基督城枪击案凶嫌认罪 或被判终身监禁

自称是白人民族主义者的澳洲男子去年在纽西兰基督城的两间清真寺，开枪射杀了51人。他周三从原本的不认罪转为承认犯下枪击案。 依照恐怖攻击的罪名，他可能终身在牢狱中度过。
(德国之声中文网) 澳洲警方周三 (3月25日)表示，去年在纽西兰基督城的两间清真寺涉嫌射杀了51人的澳洲籍男子塔兰特（Brenton Tarrant）承认犯下谋杀、意图谋杀与恐怖攻击的罪行。这名男子自称是白人民族主义者，而他去年还把谋杀的实况影片上传至社交媒体。
由于新西兰正式进入为期四周的全国封锁，这也迫使整个判决过程以远程视讯的方式进行。基督城警察局长布什 (Mike Bush) 在一个公开声明中表示：「嫌犯在奥克兰的监狱透过视讯链接的方式，坦承犯下51起谋杀罪、40起未遂谋杀罪及一项恐怖攻击罪。 」
声明也写到，大部分的受害者家属及社会大众对嫌犯突然转变态度可能感到惊讶。这起枪击案是新西兰史上死伤最惨重的攻击事件，这起事件也迫使新西兰政府通过法令禁止半自动武器。新西兰总理阿德恩 (Jacinda Ardern) 在枪击案周年前夕表示，新西兰仍然在努力消除该国国内的白人民族主义。
她说：「我们的责任不只是要消除白人民族主义，更是要避免白人民族主义再次滋生。 我们仍有许多能做的事。 」
杨威廉/邹宗翰 (法新社、路透社)