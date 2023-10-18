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亦称公共设施或公共建设，是指为社会生产和居民生活提供公共服务的物质工程设施，它是社会赖以生存发展的一般物质条件。
基础设施不仅包括交通、通讯、供水、电网等公共设施，即俗称的基础建设，亦包括教育、科技、医疗卫生、体育及文化等社会事业即“社会性基础设施”。
《新苏黎世报》评论认为，“一带一路”对中国而言是一个成功故事，至少在地缘战略层面上。《南德意志报》则分析了十年后这一倡议面对的困境。
曾几何时，基本设施建设成了中国经济快速发展的主要动力。而现如今，随处可见的空置住宅楼以及人迹罕至的桥梁公路却凸显出了中国过度建设的严重后果。
中国总理李强强调今年有望实现5%的增长目标。德国GIGA亚洲研究所舒勒（Margot Schüller）博士认为，中国有巨大的国内市场，与此同时对国外的依赖没有那么强，如果能成功推动国内经济领域增长，并且不重复过去旧的投资模式，那的确是有可能实现的。
為了抗衡中國「一帶一路」，七國集團（G7）週日同意籌資6000億美元幫助發展中國家發展基礎建設。拜登強調，這不是做「慈善」，而是讓各國看到「與民主國家合作的具體好處」；中國官媒則批評，美國藉峰會推動「反華議程」以維護霸權地位。G7新項目能夠成功嗎？
中国为应对奥密克戎疫情采取的封控措施对经济产生的影响已显现，并超出人们的预料。今年4月的经济数据令经济学家担忧。
巴黎和北京已经同意在非洲、东南亚和东欧建设基础设施项目。然而这是否有助于让中国一直以来不透明的外国投资更加公开，或者仅仅是表面文章？
借助新发起的"全球门户"倡议，欧盟希望能向非洲大陆注入1500亿资金。该计划的目标是，扩大欧盟的国际影响力，并同中国展开竞争。
欧盟承诺在透明和良政等价值观取向的基础上投资全球基建。在中国已经足迹遍布的东南亚，这一计划能取得所希望的效果吗？
受通胀、失业、疫情的影响，美国总统拜登的民意支持率几个月来连续下降。拜登期望，此次签署这项价值万亿美元的基建法案能够重振美国民众对政府的信心。
美国参议院10日通过了拜登政府提出的基础建设计划，其中有三分之一的共和党议员投下了同意票。但由於民主党的众议员对此案产生歧见，所以此项目是否能通过众议院表决仍是未知数。
美国国务卿布林肯周一在一场公开谈话中表示，中国等竞争对手正拉近与美国的距离，所以美国必须透过提高国内投资来与这些对手竞争。他说此举能让美国保有世界领先的地位。
欧盟外长本周一（7月12日）发布的一份声明宣布，将制定一项连接欧洲与世界的全球基础设施建设计划。一个月前的G7峰会上，与会国家也提出了类似的呼吁。
印中因边界纠纷关系紧张以来，新德里开始将更多注意力转向长期忽视的边境地区的建设。这给当地人民带来希望，但也引发担忧。
面对即将在今夏到期的贷款，黑山向欧盟求援。该国从中方贷款10亿美元，修建一条重要高速路的第一阶段。目前项目尚未完工，黑山却面临偿债难题，欧盟则表示这个非欧盟国家要自己想办法。而中方强调，外界的担忧并无根据而且忽略了一些重要事实。
亚马逊创办者贝佐斯出人意料地宣布，他支持拜登总统通过增加税收，改善美国老旧的基础设施的相关计划。
上周，拜登政府出台超过2万亿的基础设施投资计划，内容广泛，涉及到交通运输、能源供应、工业制造、互联网及其它诸多领域。虽然共和党反对增税，但是两党都在不同程度上支持解决美国国内改善基建的问题。那么拜登政府为什么突然开始重视基建呢？
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