城乡基础养老金提高20元 中国农民老有所养？

据中国官方数据，主要面向农民和农民工的城乡居民基础养老金目前全国最低标准为每人每月103元。中国总理李强在3月5日的政府工作报告中宣布将该最低标准提高20元。该消息引发中国网民嘲讽以及有关中国社会不公，尤其是农村老人无法“老有所养”的讨论。
（德国之声中文网）中国总理李强3月5日在政府工作报告中提到"积极应对人口老龄化国家战略"，其中包括将"城乡居民基础养老金月最低标准提高20元"。
3月5日下午，中国政府工作报告起草组负责人、国务院研究室主任黄守宏在吹风会上进一步谈到，现在中国有1.7亿老年人领取城乡居民养老保险待遇，目前基础养老金的最低标准为每人每月103元，最低标准提高20元后，将达到每人每月123元，增幅为19.4%，是近年来上调幅度较大的一次。
综合中国国务院官网信息，所谓"城乡居民养老保险待遇"由基础养老金和个人账户养老金构成。基础养老金的最低标准是由中央政府确定并调整，所需资金由国家财政承担。不过，有关政策也规定地方政府可以根据情况"适当"提高基础养老金标准；对长期缴费的，可"适当"加发基础养老金，提高和加发部分的资金则由地方政府支出。
因此，中国各省级行政区其实是在"全国基础养老金最低标准"基础上执行不同的"基础养老金标准"，地区差异明显。据中国各省及直辖市公布的数据，比如，广东省的城乡居民养老保险基础养老金最低标准目前为每人每月200元，贵州省和四川省分别为113元和128元。四个直辖市的基础养老金标准差别也很大：重庆目前为125元，天津317元，北京887元，上海1300元。
"城乡居民养老保险"是2009年中国实行的新型农村社会养老保险（新农保）和之前实行的城镇居民社会养老保险（城居保）在2014年合并后的统称。对象是年满16周岁（不含在校学生），非国家机关和事业单位工作人员以及不属于职工基本养老保险制度覆盖范围的城乡居民。大量生活在农村的农民以及部分在城市打工的农民工就包含其中。
中国官方曾宣传说，这一制度让亿万农民老有所养，农民工及其家属是城乡居民养老保险最大受益群体。然而，参加城乡居民基本养老保险者因之前未被纳入国家养老保险体系等原因，退休后领取的养老金显著少于参加城镇职工基本养老保险的人。后者的退休金全国平均水平2023年接近每月3000元。
南开大学中国财富经济研究院院长陈宗胜去年3月向中国新闻周刊表示，北京农民60岁以后能拿到850元的养老金，上海的是1250元，浙江、江苏两省是250元左右，部分中西部省份基本上是130元左右。
据中国新闻周刊去年3月报道，全国人大代表、河南省辉县市张村乡裴寨村党支部书记裴春亮曾在2023年的两会期间表示，"⽐如在我们辉县市的农村，60岁以上⽼⼈养老金每⽉ 180 元左右，⽽城镇居⺠养老金每⽉在 2000元左右，差别是相当大的。"他"建议实行城乡无差别养老"，引发广泛关注。三农专家、中国人民大学农业与农村发展学院教授郑风田，此前曾建议给年满70岁的农民，每月发放五六百元退休金，以满足老年农民最基本的需求。他说，农村养老金个人账户部分需要个人自主缴纳，由于农民普遍收入水平不高，很多人自主缴纳的意愿并不强烈，尤其是超过60岁或者接近60岁的人群。
据中国第七次全国人口普查的官方数据，2020年中国农村60岁及以上老年人口有1.21亿。除了农村的老年人口外，中国还有大约8600万上个世纪八、九十年代从农村进城打工的"第一代农民工"。这个群体中的绝大多数在进入老年后却依然没能存下足够的钱养老，60岁后只能领基础养老金。不久前被封杀的《如此打工30年》调查报告就反映了他们的艰难处境，安徽师范大学副教授仇凤仙通过发放2500份问卷及访谈200人得到的研究结果显示，他们中60.7%的人都不得不"干到干不动为止"。
3月5日官方关于"全国基础养老金最低标准"提高20元的消息在中国的社交媒体上引发群嘲："20块钱买一斤半猪肉"，"我们这里20元可以买0.4斤牛肉了，感谢党和政府"，"太多了，完全花不完"，"够做几次核酸检测啊"，"打发叫花子呢"。
有网民在微博上留言道："我父母都是农民。两各人加起来一个月有三百块钱的养老金，我每个月会给三百多块钱，好难。"有网民感慨说，"当年，我还小，父亲推着木车（抗战期间沂蒙百姓的独轮车）将辛苦收获的小麦晒干后送到镇上粮站，因为一路上需要翻一个山头，我就在木车前面给他拉车。那个时候的农民，交公粮无怨无悔又积极主动。如今他们都老了，却一个月仅有百元养老金。"
许多网民表示愤怒："现在公务员退休金太高了，而农民才1百多"，"官老爷们优裕的利益秋毫不能犯，这是国家的原则和底线"。
（综合报道）
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