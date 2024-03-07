城乡基础养老金提高20元 中国农民老有所养？

（德国之声中文网）中国总理李强3月5日在政府工作报告中提到"积极应对人口老龄化国家战略"，其中包括将"城乡居民基础养老金月最低标准提高20元"。

3月5日下午，中国政府工作报告起草组负责人、国务院研究室主任黄守宏在吹风会上进一步谈到，现在中国有1.7亿老年人领取城乡居民养老保险待遇，目前基础养老金的最低标准为每人每月103元，最低标准提高20元后，将达到每人每月123元，增幅为19.4%，是近年来上调幅度较大的一次。

综合中国国务院官网信息，所谓"城乡居民养老保险待遇"由基础养老金和个人账户养老金构成。基础养老金的最低标准是由中央政府确定并调整，所需资金由国家财政承担。不过，有关政策也规定地方政府可以根据情况"适当"提高基础养老金标准；对长期缴费的，可"适当"加发基础养老金，提高和加发部分的资金则由地方政府支出。

因此，中国各省级行政区其实是在"全国基础养老金最低标准"基础上执行不同的"基础养老金标准"，地区差异明显。据中国各省及直辖市公布的数据，比如，广东省的城乡居民养老保险基础养老金最低标准目前为每人每月200元，贵州省和四川省分别为113元和128元。四个直辖市的基础养老金标准差别也很大：重庆目前为125元，天津317元，北京887元，上海1300元。

农民与农民工的养老问题

"城乡居民养老保险"是2009年中国实行的新型农村社会养老保险（新农保）和之前实行的城镇居民社会养老保险（城居保）在2014年合并后的统称。对象是年满16周岁（不含在校学生），非国家机关和事业单位工作人员以及不属于职工基本养老保险制度覆盖范围的城乡居民。大量生活在农村的农民以及部分在城市打工的农民工就包含其中。

中国官方曾宣传说，这一制度让亿万农民老有所养，农民工及其家属是城乡居民养老保险最大受益群体。然而，参加城乡居民基本养老保险者因之前未被纳入国家养老保险体系等原因，退休后领取的养老金显著少于参加城镇职工基本养老保险的人。后者的退休金全国平均水平2023年接近每月3000元。

南开大学中国财富经济研究院院长陈宗胜去年3月向中国新闻周刊表示，北京农民60岁以后能拿到850元的养老金，上海的是1250元，浙江、江苏两省是250元左右，部分中西部省份基本上是130元左右。

人大代表与专家的谏言

据中国新闻周刊去年3月报道，全国人大代表、河南省辉县市张村乡裴寨村党支部书记裴春亮曾在2023年的两会期间表示，"⽐如在我们辉县市的农村，60岁以上⽼⼈养老金每⽉ 180 元左右，⽽城镇居⺠养老金每⽉在 2000元左右，差别是相当大的。"他"建议实行城乡无差别养老"，引发广泛关注。三农专家、中国人民大学农业与农村发展学院教授郑风田，此前曾建议给年满70岁的农民，每月发放五六百元退休金，以满足老年农民最基本的需求。他说，农村养老金个人账户部分需要个人自主缴纳，由于农民普遍收入水平不高，很多人自主缴纳的意愿并不强烈，尤其是超过60岁或者接近60岁的人群。

据中国第七次全国人口普查的官方数据，2020年中国农村60岁及以上老年人口有1.21亿。除了农村的老年人口外，中国还有大约8600万上个世纪八、九十年代从农村进城打工的"第一代农民工"。这个群体中的绝大多数在进入老年后却依然没能存下足够的钱养老，60岁后只能领基础养老金。不久前被封杀的《如此打工30年》调查报告就反映了他们的艰难处境，安徽师范大学副教授仇凤仙通过发放2500份问卷及访谈200人得到的研究结果显示，他们中60.7%的人都不得不"干到干不动为止"。

门里门外看中国两会 经济增长目标不变 中国国务院总理李强在全国人大会议所作的政府工作报告中，将2024年GDP增长目标订为“5%左右”。李强说，实现今年预期目标“并非易事”， 各地区各部门要“多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策”，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，发展目标还包括，城镇新增就业1200万人以上，城镇调查失业率控制在5.5%左右。

