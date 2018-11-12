基尔希纳作品展：梦中的远方

（德国之声中文网）波恩联邦艺术展览馆举办的基尔希纳（Ernst Ludwig Kirchner，1880-1938）作品展，展出这位表现派大师的220件作品，包括油画、版画、雕塑和摄影。基尔希纳1905年在德累斯顿创立了艺术家团体"桥社"（Brücke）。纳粹统治时期，他的作品被划为"颓废艺术"遭到禁止。今天，基尔希纳被视为德国表现主义绘画最重要的代表人物。

此次在波恩展出的大部分作品来自瑞士达沃斯的基尔希纳博物馆。基尔希纳在达沃斯生活了20年，他饱受凌辱的晚期作品就诞生于此，如今被收藏在巍峨群山环抱中的这个瑞士小城。1938年，基尔希纳在这里开枪饮弹，结束了自己的生命。

基尔希纳从未远行

展览以基尔希纳艺术生涯的重要站点为脉络，介绍他的生平和艺术。人们可以看到他在不同阶段所关注的不同主题：女性（德累斯顿时期）、城市（柏林时期）、自然（达沃斯时期）。产生了著名的城市写生的柏林时期略显单薄。

基尔希纳的画给人以美感，因为它们洋溢着明艳的色彩。但这并不是全部。展览入口处占据整个墙面的三幅联画"沐浴中的女人体"显示了基尔希纳的用意：众多裸体的女性反映了画家对自然和率性的追求。

陌生与美感

异国情调也是基尔希纳作品中一条贯穿始终的红线：肤色黝黑的男女、非洲矮凳、贝宁青铜浮雕的速写等等。"基尔希纳从不旅行"，展览策展人萨多夫斯基（Thomas Sadowsky）介绍说，"他只是用思维旅行"。

尽管对那个时代的艺术家来说，旅行已成为一件理所当然的事，但基尔希纳却宁愿逛民俗博物馆，了解异域民族的生态。萨多夫斯基说，他以这种方式接触陌生的文化，并以此为"美学灵感"进行创作。基尔希纳一生中到过的最远的地方就是瑞士和波罗的海的费马恩岛（Fehmarn，德国第三大岛屿）。

展览通过绘画、笔记和雕塑展示了基尔希纳色彩饱和得几乎溢出的晚期作品。他流连于瑞士山水的天然美景和阿尔卑斯山的民间文化。这段时间里，基尔希纳开始尝试新的形式，效仿毕加索等同行创作了一批大幅绘画。

后来人们才知道，他在后期还曾尝试写作，用笔名对自己的作品发表善意的批评。联合策展人、瑞士巴塞尔艺术中心的拜西格尔（Katharina Beisiegel）说，"我们想展示另一个基尔希纳。"参观波恩的展览，无疑能让人在趣味盎然中了解这位表现主义艺术家。