信仰耶稣基督为神及救世主的一神论宗教。发源于西亚的巴勒斯坦地区，以《圣经》为最高经典，信徒称为基督徒，基督徒组成的团体则称为教会或基督教会。与伊斯兰教、佛教共同被视为世界三大宗教。

分为天主教、正教会、新教等三大宗派，但因历史发展的缘故，汉语所称的“基督教”常专指新教，基督教整体则又另以“基督宗教”称之。