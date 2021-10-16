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基督教

信仰耶稣基督为神及救世主的一神论宗教。发源于西亚的巴勒斯坦地区，以《圣经》为最高经典，信徒称为基督徒，基督徒组成的团体则称为教会或基督教会。与伊斯兰教、佛教共同被视为世界三大宗教。

分为天主教、正教会、新教等三大宗派，但因历史发展的缘故，汉语所称的“基督教”常专指新教，基督教整体则又另以“基督宗教”称之。

ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Polizist steht am 13.01.2012 vor einem Apple Store in Peking (China). Apple hat in China die Nachrichten-App der «New York Times» nach Intervention der chinesischen Behörden aus seinem Angebot gelöscht. (zu dpa Zensur in China: Nicht nur Apple macht Kompromisse vom 09.01.2017) Foto: Diego Azubel/EPA/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

中国App Store下架亚马逊有声书和古兰经等应用 16.10.2021

在中国收紧对网络公司管控、加强对苹果应用商店审查的背景下，亚马逊旗下的有声读物应用Audible和一些用于阅读伊斯兰教古兰经、基督教圣经的APP在中国大陆的苹果应用商店中消失了。
A man stands in front of Christmas decorations at Xishiku Cathedral, a government-sanctioned Catholic church, on Christmas Eve in Beijing, China December 24, 2019. REUTERS/Florence Lo

成都秋雨教会再遭打压 十多名信徒遭传唤 25.08.2021

近年来多次被中国政府打压的秋雨教会，22日传出有十多名信徒在私人聚会时，遭警察破门而入带到派出所。有两名信徒後来被判14天的行政拘留，其中一人被判罚金1000元人民币。
Leere Kirchenbänke stehen in der St.Anna Kirche in Düren (Nordrhein-Westfalen) (Foto vom 09.10.2013). Foto: Horst Ossinger/dpa

退出教会："彻底解放" 25.07.2021

德国每年都有数十万人退出教会，甚至有入会50多年的信徒退会。这，到底是为什么？
Front view of the Taj Mahal in Agra, India.

新世界七大奇迹 21.06.2021

罗马斗兽场是唯一跻身世界新七大奇迹榜单的欧洲建筑。在2007年网上投票中，德国新天鹅堡屈居第八，和世界新七大奇迹失之交臂。
epa02983674 Wives and children of 67-year-old Ziona Chana take part in a ceremonial evening prayer in Baktawng village in Serchhip district about 70km away from Aizawl city capital of Mizoram state, northeast, India, 28 October 2011. With 39 wives and more than 120 children and grandchildren, all staying together, Ziona Chana's family is the world's biggest, a media report said. The family consumes around 91 kg (200 pounds) of rice and more than 59 kg (130 pounds) of potatoes a day. They are supported by their own resources and occasional donations from followers. Ziona Chana is still keen to expand his family by marrying a few more women. EPA/STR ++

“世界最大家庭”之父在印度去世 15.06.2021

这位76岁男子是一个主张一夫多妻制的基督教派掌门人，生前与家人住在一栋有100个房间、四层高的楼里。他留下39个妻子和94个孩子。

Pope Francis celebrates the Eucharist during Easter Sunday Mass at St. Peter's Basilica at the Vatican April 4, 2021. Vatican Media/­Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

教宗方济各: 复活的宣告是永不落空的希望 05.04.2021

在2021年复活主日，教宗方济各发表了复活节文告，降福罗马城和全世界，颁赐全大赦。鉴于新冠疫情现状，教宗特别指出，复活的宣告“所彰显的并非海市蜃楼，所启示的并非神奇的配方，所指出的并非一条逃生之路”，而是永不落空的希望。他也称赞缅甸的青年懂得“仇恨只能用爱来驱散”。
A man stands in front of Christmas decorations at Xishiku Cathedral, a government-sanctioned Catholic church, on Christmas Eve in Beijing, China December 24, 2019. REUTERS/Florence Lo

