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基础设施

亦称公共设施或公共建设，是指为社会生产和居民生活提供公共服务的物质工程设施，它是社会赖以生存发展的一般物质条件。

基础设施不仅包括交通、通讯、供水、电网等公共设施，即俗称的基础建设，亦包括教育、科技、医疗卫生、体育及文化等社会事业即“社会性基础设施”。

U.S. President Joe Biden discusses his 'Build Back Better' agenda and administration efforts to lower prescription drug prices during a speech in the East Room at the White House in Washington, U.S., August 12, 2021. REUTERS/Evelyn Hockstein

剑指「一带一路」 美将启动「重建更好世界」倡议 09.11.2021

美版「一带一路」来了吗？拜登政府预计最快明年1月启动「重建更好世界」倡议，同时欧盟与英国也推出自己的全球基建倡议。西方各国与中国抗衡意味越趋浓厚。
Stuttgart, Deutschland - 9. Mai 2021: ICE 4 Zug der Deutsche Bahn DB auf der Neubaustrecke NBS Mannheim-Stuttgart in Deutschland.

德铁获得新冠疫情救助金约21亿欧元 07.11.2021

新冠疫情给德铁公司造成的损失超过30亿欧元。该公司已获准得到大约21亿欧元的救助金，其中大部分资金将用于铁路基础设施建设。
ARCHIV - Das größte Containerschiff der Welt, die CMA CGM Marco Polo wird am 13.12.2012 in Hamburg auf dem Containerterminal Burchardkai der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) Be- und Entladen. Der deutsche Staat hat mitten in der Euro-Schuldenkrise einen größeren Überschuss erzielt als zunächst erwartet. Der Überschuss lag bei 0,2 Prozent der Wirtschaftsleistung statt wie zunächst berechnet bei 0,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am 22.02.2013 in Wiesbaden mitteilte. Der Fiskus profitierte von der robusten Konjunktur im Gesamtjahr. Foto: Angelika Warmuth/dpa (zu dpa Deutscher Staatsüberschuss größer als erwartet vom 22.02.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

德语媒体： 中国把手伸向了德国码头 18.10.2021

在是否允许中资企业进入高科技领域的问题上，德国的相关讨论仍在继续。但事实上，在同样敏感的传统基础设施领域，中国在德国和欧洲的影响已经无处不在。
30.08.21 *** NEW YORK, NEW YORK - AUGUST 30: People walk near the sight of Ground Zero and the Freedom Tower on the day that the United States officially ended its participation in the war in Afghanistan on August 30, 2021 in New York City. The two-decade long conflict began shortly after the terrorist attacks of September 11, 2001 as the United States invaded the country to oust the Taliban for giving safe harbor to Al-Qaeda and the perpetrators of the terrorist attacks in both New York and Washington. Nearly 20 years later the Taliban have returned to control Afghanistan. Almost 2,500 U.S. service members have died in the conflict, and thousands of Afghan troops, police personnel and civilians have also been killed. (Photo by Spencer Platt/Getty Images)

2021年全球哪个城市最安全? 12.10.2021

经济学人智库（The Economist Intelligence Unit）推出的2021年全球安全城市指数报告（Safe Cities Index）根据个人、基础设施建设、健康保障、环境和数据方面的安全指标，对全球五大洲60个城市进行排名。那么今年全球最安全的城市是哪一个呢？

Chinese President Xi Jinping raises his glass and proposes a toast at the end of his speech during the welcome banquet, after the welcome ceremony of leaders attending the Belt and Road Forum at the Great Hall of the People in Beijing, China, April 26, 2019. Nicolas Asfour/Pool via REUTERS

调研：「一带一路」致贫困国积欠千亿隐形债务 专家不意外 30.09.2021

美国智库发表调研显示，中国在境外推进的大规模基建计划，已为贫困国家带来了高达3850亿美元的巨额隐形债务，而其中超过三分之一的建设项目因卷入腐败丑闻和激起民间抗议而陷入困境。报告还透露哪些信息？
European Commission President Ursula von der Leyen delivers a speech during a debate on The State of the European Union at the European Parliament in Strasbourg, France, September 15, 2021. REUTERS/Yves Herman

德语媒体：“全球门户”抗衡“一带一路” 16.09.2021

《商报》以"冯德莱恩的丝绸之路"为题，刊发评论指出，欧盟委员会希望在未来战略性地使用基础设施援助，以击退中国日益增长的影响力。德国《日报》则关注中国房地产巨头恒大集团，评论预测，中国政府很有可能会进行干预，以防恒大成为中国的雷曼兄弟。
This handout image provided by NASA shows a solar flare heading toward Earth. An impressive solar flare is heading toward Earth and could disrupt power grids, GPS and airplane flights. An impressive solar flare is heading toward Earth and could disrupt power grids, GPS and airplane flights. Forecasters at the National Oceanic and Atmospheric Administration's (NOAA) Space Weather Prediction Center said the sun erupted Tuesday evening and the effects should start smacking Earth late Wednesday night, close to midnight EST. They say it is the biggest in five years and growing. (Foto:NASA/AP/dapd)

太阳磁暴将能引起“互联网末日” 12.09.2021

太阳黑子爆发、日冕物质抛射等事件，都能引起地球磁场的剧烈扰动，严重威胁人造卫星以及地面电网的运行安全。现在，美国加州大学一名科学家警告，国际互联网也会遭受严重威胁。
This photo taken on December 14, 2018 shows the facilities of Sihanoukville port in Sihanoukville, the coastal capital of Preah Sihanouk province. - Cambodia's love affair with its communist neighbour has meant big bucks for the once-impoverished Southeast Asian country, injecting billions into its economy without questions about its abysmal rights record. And China's largesse is none more apparent than in Sihanoukville, the nexus of China's One Belt, One Road infrastructure plan which includes a planned highway to Phnom Penh. (Photo by TANG CHHIN Sothy / AFP) / To go with Cambodia-China-development-politics, FEATURE by Sophie DEVILLER and Suy SE (Photo credit should read TANG CHHIN SOTHY/AFP via Getty Images)

