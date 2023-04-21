基民盟外交事务专家: 不应让中国充当俄乌战争调停人

（德国之声中文网）基民盟外交事务专家吕特根（ Norbert Röttgen）坚决反对让中国在俄乌战争中充当调停人。作为德国联邦议院外交委员会成员，吕特根周一对《Table Media》平台表示，中国在追求其他更为重要的利益，而绝不是乌克兰的和平。吕特根警告说，不应将中国纳入欧洲的安全框架。

吕特根说："让一个被我们视为制度性对手的国家成为欧洲安全架构的一部分？我认为这种想法从根本上就是错误的，也是极其危险的。"现年57岁的吕特根说，中国就俄乌战争提出的和平计划，只是中国利益的体现。

吕特根说，中国充当调停人的政治意图非常明显, "就是要利用当前的形势。" 他表示，对北京而言，俄罗斯在对华关系中前所未有的弱势地位是件好事，这样中国既可以从俄罗斯购买廉价的原油和天然气，"又能树立起一个与美国截然相反的和平使者的形象。"

联邦议院国防事务委员会主席施特拉克齐默曼（ Marie-Agnes Strack-Zimmermann）周一在RTL电视台《早间节目》中表示，何时战争能够结束，以及是否举行和谈等事宜，只能由基辅政府来决定，"绝不可以存在外人命令之下的和平。"

上周五，中国驻法国大使卢沙野的一番表述在欧洲引起公愤。卢沙野在LCL电视台表示，"苏联解体后出现的一系列国家并不具备国际法意义上的有效地位，因为并没有相应的国际条约来确保这些国家的主权地位。"这番言论在欧洲一系列国家引发强烈抗议之后，周一，中国外交部发言人做出澄清表示："中方尊重苏联解体后各加盟共和国主权国家地位。"

欧盟各国外长周一在卢森堡举行会议，讨论如何进一步对乌克兰提供军事援助以及加强对俄制裁的可能性。德国外长因正在处理从苏丹疏散侨民事项，未能出席本次欧盟外长会议。欧盟外交事务高级代表博雷尔表示，欧盟内部有关共同为乌克兰提供炮弹问题的争议，有望在近期内得到解决。他表示，尽管意见分歧仍然存在，但各方都会意识到炮弹供应问题的紧迫性。

欧盟内部争执的焦点在于，法国坚持向乌克兰提供的炮弹必须全部在欧盟境内生产，而一些国家则认为，按照法国的上述要求，今后12个月内向乌克兰提供一百万发炮弹的目标将无法实现。

（法新社，德新社，德广联）

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