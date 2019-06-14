基督城枪击案凶嫌认罪 或被判终身监禁

(德国之声中文网) 澳洲警方周三 (3月25日)表示，去年在纽西兰基督城的两间清真寺涉嫌射杀了51人的澳洲籍男子塔兰特（Brenton Tarrant）承认犯下谋杀、意图谋杀与恐怖攻击的罪行。这名男子自称是白人民族主义者，而他去年还把谋杀的实况影片上传至社交媒体。

由于新西兰正式进入为期四周的全国封锁，这也迫使整个判决过程以远程视讯的方式进行。基督城警察局长布什 (Mike Bush) 在一个公开声明中表示：「嫌犯在奥克兰的监狱透过视讯链接的方式，坦承犯下51起谋杀罪、40起未遂谋杀罪及一项恐怖攻击罪。 」

声明也写到，大部分的受害者家属及社会大众对嫌犯突然转变态度可能感到惊讶。这起枪击案是新西兰史上死伤最惨重的攻击事件，这起事件也迫使新西兰政府通过法令禁止半自动武器。新西兰总理阿德恩 (Jacinda Ardern) 在枪击案周年前夕表示，新西兰仍然在努力消除该国国内的白人民族主义。

她说：「我们的责任不只是要消除白人民族主义，更是要避免白人民族主义再次滋生。 我们仍有许多能做的事。 」

杨威廉/邹宗翰 (法新社、路透社)