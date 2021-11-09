为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
亦称公共设施或公共建设，是指为社会生产和居民生活提供公共服务的物质工程设施，它是社会赖以生存发展的一般物质条件。
基础设施不仅包括交通、通讯、供水、电网等公共设施，即俗称的基础建设，亦包括教育、科技、医疗卫生、体育及文化等社会事业即“社会性基础设施”。
美版「一带一路」来了吗？拜登政府预计最快明年1月启动「重建更好世界」倡议，同时欧盟与英国也推出自己的全球基建倡议。西方各国与中国抗衡意味越趋浓厚。
新冠疫情给德铁公司造成的损失超过30亿欧元。该公司已获准得到大约21亿欧元的救助金，其中大部分资金将用于铁路基础设施建设。
在是否允许中资企业进入高科技领域的问题上，德国的相关讨论仍在继续。但事实上，在同样敏感的传统基础设施领域，中国在德国和欧洲的影响已经无处不在。
经济学人智库（The Economist Intelligence Unit）推出的2021年全球安全城市指数报告（Safe Cities Index）根据个人、基础设施建设、健康保障、环境和数据方面的安全指标，对全球五大洲60个城市进行排名。那么今年全球最安全的城市是哪一个呢？
美国智库发表调研显示，中国在境外推进的大规模基建计划，已为贫困国家带来了高达3850亿美元的巨额隐形债务，而其中超过三分之一的建设项目因卷入腐败丑闻和激起民间抗议而陷入困境。报告还透露哪些信息？
《商报》以"冯德莱恩的丝绸之路"为题，刊发评论指出，欧盟委员会希望在未来战略性地使用基础设施援助，以击退中国日益增长的影响力。德国《日报》则关注中国房地产巨头恒大集团，评论预测，中国政府很有可能会进行干预，以防恒大成为中国的雷曼兄弟。
太阳黑子爆发、日冕物质抛射等事件，都能引起地球磁场的剧烈扰动，严重威胁人造卫星以及地面电网的运行安全。现在，美国加州大学一名科学家警告，国际互联网也会遭受严重威胁。
英国非盈利机构企业责任资源中心最新发布的一份报告指出，随着中国企业，尤其是能源、建筑（包括基础设施建设）、采矿和金属行业的海外扩张，民间社会和媒体对特别是在亚洲、非洲和拉丁美洲地区与之相关的社会、环境和人权侵犯的报道也不断增加。
美国参议院10日通过了拜登政府提出的基础建设计划，其中有三分之一的共和党议员投下了同意票。但由於民主党的众议员对此案产生歧见，所以此项目是否能通过众议院表决仍是未知数。
美国国务卿布林肯周一在一场公开谈话中表示，中国等竞争对手正拉近与美国的距离，所以美国必须透过提高国内投资来与这些对手竞争。他说此举能让美国保有世界领先的地位。
高盛丶摩根大通丶摩根士丹利等投行，都纷纷下调了对中国经济增长的预期。
德国汉堡港需要基建工程，但无力独自承担费用。中国航运巨头中远集团希望入股，并承担部分费用。来自中远的援手，在汉堡港部分企业和工会中却引发不安。
《新苏黎世报》指出拜登当选美国总统后的6个月里，执政方针包括对华政策基本沿用了前任特朗普的政策。《法兰克福汇报》认为，西方旨在抗衡中国的基建工程，至少在蓝图阶段充满了魅力。
德国西部洪灾触目惊心：死亡人数已经攀升到160多人，许多人失踪，成千上万人失去了房屋和家园，基础设施遭到极大破坏，财产损失不计其数。人们不禁要问，德国的防灾系统是否没有奏效，哪里出了问题。
阿姆斯特丹、威尼斯、杜布罗夫尼克，这些疫情之前在旺季几乎被游客踏平的城市，不得不在一些领域采取“闭关”措施，防止过度旅游继续破坏城市文化生态和基础设施。
德国总理默克尔本周访问美国，将与拜登总统会晤。对华政策将是两位政府首脑会谈的一个议题。此外德语媒体还关注了欧盟针对“一带一路”的反制计划。
© 2021 德国之声 |
数据保护 |
责任声明 |
联系方式