基因编辑余波未了 WHO组织专家研究影响

（德国之声中文网）本周一（12月3日），世界卫生组织（WHO）称正在筹建专家小组研究基因编辑的影响。

"没有明确指导，不可擅自行动。" 世卫总干事特沃德罗斯·阿达诺姆在日内瓦接受记者采访时说，"世卫正在组织专家团队，并将与成员国协商，讨论涵盖伦理与社会安全的标准。" 阿达诺姆是前埃塞俄比亚卫生部长。

这是阿达诺姆在中国科学家贺建奎创造世界首例编辑婴儿之后发表的意见。贺建奎宣称他的团队成功地改变了一对双胞胎姐妹的DNA，以避免艾滋病感染。她们的父亲携带HIV病毒。

贺建奎的试验立即引发来自国内和国际科学界的一致谴责，中国政府也正在展开调查。

阿达诺姆说专家团队正在组织过程中。不过，他没有将其动因描述为针对中国编辑婴儿试验的直接回应。

他也拒绝推测世卫组织是否能设想未来基因编辑技术可对公共健康医疗带来裨益。

阿达诺姆说筹建中的专家团队将"从头开始"，"他们将以这样的问题开头：我们应该考虑这件事吗？"团队中既有专业学者，也有世卫官员，以及来自政府部门的医疗专家。

"我们必须非常小心谨慎……在没有弄清楚意外可能后果的情况下，不应该进行基因编辑。"

上周，中国科技部强调反对基因编辑婴儿试验，并要求终止相关人员的科研活动。

中国科技部副部长徐南平称，贺建奎宣称的研究成果"令人震惊，不可接受"，公然突破"学术界坚守的道德伦理的底线"，并警告这项研究恐怕已违法。

张平/叶宣（法新社）