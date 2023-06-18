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信仰耶稣基督为神及救世主的一神论宗教。发源于西亚的巴勒斯坦地区，以《圣经》为最高经典，信徒称为基督徒，基督徒组成的团体则称为教会或基督教会。与伊斯兰教、佛教共同被视为世界三大宗教。
分为天主教、正教会、新教等三大宗派，但因历史发展的缘故，汉语所称的“基督教”常专指新教，基督教整体则又另以“基督宗教”称之。
德国的基督教徒要向教会缴教会税，由国家代征。除此之外，为什么德国政府每年还要向教会支付数亿欧元巨款？这还要从拿破仑的一项“德政”说起。
新西兰媒体报道称，新西兰总理雅辛达·阿德恩周四宣布，她将于二月七日提前卸任。2017年，阿德恩当选新西兰总理。当时她年仅37岁，是当时世界上最年轻的女性政府首脑。
中國當局近年加大打壓家庭教會的力度，這也迫使深圳一個教會於2019年流亡海外。該教會成員近日抵達泰國，希望取得難民身份，他們向德國之聲透露受到北京監控與威脅的逃難過程。
埃及首都开罗附近的一座库普特正教教堂发生火灾。教会机构称，火灾造成至少已有41人丧生，另有多人受伤。
天主教德国主教大会对基督徒在中国的境遇深感忧虑，批评北京当局对互联网监管趋紧，日益阻碍该国国内宗教自由。
本周末非常特殊：犹太人、基督徒和穆斯林的重要宗教节日刚好落在同一天。怎么这么巧？
去教堂参加礼拜，收送礼物，然后晚上和朋友一起去酒馆欢聚：德国人在圣诞节真的很忙。而且过节的传统也正在发生变化。
近年来多次被中国政府打压的秋雨教会，22日传出有十多名信徒在私人聚会时，遭警察破门而入带到派出所。有两名信徒後来被判14天的行政拘留，其中一人被判罚金1000元人民币。
德国每年都有数十万人退出教会，甚至有入会50多年的信徒退会。这，到底是为什么？
罗马斗兽场是唯一跻身世界新七大奇迹榜单的欧洲建筑。在2007年网上投票中，德国新天鹅堡屈居第八，和世界新七大奇迹失之交臂。
这位76岁男子是一个主张一夫多妻制的基督教派掌门人，生前与家人住在一栋有100个房间、四层高的楼里。他留下39个妻子和94个孩子。
在2021年复活主日，教宗方济各发表了复活节文告，降福罗马城和全世界，颁赐全大赦。鉴于新冠疫情现状，教宗特别指出，复活的宣告“所彰显的并非海市蜃楼，所启示的并非神奇的配方，所指出的并非一条逃生之路”，而是永不落空的希望。他也称赞缅甸的青年懂得“仇恨只能用爱来驱散”。
春节前夕，中国河北省爆发一波疫情。虽然局势很快得到控制，但有关“宗教活动导致病毒扩散”的说法却造成持久影响。德国汉学家吕恒君（Hangkun Strian）认为，这一现象体现出民粹与民族主义思潮之下，左翼主导的中国社会舆论对于宗教信仰、特别是西方基督信仰的排斥与对抗心理。
对新西兰基督城两座清真寺的恐怖袭击是否可以预先防范？结论是否定的。这是新西兰一个调查委员会调查的结果。主要原因是政治家们对右翼极端主义的重视不够。
“保护自然”写在前东德的宪法中，但环境数据却被列为“机密”。东德的空气污染、河流含有毒物质在欧洲是最严重的，但在统一社会党（SED）的官方说法中，这些都不存在。
基督教五旬节到来的时候，教徒们纪念圣经中所记载的无限沟通的奇迹。它赋予人们勇气并充实他们。但是德国之声评论员 Martin Muno 认为，在新冠疫情之下“奇迹”却可能反倒变成一种“诅咒”。
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