NGO：在海外被投诉不负责任的中国企业增加 18.08.2021

英国非盈利机构企业责任资源中心最新发布的一份报告指出，随着中国企业，尤其是能源、建筑（包括基础设施建设）、采矿和金属行业的海外扩张，民间社会和媒体对特别是在亚洲、非洲和拉丁美洲地区与之相关的社会、环境和人权侵犯的报道也不断增加。

President Joe Biden speaks during a meeting with Latino leaders, in the State Dining Room of the White House, Tuesday, Aug. 3, 2021, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci)

美参院通过基建法案 众院表决充满未知数 11.08.2021

美国参议院10日通过了拜登政府提出的基础建设计划，其中有三分之一的共和党议员投下了同意票。但由於民主党的众议员对此案产生歧见，所以此项目是否能通过众议院表决仍是未知数。
July 12, 2021*** U.S. Secretary of State Antony Blinken speaks about the release of the 2021 Congressional Report Pursuant to the Elie Wiesel Genocide and Atrocities Prevention Act at the Department of State in Washington, U.S., July 12, 2021. Manuel Balce Ceneta/Pool via REUTERS

布林肯吁振兴国内基建 盼以此对抗中俄 10.08.2021

美国国务卿布林肯周一在一场公开谈话中表示，中国等竞争对手正拉近与美国的距离，所以美国必须透过提高国内投资来与这些对手竞争。他说此举能让美国保有世界领先的地位。
--FILE--A Chinese clerk counts RMB (renminbi) yuan bills over US dollar banknotes at a bank in Huaibei city, east China's Anhui province, 6 November 2013. The yuan surged to a near seven-month high yesterday, following news that China was mulling a new yuan pricing formula to enhance stability. Spot yuan strengthened through 6.8 per US dollar for the first time since November 11 in early trade before retreating and settled at 6.8061 by the close of trade in China. The 4:30pm settlement price was still nearly 0.2 percent firmer than the previous late session close. Early in the day, the People's Bank of China pushed the reference rate for the yuan up by 0.8 percent, the midpoint's second-largest one-day appreciation since the currency was depegged from the dollar in 2005. Foto: Xie Zhengyi/Imaginechina/dpa |

华尔街投行下调中国经济增长预期 10.08.2021

高盛丶摩根大通丶摩根士丹利等投行，都纷纷下调了对中国经济增长的预期。

汉堡港需要投资 中国人愿意出钱：为何有人不满意？ 06.08.2021

德国汉堡港需要基建工程，但无力独自承担费用。中国航运巨头中远集团希望入股，并承担部分费用。来自中远的援手，在汉堡港部分企业和工会中却引发不安。
Thumbnail für unsere Doku 'Seidenstraße 2.0 - Chinas Weg zur Weltspitze' ©Arte France/Megane

德语媒体：西方的丝绸之路 19.07.2021

《新苏黎世报》指出拜登当选美国总统后的6个月里，执政方针包括对华政策基本沿用了前任特朗普的政策。《法兰克福汇报》认为，西方旨在抗衡中国的基建工程，至少在蓝图阶段充满了魅力。
Die mit einer Drohne gefertigte Aufnahme zeigt die Verwüstungen die das Hochwasser der Ahr in dem Eifel-Ort angerichtet hat. In Schuld bei Adenau waren den Angaben zufolge in der Nacht zum Donnerstag sechs Häuser eingestürzt. Derzeit würden dort knapp 70 Menschen vermisst.

德国西部洪灾惨烈，防灾系统哪去了？ 19.07.2021

德国西部洪灾触目惊心：死亡人数已经攀升到160多人，许多人失踪，成千上万人失去了房屋和家园，基础设施遭到极大破坏，财产损失不计其数。人们不禁要问，德国的防灾系统是否没有奏效，哪里出了问题。
ARCHIV - 05.07.2016, Niederlande, Amsterdam: Touristen fotografieren sich vor der I amsterdam-Skulptur vor Beginn der Leichtathletik-Europameisterschaften 2016. Der bei Touristen als Fotomotiv beliebte mannshohe Schriftzug «I amsterdam» ist am 03.12.2018 abgebaut worden. (zu dpa Beliebtes Fotomotiv «I amsterdam» vor Reichsmuseum abgebaut vom 03.12.2018) Foto: Ennio Leanza/KEYSTONE/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

欧洲哪些城市要给过度旅游踩刹车？ 16.07.2021

阿姆斯特丹、威尼斯、杜布罗夫尼克，这些疫情之前在旺季几乎被游客踏平的城市，不得不在一些领域采取“闭关”措施，防止过度旅游继续破坏城市文化生态和基础设施。
STYLELOCATIONU.S President Joe Biden during a bilateral meeting with German Chancellor Angela Merkel, right, on the sidelines at the G7 Summit at the Carbis Bay Hotel, June 12, 2021 in Carbis Bay, Cornwall, United Kingdom. (Credit Image: Â© Adam Schultz/White House/Planet Pix via ZUMA Wire

德语媒体：华盛顿不满默克尔的对华路线  14.07.2021

德国总理默克尔本周访问美国，将与拜登总统会晤。对华政策将是两位政府首脑会谈的一个议题。此外德语媒体还关注了欧盟针对“一带一路”的反制计划。
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