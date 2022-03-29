基础设施融资分歧如何阻碍着中国与尼泊尔的关系

（德国之声中文网）中国外交部长王毅上周末访问了尼泊尔，这是他南亚之行的一部分，目的是巩固中尼关系。在访问期间，王毅与尼泊尔总统班达里（Bidya Devi Bhandari）、总理德乌帕（Sher Bahadur Deuba）和外长卡德加（Narayan Khadka）举行了会谈。

在王毅访问前几周，尼泊尔议会刚刚批准接受美国提供的、具有争议的5亿美元赠款。

中国外交部在上周六（3月26日）的一份声明中说："尼泊尔应该成为中国和南亚合作的一个范例。中国很高兴看到尼泊尔与所有国家发展友好关系，并在地区和国际事务中发挥更大的作用。"

在王毅访问期间，尼泊尔和中国签署了一项九点协议，重点是经济和技术合作，以及对协助邻国之间跨境铁路的可行性研究。中尼两国沿着喜马拉雅山有1389公里的边界。

此外，官员们表示，中国和尼泊尔也将针对建设一条跨越喜马拉雅山的高压输电线路、促进电力交流进行一项可行性研究。

北京对美方赠款表示疑虑

一个月前，尼泊尔议会批准了美方提供的5亿美元基础设施赠款。尼泊尔的联合政府支持这项有争议的、来自美国对外援助机构"千禧年挑战公司"（MCC）的拨款。

不过，尼泊尔左翼力量的支持者，包括尼泊尔执政联盟的一些盟友，质疑华盛顿在MCC上的动机。他们还表示，他们担心美国的印太战略是为了围堵中国。

与此同时，北京警告说，该拨款可能是一个"潘多拉盒子"，并声称美国在尼泊尔玩"胁迫外交"。

为了缓解尼泊尔国内、尼泊尔与中国之间针对MCC所产生的政治紧张局势，尼泊尔外长卡德加对记者表示，他在周末向王毅保证，美国的拨款"纯粹是为了发展援助目的"。

卡德加说："尼泊尔不接受任何带附加条件的项目，无论是政治附加条件还是其他附加条件。"

尽管如此，中国外交部在王毅访问后的一份声明中说，北京"反对破坏尼泊尔主权独立"的企图，在没有点名任何国家的情况下，该声明还称，"中方反对干涉尼泊尔内政、在尼泊尔搞地缘政治博弈的图谋"。

加德满都的记者吉里（Anil Giri）对德国之声表示，中方声明是针对西方的，特别是针对美国的。"虽然王毅的访问在很大程度上是象征性的，但他所传递的信息是明确的：尼泊尔应该采取独立的外交政策，而且不应该以损害中国在尼泊尔的合法利益为目的"，吉里说。

尼泊尔承诺坚定支持"一个中国"

在与王毅的会谈中，尼泊尔总理德乌帕和外长卡德加重申了该国对"一个中国"原则的支持，并强调加德满都支持中国维护其核心利益。

根据尼泊尔外交部发表的声明，尼方的这两位领导人表示，他们不会允许任何势力利用尼泊尔的领土来破坏中国、损害中国的利益。

尽管外界有所期待，但尼泊尔和中国在"一带一路"倡议下推进尼泊尔的基础设施项目方面没有取得实质性进展。尼泊尔在周六会谈后发布的声明中没有提及一带一路，虽然中国媒体报道说这是会谈的一部分。

《加德满都邮报》报道说，在尼泊尔官员坚持要求中方向尼方提供赠款援助和低息贷款的组合选项后，双方没有就一带一路的相关项目达成协议。

尼泊尔外交部一位不愿透露姓名的高级官员告诉德国之声，尼泊尔官员希望得到中国的赠款援助或者"优惠贷款"来资助一带一路项目，而中方则更倾向于商业贷款。

融资方面的分歧阻碍了双边项目

尼泊尔和中国2017年5月签署了针对一带一路的框架协议，在尼泊尔建设各种基础设施项目，但尼中之间的未决分歧阻碍了项目进展。

2019年，中国国家主席习近平对尼泊尔进行了一次国事访问，此前双方同意将伙伴关系提升到"战略层面"。两国签署了一系列基础设施项目，包括建设一条跨喜马拉雅山脉的铁路线。

在一带一路框架下，至少九个项目入围，但目前没有一个项目启动。这主要是因为融资方式上的问题。

据尼泊尔总理的新闻协调员帕里亚尔（Govinda Pariyar）表示，在尼泊尔总理德乌帕与中国外长王毅的最近一次会晤中，德乌帕强调，贷款不是尼泊尔目前所希望的，他希望从中国方面寻求更多的赠款援助项目。

王毅则承诺，中国将继续支持尼泊尔参与一带一路项目。

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