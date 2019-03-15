基督城恐袭后 埃尔多安言论惹怒澳大利亚

（德国之声中文网）澳大利亚总理莫里森（Scott Morrison）宣布将召见土耳其驻堪培拉大使。他表示，土耳其总统埃尔多安（Recep Tayyip Erdogans）的言论 "极具侮辱性"。

埃尔多安在土耳其的竞选活动中谴责了对伊斯兰教和土耳其的攻击。同时, 他还警告敌视穆斯林的澳大利亚人，会遭遇一战期间英国、澳大利亚、新西兰和法国军队在加里波利（Gallipoli）战役中的同样命运。当年这些国家的盟军与奥斯曼帝国的部队展开激战。

8000澳大利亚士兵在土耳其战死沙场

加里波利战役是发生在一战时期的著名战役。1915年2月至1916年1月，超过8000名澳大利亚士兵和2000多名新西兰士兵在伊斯坦布尔以西的加里波利半岛上与奥斯曼帝国军队的战役中战死。这一战役造成敌对双方10多万多名士兵丧生。奥斯曼帝国的军队在德国和奥-匈帝国的支持下取得了胜利。

澳大利亚总理莫里森在澳大利亚广播公司（ABC）表示："当然我认为这是一个极具侮辱性的言论。今天我将召见土耳其大使， 讨论这个问题。"

新西兰的首批葬礼

与此同时， 在新西兰的基督城开始安葬在两座清真寺的恐怖袭击中丧生的遇难者。据当地媒体报道, 先是一名男子及其儿子的尸体被送到纪念公园的公墓安葬。父子二人几个月前刚刚从叙利亚抵达新西兰。

遇难者遗体被抬到墓地安葬

在上周五（3月15日）发生在基督城的血案中, 有50人被杀害，另有30人受伤。28岁的嫌犯--来自澳大利亚的一名右翼极端分子目前在押受审。

大多数受害者来自移民家庭。根据伊斯兰教的习俗，死者通常要在死亡24小时内安葬。但是由于进行刑事调查, 家属不得不等待更长的时间才能安葬遇难者。

李京慧/叶宣 (德新社、法新社)