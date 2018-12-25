基督城的阿富汗裔“救人英雄”

（德国之声中文网）28岁的右翼恐怖分子嫌犯塔兰特（Brenton Tarrant）在努尔（Al-Nur）清真寺杀害了41人之后，又来到位于市郊的林伍德（Linwood）清真寺。当时清真寺内聚集了大约80至100名前来进行周五祈祷的穆斯林信徒，其中包括阿富汗裔移民阿齐兹·瓦哈卜扎德（Abdul Aziz Wahabzada）。阿齐兹两年半前移民新西兰，在这里经营着一家家具和生活用品商店。此前他在澳大利亚生活了27年。

这位48岁的阿富汗人在接受德国之声采访时回忆说，当时他快速做出了反应。他说："我们刚刚做完周五祈祷的第一部分，就听到有枪声。开始时我们并没有在意，以为是有人在玩鞭炮，因此继续祈祷。这时第一位排的一位兄弟大喊，我们的穆斯林兄弟姐妹们在外面被枪杀。"

此时就在大门附近的阿齐兹立即跑到门外。他找到的第一个用于自卫的东西是一台便携自动刷卡器。他说："我看到外面停着一辆汽车挡住了车道。有一个人戴着军帽, 站在他的车旁边。我问他：'你是谁'，他看了看我, 开始诅咒。"

用刷卡器自卫

此时的枪手手中一时没有武器。他在努尔清真寺制造了血案之后，又来到林伍德清真寺外枪杀了几个人。这时他正想着去车里取另一支枪。

阿齐兹说："他之前手里的猎枪的只能射击3、4次。他已经用它杀死了三人, 然后扔掉了猎枪。他的车上还有自动步枪。 他正想再去拿另一把枪在林伍德清真寺继续他的行动。"

枪击凶嫌出庭受审

当阿齐兹看到这个人并不是军人, 而是一个显然带有恐怖主义意图的枪手时, 他直接将银行读卡机砸向28岁的枪手。枪手躲过飞来的读卡机，然后拿出一支自动冲锋枪开始向阿齐兹射击。阿齐兹设法躲在停着的汽车后面。这时候他听到他的儿子大声呼唤他, 让他进入清真寺。但是这位父亲并没有离开，而是抄起枪手丢弃在一具遇难者尸体旁的猎枪，试着向枪手射击。但是猎枪没有弹药。

接下来他毫不犹豫地对着枪手高声喊道："到这儿来。我在这里"。 他想吸引枪手的注意力，阻止他再杀害其他人。但一开始并没有成功。枪手走进清真寺，开始胡乱射击。阿齐兹紧跟着枪手进入清真寺。但这时枪手又重新走出清真寺去取武器弹药。

砸碎枪手汽车玻璃

据阿齐兹说，枪手在努尔清真寺使用了两支武器。另外3支枪他准备在林伍德清真寺使用。这时他又拿出一支枪，开始向阿齐兹射击。之后他扔掉枪驾车离开。阿齐兹将手中拿着的没有子弹的空猎枪砸向枪手，他的汽车挡风玻璃被打碎。阿齐兹说，枪手这时候显然感到有些恐惧，以为有人向他的车开枪射击。所以立即驾车逃走。阿齐兹还在后面追赶着他的汽车。最后汽车拐了个弯儿，凶犯逃之夭夭。

之后阿齐兹返回到到清真寺内, 看到许多妇女和男子被杀害, 很多人受伤。这位"基督城的英雄" 说, 当时他丝毫没有感到恐惧，一心想着避免更多的人受伤或者被杀害。清真寺内聚集着数十人，其中有他的4个5至24岁的孩子以及他的妻子。

阿齐兹表示："当时我并不感到害怕。一个人无需害怕别人。我只是对我的造物主感到敬畏。所以我向袭击者表明我们并不害怕他。因此他反而在我们面前畏缩了。所以，尽管我赤手空拳地在后面追赶他，他还是仓皇逃跑了。"

不想当英雄

清真寺的祈祷者以及国际媒体, 都将这位阿富汗人视为英雄。但他自己却认为, 每个 "稍有人性的人"都会这样做的。他说，自己的伊斯兰信仰以及他所信赖的人性都要求他这样做。阿齐兹的勇为可能阻止了枪手的进一步袭击行动。由于他砸碎了枪手的汽车玻璃, 因此引起了2名警察的注意。他们拦截了塔兰特的汽车后将其逮捕。

极右翼的澳大利亚人塔兰特上周五（3月15日）袭击了基督城的两个清真寺，造成50人丧生，34名受伤者仍在医院救治。遇难者年龄最小的仅3岁，最大的77岁。除了阿齐兹这位勇敢阻拦枪杀的英雄之外，还有一位同样是阿富汗裔的71岁老英雄纳比（Daud Nabi）。为了制止枪手的暴行，这位老人挺身而出进行阻拦，惨遭杀害。