客座评论：抗疫与民粹挤压下的中国基督宗教 22.02.2021

春节前夕，中国河北省爆发一波疫情。虽然局势很快得到控制，但有关“宗教活动导致病毒扩散”的说法却造成持久影响。德国汉学家吕恒君（Hangkun Strian）认为，这一现象体现出民粹与民族主义思潮之下，左翼主导的中国社会舆论对于宗教信仰、特别是西方基督信仰的排斥与对抗心理。
15.3.2019, Christchurch, Neuseeland, Sicherheitsbeamte stehen vor der Moschee Masjid al Noor nach einem Anschlag in Christchurch am 15. März 2019 wache. - Angriffe auf zwei Christchurch-Moschee hinterließen am 15. März mindestens 40 Tote, wobei ein bewaffneter Mann als australischer Extremist identifiziert wurde - anscheinend als Livestreaming des Angriffs, der die Abriegelung der neuseeländischen Stadt auslöste.

新西兰恐袭调查报告：忽视极右酿血案 08.12.2020

对新西兰基督城两座清真寺的恐怖袭击是否可以预先防范？结论是否定的。这是新西兰一个调查委员会调查的结果。主要原因是政治家们对右翼极端主义的重视不够。
Schaum treibt auf der Oberfläche der verschmutzten Mulde bei Dessau, aufgenommen im Januar 1990. | Verwendung weltweit

环境污染：东德的“国家机密” 24.08.2020

“保护自然”写在前东德的宪法中，但环境数据却被列为“机密”。东德的空气污染、河流含有毒物质在欧洲是最严重的，但在统一社会党（SED）的官方说法中，这些都不存在。
Eine Gewitterfront verdunkelt am 08.06.2014 den Himmel bei Dierhagen (Mecklenburg-Vorpommern) an der Ostsee. Foto: Wolfgang Schmidt/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

评论：五旬节奇迹和新冠诅咒 01.06.2020

基督教五旬节到来的时候，教徒们纪念圣经中所记载的无限沟通的奇迹。它赋予人们勇气并充实他们。但是德国之声评论员 Martin Muno 认为，在新冠疫情之下“奇迹”却可能反倒变成一种“诅咒”。
In this Saturday, March 16, 2019 photo, Brenton Tarrant, the man charged in the Christchurch mosque shootings, appears in the Christchurch District Court, in Christchurch, New Zealand. (AP Photo/Mark Mitchell, Pool) |

基督城枪击案凶嫌认罪 或被判终身监禁 26.03.2020

自称是白人民族主义者的澳洲男子去年在纽西兰基督城的两间清真寺，开枪射杀了51人。他周三从原本的不认罪转为承认犯下枪击案。 依照恐怖攻击的罪名，他可能终身在牢狱中度过。
BEIJING, CHINA - APRIL 15: Chinese Catholics hold candles at a mass on Holy Saturday during Easter celebrations at the government sanctioned West Beijing Catholic Church on April 15, 2017 in Beijing, China. China, an officially atheist country, places a number of restrictions on Christians, allowing legal practice of the faith only at state-approved churches. The policy has driven an increasing number of Christians and Christian converts 'underground' to congregations in private homes and other venues. While the size of the religious community is difficult to measure, studies estimate there are more than 80 million Christians inside China; some studies support the possibility it could become the most Christian nation in the world in the coming years. Officially there have been no relations between China and the Vatican since the country's modern founding in 1949 though in recent years there have been signs of warming relations between Chinese president Xi Jinping and Pope Francis that could possibly allow greater religious freedom in the future. At present, the split means approved Chinese Christians worship within a state-sanctioned Church known as the Patriotic Association which regards the Communist Party as its leader, not the Pope in Rome. (Photo by Kevin Frayer/Getty Images)

