜登期望，此次签署这项价值万亿美元的基建法案能够重振美国民众对政府的信心。
美版「一带一路」来了吗？拜登政府预计最快明年1月启动「重建更好世界」倡议，同时欧盟与英国也推出自己的全球基建倡议。西方各国与中国抗衡意味越趋浓厚。
美国智库发表调研显示，中国在境外推进的大规模基建计划，已为贫困国家带来了高达3850亿美元的巨额隐形债务，而其中超过三分之一的建设项目因卷入腐败丑闻和激起民间抗议而陷入困境。报告还透露哪些信息？
美国参议院10日通过了拜登政府提出的基础建设计划，其中有三分之一的共和党议员投下了同意票。但由於民主党的众议员对此案产生歧见，所以此项目是否能通过众议院表决仍是未知数。
美国国务卿布林肯周一在一场公开谈话中表示，中国等竞争对手正拉近与美国的距离，所以美国必须透过提高国内投资来与这些对手竞争。他说此举能让美国保有世界领先的地位。
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式