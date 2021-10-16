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信仰耶稣基督为神及救世主的一神论宗教。发源于西亚的巴勒斯坦地区，以《圣经》为最高经典，信徒称为基督徒，基督徒组成的团体则称为教会或基督教会。与伊斯兰教、佛教共同被视为世界三大宗教。
分为天主教、正教会、新教等三大宗派，但因历史发展的缘故，汉语所称的“基督教”常专指新教，基督教整体则又另以“基督宗教”称之。
在中国收紧对网络公司管控、加强对苹果应用商店审查的背景下，亚马逊旗下的有声读物应用Audible和一些用于阅读伊斯兰教古兰经、基督教圣经的APP在中国大陆的苹果应用商店中消失了。
近年来多次被中国政府打压的秋雨教会，22日传出有十多名信徒在私人聚会时，遭警察破门而入带到派出所。有两名信徒後来被判14天的行政拘留，其中一人被判罚金1000元人民币。
德国每年都有数十万人退出教会，甚至有入会50多年的信徒退会。这，到底是为什么？
罗马斗兽场是唯一跻身世界新七大奇迹榜单的欧洲建筑。在2007年网上投票中，德国新天鹅堡屈居第八，和世界新七大奇迹失之交臂。
这位76岁男子是一个主张一夫多妻制的基督教派掌门人，生前与家人住在一栋有100个房间、四层高的楼里。他留下39个妻子和94个孩子。
在2021年复活主日，教宗方济各发表了复活节文告，降福罗马城和全世界，颁赐全大赦。鉴于新冠疫情现状，教宗特别指出，复活的宣告“所彰显的并非海市蜃楼，所启示的并非神奇的配方，所指出的并非一条逃生之路”，而是永不落空的希望。他也称赞缅甸的青年懂得“仇恨只能用爱来驱散”。
春节前夕，中国河北省爆发一波疫情。虽然局势很快得到控制，但有关“宗教活动导致病毒扩散”的说法却造成持久影响。德国汉学家吕恒君（Hangkun Strian）认为，这一现象体现出民粹与民族主义思潮之下，左翼主导的中国社会舆论对于宗教信仰、特别是西方基督信仰的排斥与对抗心理。
对新西兰基督城两座清真寺的恐怖袭击是否可以预先防范？结论是否定的。这是新西兰一个调查委员会调查的结果。主要原因是政治家们对右翼极端主义的重视不够。
“保护自然”写在前东德的宪法中，但环境数据却被列为“机密”。东德的空气污染、河流含有毒物质在欧洲是最严重的，但在统一社会党（SED）的官方说法中，这些都不存在。
基督教五旬节到来的时候，教徒们纪念圣经中所记载的无限沟通的奇迹。它赋予人们勇气并充实他们。但是德国之声评论员 Martin Muno 认为，在新冠疫情之下“奇迹”却可能反倒变成一种“诅咒”。
自称是白人民族主义者的澳洲男子去年在纽西兰基督城的两间清真寺，开枪射杀了51人。他周三从原本的不认罪转为承认犯下枪击案。 依照恐怖攻击的罪名，他可能终身在牢狱中度过。
周一，中国地下教会一位著名牧师被当局判处九年监禁。人权组织认为，这是中国政府打压宗教活动的又一个标志性事件。
恐怖主义武装组织“伊斯兰国”发布了一段视频，显示其所称的在尼日利亚东北地区处决11名基督徒的情景。“伊斯兰国”声称，此举是为其领袖巴格达迪之死复仇。
据多个海外关注中国人权的机构之消息，12月26日，成都秋雨圣约教会牧师王怡被控“煽动颠覆国家政权罪”一案在成都市中级法院秘密开庭审理。
英国《每日邮报》称，中国当局将按照“社会主义核心价值观”重新编订《圣经》、《古兰经》等宗教经典，原著中不符合中共意识形态的部分将被删改。
在前东德，有一样小东西不大受政府的欢迎，那就是传统的"圣诞日历"。12月的24天里，每天孩子们可以得到一粒糖果或一个小惊喜。只有很少的出版社获准印刷"圣诞日历"，而且尽量不能使用基督教为主题。
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