门里门外看中国两会 取消制造业外资准入限制 政府工作报告列出的任务包括加强重点行业统筹布局和投资引导，防止产能过剩；为科技创新和先进制造业提供更多资源。李强还再次强调了“高质量发展”、“新质生产力”等说法。为了吸引更多外资，报告还宣布将全面取消制造业领域外资准入限制措施，放宽电信、医疗等服务业市场准入。

门里门外看中国两会 国防预算与对台表述 中国新一年度的国防预算将增加7.2%，增幅向上一年看齐。自习近平上台以来，中国的军费开支已经翻了一番。目前在中美关系矛盾迭起、台海局势紧张的背景下，中国的军备预算尤其引发关注。路透社注意到，今年政府工作报告谈到台海时没有使用“和平统一”一词。报道称这并非第一次，但用词的改变仍被视为对台立场可能有变化的迹象。

门里门外看中国两会 李尚福“已经不是”人大代表 在3月4日人大会议开幕前的新闻发布会后，会议发言人娄勤俭回答新加坡《联合早报》关于李尚福是否会参加两会的提问时说：“他不能参加，因为他已经不是代表。”李尚福去年3月出任国家中央军委委员、国务委员、防长。去年8月底，他从公众视野中消失，两个月后被免去中央军委委员、国务委员和防长职务。但官方至今没有宣布李尚福被罢免人大代表职务的消息，也没有公告他请辞人大代表。

门里门外看中国两会 代表建议：产假延长至两年 全国政协委员、四川大学华西医院的甘华田在两会上建议，延长女性带薪“育产假”至2年，直到孩子上幼儿园，以提高家庭生育意愿。该建议引起热议，登上百度、微博热搜。反对意见认为，这可能适得其反，让女性重返职场乃至就业更加困难。全国妇联原副主席、人大代表谭琳则建议依法遏制就业性别歧视，合理分担生育成本。

门里门外看中国两会 “一老一少”免费医疗？ 四川雅安市一所中学校长、全国人大代表庹庆明建议对6岁以下、75岁以上公民实行免费医疗的提案也引起了广泛的讨论。赞成者认为，这将大大减轻人们的生育压力和养老压力。还有代表提议，应把全民免费医疗作为一项远景目标来规划。有关免费医疗的话题并非第一次在两会上被提出。中国国家卫健委在2021年12月对政协十三届全国委员会第四次会议有关提案的答复称，由于“财政支撑能力尚且有限，医保筹资水平还不高，基金支撑能力还不足，一段时期内暂不具备实行全民免费医疗的各项基础”。

门里门外看中国两会 北京戒备森严 据法新社报道，与往年一样，两会前北京市中心大片区域就被封锁，交通受到管制。街道和天桥上出现了大批的公安和志愿者。警察在经过天安门广场的长安街沿线的检查站站岗，安保人员带着嗅探犬在主要街道巡逻。游客若要进入天安门广场，必须提前一天预约，还要“过三关”、接受三次安检。

门里门外看中国两会 “敏感”人士被监控 两会期间也是当局言论审查和管控异见人士的高压期。微博管理员周一呼吁用户 "共同营造良好的言论氛围"。前独立记者高瑜上周在X平台发贴称，“北京各区国保又齐出动，打电话的打电话，上门的上门”，阻止外地异见人士来京与同道者聚会。高瑜本人也被“上岗”。多名异见人士在社交媒体上反映受到当地警方严控，有的被软禁，有的被旅游。



网民的群嘲与愤怒

3月5日官方关于"全国基础养老金最低标准"提高20元的消息在中国的社交媒体上引发群嘲："20块钱买一斤半猪肉"，"我们这里20元可以买0.4斤牛肉了，感谢党和政府"，"太多了，完全花不完"，"够做几次核酸检测啊"，"打发叫花子呢"。

有网民在微博上留言道："我父母都是农民。两各人加起来一个月有三百块钱的养老金，我每个月会给三百多块钱，好难。"有网民感慨说，"当年，我还小，父亲推着木车（抗战期间沂蒙百姓的独轮车）将辛苦收获的小麦晒干后送到镇上粮站，因为一路上需要翻一个山头，我就在木车前面给他拉车。那个时候的农民，交公粮无怨无悔又积极主动。如今他们都老了，却一个月仅有百元养老金。"

许多网民表示愤怒："现在公务员退休金太高了，而农民才1百多"，"官老爷们优裕的利益秋毫不能犯，这是国家的原则和底线"。

（综合报道）

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