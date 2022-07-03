基因技术 - 粮食生产的持久发展之路

（德国之声中文网）对于环境保护而言，粮食生产简直就是一个灾难。按照网络杂志"一个世界数据库"的说法，农业生产不仅应为大气层二氧化碳排放的四分之一负责，而且也是生物多样性最主要的迫害者。

而环境遭到破坏的同时，全球人口也在不断增长。联合国预计，2057年，全球人口将达到一百亿。那么问题来了，如何才能在粮食产量提高50%的同时，又能尽可能减少损失生物多样性所产生的严重后果呢？基因技术是解决这个问题的钥匙吗？

食品经济专家、波恩大学发展研究中心主任卡伊姆（ Matin Qaim）表示："我们现在已经意识到，扩大粮食种植面积是造成气候变化和危害生物多样性的罪魁祸首。也就是说，为了保护环境，我们必须在尽可能小的面积上进行粮食种植。"

怎样才能养活一百亿人口？

卡伊姆说，总体而言，要想在保护环境的前提下，提升粮食产量，主要要注意两点："其一是，我们必须改变饮食习惯，注重食品消费的持久性。也就是说，少制造垃圾和少吃肉。其二则是，我们需要更好的技术，推出更有利环境保护的农业生产手段。"

一方面，我们必须改变生产食物的方式方法。比如减少消费源自动物的蛋白质和营养。但仅此一点，还不足以解决问题。卡伊姆和其他专家都认为，转基因技术将成为持续性粮食生产的重要基础。

卡伊姆说："大家都希望在最小的面积上获得最高的产量，而且还不能过多使用杀虫剂和农药。如果能够借助转基因技术，提高农作物的耐受性和抵抗力，岂不是一件很好的事情吗？"

什么是转基因食品？

生物基因被改变后，其特性也将发生变化。通过对农作物基因的转变，不仅产量会提高，对病虫害的抵抗力也将提升，也更加能够耐受干旱和霜冻，或许还能让农作物提供更多的营养成分。

此外，还可以对农作物进行优化，减少二氧化碳排放量，从而提升农业生产的可持续性。尽管转基因技术的普及程度越来越高，但转基因食品的种植面积却只占耕地总面积的百分之十。

Replanet 是致力于以科学手段制止气候变化和保护生物多样性的非政府组织联盟，该联盟发言人斯潘塞（ David Spencer）对德国之声表示："转基因其实是植物培养过程中的常用技术。同人类数千年以来所采用的杂交技术非常类似，其实其技术手段变得更加精湛，从而使我们能够更快更准确地改变植物。"

转基因技术首次被用于农业生产是在1994年的美国，对番茄的基因进行修改后，它的成熟期变得缓慢，而贮藏期则得以延长。此后，转基因技术也获准被投入到大豆、大麦以及水稻种植中。同一时间，也出现了转基因细菌，这种细菌可以生产更多的蛋白质。

印度科学家研发出了 Sub 1耐淹水稻，使这种水稻抗击洪涝灾害的能力大大提升。洪涝灾害是印度北部和孟加拉等国水稻种植区的主要问题，而随着气候变化，洪涝灾害也变得更加严重和频繁。目前，该地区已有六百万农民在种植Sub1耐淹水稻。

而所谓的黄金水稻则是通过转基因技术使稻米中的维他命A含量提高，以应对亚非地区民众中维他命A短缺的问题。

转基因技术引发的讨论

对转基因技术心存疑惑者，仍大有人在。2020年的一项民调显示，来自20多个国家的受访者当中，半数受访者都对转基因食品的安全性表示怀疑。

三十年前，当转基因技术刚刚出现时，即使在学术圈内，也有人对转基因食品的安全性表示怀疑。但这种情况今天已经发生了变化。

罗德斯使南非生物安全组织的分析师，对转基因食品的安全问题有深入研究。他表示："我们已经有了三十年的经验和数据，这些数据告诉我们，就食用而言，转基因食品是非常安全的，而且对环境也没有危害。"

罗德斯认为，当前在任何国家，使用转基因技术，都需要获得政府的审批。"种植和商业运营获得批准之后，还需要经过漫长的研发和实验阶段。"

孟山都坏了转基因食品的名声

卡伊姆表示，涉及转基因技术的讨论中，人们往往把转基因技术和企业性的工业化种植混为一谈。孟山都造成的恶劣影响仍笼罩着整个行业。"有人担心，孟山都这类企业会继续推动大量使用杀虫剂、单一种植的恶性农业生产模式，并将种子以高价买给农民。"卡伊姆表示，上述问题更多表现在对相关技术的监管，而并不是转基因技术本身。

卡伊姆说："由少数几家企业主导工业化的农业生产，这种模式本身就是个错误。但这与转基因技术本身并没有关系。禁止转基因生物就像因为毒品走私和色情交易，就去禁止互联网一样。"