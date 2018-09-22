基因编辑婴儿惹议 中国下令立刻调查

(德国之声中文网) 中国科学家贺建奎公布促成世界首例基因编辑婴儿后，中国政府已下令，对本案展开调查。

中国官媒新华社报导指出，省卫生健康委员会已下令要追查，并将及时向社会公布调查结果。贺建奎所任教的南方科技大学生物系表示也将聘请专家查察，认为他的实验严重违反学术伦理和凖则。

贺建奎的發言人说，贺某在今年初就已经离开教职，只有实验室还在。实验室所在的深圳也表示要展开调查。

与贺建奎合作的美国教授迪姆 (Michael Deem)虽然声称是在中国进行这项计划，但由于美国禁止相关的基因实验，他所任教的莱斯大学任表示会查出这件事的始末。

学校發表声明表示:「不管是在哪里进行实验，从媒体报导的内容可以發现实验违反科学行为凖则，也有悖莱斯大学和科学社群对于伦理的规范。」

中国诞生首例基因编辑婴儿

南方科技大学生物系副教授贺建奎团队促成一对基因编辑，双胞胎女孩的诞生。他说，当事父母不愿曝光，因此他不能透露他们的住址以及实验地点。贺建奎的研究成果没有得到独立的第三方的确认，也没有发表在任何一份经由专家审查的学术刊物上。本周一（11月26日），他在香港出席第二届国际人类基因组编辑峰会召开的前一天宣布，一对名为露露和娜娜的基因编辑婴儿于11月在中国健康诞生。这对双胞胎的一个基因经过修改，使她们出生后即能天然抵抗艾滋病。他还接受了美联社的独家专访。

一位美国科学家说他在中国参与了基因编辑婴儿项目。但是，在美国这类基因编辑实验是不合法的，因为改变后的基因会遗传给后代，也存在伤害其他基因的风险。

一些科学家对此基因编辑婴儿的出世感到震惊

近年来，科学家们发现了一种编辑基因的便捷之道，即控制人体的DNA链。这种工具被称为CRISPR-cas9，它可以对DNA进行操作，增加需要的基因，或者减少导致问题的基因。但是，它只是新近才应用于治疗患有致命疾病的成年人。用它来编辑精子、卵子和胚胎基因则另当别论。美国禁止这方面的研究实验。中国支持禁止生殖性克隆技术，对基因编辑研究没有特别规定。

世界首例转基因婴儿即用了这项操作手法。这项操作预期为编辑基因的两个副本。但测试表明，双胞胎中有一个已经改变了预期基因的两个副本；而另一个只是改变了其中一个，携带该基因副本的人仍然可能感染艾滋病毒。贺建奎说："我有一种强烈的责任感，不只是要争当世界第一，而且要作出一个示范。"他对美联社说。对于该不该禁止此类研究，他认为应该"由全社会来决定下一步该怎么走。

基因编辑婴儿伦理争议

一些科学家对此研究感到震惊。"这是有违良知的人体实验，它没有经过道德伦理审查论证。"宾夕法尼亚大学基因编辑专家基兰·穆苏努鲁博士（Dr. Kiran Musunuru）说。他也是一份遗传学杂志的编辑。

位于加州的斯克里普斯研究所（The Scripps Research Institute）负责人艾利尔·托普尔博士（Dr. Eric Topol）说，"这项技术还远远没有成熟。我们在进行人体实验，这不是一件小事。"

不过，哈佛大学知名遗传学专家乔治·丘奇（George Church）为免疫艾滋病基因编辑尝试辩护，认为艾滋病是严重而且持续发展的对人类健康的威胁，他说："我想这种研究的正当性是可以论证的。"

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据《北京青年报》报道，中国国家卫生与健康委员会疾病预防控制专家委员会委员、中华医学会感染病学会艾滋病专业学组副组长卢洪洲教授对这项研究的价值表示了疑问："艾滋病的母婴阻断非常成熟，如果担心艾滋的亲子间遗传，母亲治疗就可以了，干嘛还要做这份研究呢？它的研究价值何在呢？ "卢洪洲还对这一技术可导致的其它疾病表示担忧。

北京《新京报》报道，该报记者致电深圳市卫生计生委医学伦理专家委员会，委员会相关负责人告诉记者，正在开会讨论此事，此前并未收到项目的伦理审查报备。

11月26日下午，微博账号“知识分子”发布《科学家联合声明》，对此项研究表示坚决反对和强烈谴责。

声明称，“这项所谓研究的生物医学伦理审查形同虚设。直接进行人体实验，只能用疯狂形容。CRISPR基因编辑技术的脱靶问题不解决，直接进行人胚胎改造并试图产生婴儿的任何尝试都存在巨大风险。” 声明称这项研究“对中国绝大多数勤勤恳恳科研创新又坚守科学家道德底线的学者们是极为不公平的”，呼吁“国家一定要迅速立法严格监管” 。

本次联合声明由中国科学技术大学毕国强、斯坦福大学陈晓科等122位华人科学家共同签署。

张平/任琛/夏立民 （美联社等）