成都秋雨教会牧师被判重刑 30.12.2019

周一，中国地下教会一位著名牧师被当局判处九年监禁。人权组织认为，这是中国政府打压宗教活动的又一个标志性事件。
A vehicle allegedly belonging to the Islamic State group in West Africa (ISWAP) is seen in Baga on August 2, 2019. - Intense fighting between a regional force and the Islamic State group in West Africa (ISWAP) has resulted in dozens of deaths, including at least 25 soldiers and more than 40 jihadists, in northeastern Nigeria. ISWAP broke away from Boko Haram in 2016 in part due to its rejection of indiscriminate attacks on civilians. Last year the group witnessed a reported takeover by more hardline fighters who sidelined its leader and executed his deputy. The IS-affiliate has since July 2018 ratcheted up a campaign of attacks against military targets. (Photo by AUDU MARTE / AFP) (Photo credit should read AUDU MARTE/AFP/Getty Images)

“伊斯兰国”发视频 称是给“基督徒的讯息” 28.12.2019

恐怖主义武装组织“伊斯兰国”发布了一段视频，显示其所称的在尼日利亚东北地区处决11名基督徒的情景。“伊斯兰国”声称，此举是为其领袖巴格达迪之死复仇。
12.08.2014 Eine Statue mit Kreuz steht am 12.08.2014 am Eingang zur Südkathedrale in Peking. Die Katholische Kirche in China ist gespalten zwischen Treue zum Papst oder zum Regime. Der Besuch von Franziskus in Südkorea macht Gläubigen Hoffnung. Aber tiefe Konflikte trennen Rom und Peking. Foto: Stephan Scheuer/dpa (zu dpa: Katholiken in China hoffen auf Franziskus - «Wir stehen zum Papst») +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

中国牧师王怡案 圣诞期间秘密开庭审理 27.12.2019

据多个海外关注中国人权的机构之消息，12月26日，成都秋雨圣约教会牧师王怡被控“煽动颠覆国家政权罪”一案在成都市中级法院秘密开庭审理。
01.08.2011+++FILE - In this Aug. 1, 2011 file photo, two Chinese Hui Muslim girls read the Quran, Islam's holy book, at the Niujie Mosque as they wait for their fast on the first day of the Muslim holy month of Ramadan in Beijing. A heavily Muslim Chinese province has demanded strict adherence to a ban on religion in schools after a video circulated online in which a kindergartener recites verses from the Quran. (AP Photo/Andy Wong, File) | (c) picture-alliance/AP Photo/A. Wong

“宗教中国化”：编订社会主义《古兰经》? 26.12.2019

英国《每日邮报》称，中国当局将按照“社会主义核心价值观”重新编订《圣经》、《古兰经》等宗教经典，原著中不符合中共意识形态的部分将被删改。
Im Museum der Burg im brandenburgischen Beeskow (Oder-Spree) ist ein Weihnachtskalender aus der DDR-Zeit von 1988 mit dem Titel «Weihnachtsbaumverkauf» ausgestellt, aufgenommen am 24.11.2009. Mit dem 1. Advent beginnt die Zeit der Vorfreude auf Weihnachten: Kaum ein Kind will dabei auf den Adventskalender verzichten, verkürzt er doch das Warten auf den Weihnachtsmann. Dass auch in der DDR der Adventskalender nie aus der Mode kam, veranschaulicht die Ausstellung «Vorfreude, schönste Freude¿» ab dem 1. Advent auf Burg Beeskow: Bis Ende Januar 2010 werden hier rund 50 Originale aus einer Berliner Privatsammlung zu sehen sein. Foto: Patrick Pleul | Verwendung weltweit

无神论的东德如何过圣诞节 15.12.2019

在前东德，有一样小东西不大受政府的欢迎，那就是传统的"圣诞日历"。12月的24天里，每天孩子们可以得到一粒糖果或一个小惊喜。只有很少的出版社获准印刷"圣诞日历"，而且尽量不能使用基督教为主题。
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