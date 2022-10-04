亦称公共设施或公共建设，是指为社会生产和居民生活提供公共服务的物质工程设施，它是社会赖以生存发展的一般物质条件。

基础设施不仅包括交通、通讯、供水、电网等公共设施，即俗称的基础建设，亦包括教育、科技、医疗卫生、体育及文化等社会事业即“社会性基础设施”。