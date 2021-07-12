基多法院裁定取消阿桑奇厄瓜多尔国籍   

（德国之声中文网）厄瓜多尔一法院一审裁决，取消维基解密创始人阿桑奇的厄瓜多尔公民身份。位于首都基多的该法院裁定，2017年授予原籍澳大利亚的阿桑奇厄瓜多尔公民身份时有行政失误。阿桑奇律师波韦达（Carlos Poveda ）宣布，将对此提出上诉。

阿桑奇目前在伦敦贝尔马什（ Belmarsh）高安全级别监狱中等待有关美国政府引渡要求的决定。美国指控他和“吹哨者”曼宁（Chelsea Manning）合作窃取美国在伊拉克和阿富汗军事行动的秘密材料，并公布于互联网平台——维基解密。美方称，此举危及了美国在众多国家的线人的生命安全。

若在美国被定罪，阿桑奇有可能获长期徒刑。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2019年4月，伦敦威斯敏斯特法院 4月11日，英国警方逮捕了维基解密创办人之一的阿桑奇。此前，他在厄瓜多尔驻伦敦大使馆的外交庇护身份已经被取消。这名被美国当局追捕长达9年、在厄瓜多尔大使馆屈身7年的传奇人物，这些年有着怎样的坎坷经历？

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2010年10月，伦敦 2010年11月28日起，阿桑奇参与创办的维基解密网站开始与一些国际新闻媒体合作发布一系列美国机密外交电报。此前，网站还披露了一系列美国在境外非法行径的信息。11月30日，瑞典方面指控阿桑奇涉嫌性侵，发布国际逮捕令；一周后，阿桑奇在伦敦向警方投案，但是否认这一指控。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2011年1月，伦敦 这张照片摄于伦敦的“前线俱乐部”。他手中持有的光盘包含有一些境外银行账户持有人可能逃税的信息。在这一年中，维基解密继续爆料，而阿桑奇也在伦敦多次出庭，但伦敦高等法院作出了将他引渡到瑞典的决定。这意味着他被进一步引渡到美国的可能性增大。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2012年12月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆 阿桑奇上诉失败，英国最高法院2012年5月底裁定阿桑奇可以因强奸指控而被引渡到瑞典。随后，为避免被捕，他躲入厄瓜多尔大使馆寻求庇护。而厄瓜多尔也正式向他提供政治避难权。这一年，维基解密继续运作，阿桑奇的发色则明显变得灰白。图为12月20日，阿桑奇在厄瓜多尔使馆阳台上发表讲话。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2013年11月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆 阿桑奇踏入大使馆后，就再也没能离开。在这一年中，困境中的阿桑奇通过网络视频连线，声援被判重型的美军士兵曼宁、以及同样因爆料而遭美国追捕的斯诺登。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2014年8月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆 2014年夏天，阿桑奇通过律师申请撤消国际逮捕令，但是斯德哥尔摩检察院驳回了申请。本图摄于8月，厄瓜多尔外长帕蒂诺(Ricardo Patino)在使馆内与阿桑奇进行会晤。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2015年8月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆 这一年，维基解密继续爆出各类猛料，而他的人身自由，也依然局限在小小的大使馆内。好消息是，伦敦警方撤消了使馆门前的24小时监视；坏消息是，他只要一离开厄瓜多尔驻伦敦大使馆，他依然会随时被逮捕。这也意味着他无法前往为他提供政治避难的厄瓜多尔本土。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2016年2月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆 这一年，维基解密的爆料力度丝毫不减，还在美国大选关键时期爆出对希拉里·克林顿不利的资料。这也引发了厄瓜多尔当局的不满，对他施以“断网”惩罚。这一年也有好消息：2月初，联合国一委员会裁定阿桑奇受到了不公正的“肆意拘禁”，不过英国、瑞典当局对此裁决并不买账。图为阿桑奇在大使馆阳台展示联合国裁决书。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2017年5月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆 2017年5月19日，瑞典检方宣布中止对阿桑奇涉嫌强奸案的调查。随后，阿桑奇在使馆阳台上发表讲话，表示这是他的一场重大胜利。 作者: 文山



被递解出使馆

2012年，阿桑奇逃入厄瓜多尔驻伦敦大使馆，以免遭引渡。他获得庇护，并于2017年获厄瓜多尔国籍。这个南美国家时任政府计划给予阿桑奇外交身份，以能让他安离使馆。然而，此后，基多政府与阿桑奇之间出现紧张关系。2019年，厄瓜多尔政府撤销对他的庇护，英国警方旋即以违反保释条件罪将他带走，拘押至今。

维权人士认为，审判及拘留阿桑奇完全是对法律的嘲弄，针对他的法律行动意在对将真相公之于众的其他举报人起到以儆效尤的作用。观察家们相信，厄瓜多尔在阿桑奇事件中改变态度与美国外交施压有关。

（德新社，美联社）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。