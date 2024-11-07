埃隆·马斯克：美国大选中的大赢家

在刚刚结束的美国总统大选中，马斯克向特朗普提供了资金及社媒方面的支持。特朗普最终当选，这位世界首富可谓功不可没，而现如今，马斯克也有可能会获得更多的权力。

（德国之声中文网）竞选之夜，特朗普在胜选演说中，整整用了四分钟时间赞美马斯克这位亿万富翁：“我们有了一颗新星-埃隆。这是一个不同寻常的人，一个超级天才。”

欢庆胜利的时刻，特朗普赞扬马斯克的时间甚至超过了自夸的时间。这是为什么呢？可能的原因之一是，为了特朗普的竞选活动，马斯克出资一亿一千九百万美元。

监测、分析和战略中心（CeMAS）极右势力及阴谋论研究者拉特耶（ Jan Rathje）对德国之声表示，此次美国总统大选是迄今为止最昂贵的一次选举活动，而马斯克的捐款显然起到了至关重要的作用。他说：“通过进行抽奖活动，马斯克将对特朗普的支持推向了极致。”在对选举结果起决定作用的摇摆州，马斯克每天在特朗普支持者当中举行一次抽奖活动，向中奖者提供一百万美元奖金。

X：仇恨的深渊

出了金钱之外，马斯克还通过X等社交平台，为特朗普造势。拉特耶表示：“一方面，马斯克自己会发布一些极右的内容，另一方面，他还为一些极右人士解禁账户，让他们得以不断扩展影响力。”



非政府组织 “反数字仇恨中心”（CCDH）的一项分析表明，马斯克很有可能利用了其X平台（推特的前身）操控了竞选活动，并最终使特朗普获胜。CCDH 创办者艾哈迈德（Imran Ahmed）表示，马斯克发布的有关美国大选的虚假或误导性信息在X平台上被浏览了近12亿人次。艾哈迈德对德国之声表示：“自从马斯克接管 X 平台后，这个平台就变成了仇恨和虚假信息的深渊，而其中相当于一部分信息都来自马斯克本人。”



假新闻与人以群分

霍夫曼（（Jeanette Hofmann）则对上述观点提出质疑。霍夫曼是柏林科学中心（WZB）政治与数字化研究项目的负责人，她对德国之声表示：“我不认为X平台或马斯克本人，像人们想象的那样，拥有巨大的操控能力。我想说的是，情况恰恰相反，马斯克只是反映了众多特朗普支持者的政治观点。也就是说，马斯克只是某种情绪状态和某些观点的代表，而这种情绪和观点目前似乎在美国占据主导地位。”

柏林科学中心（WZB）政治与数字化研究项目的负责人霍夫曼 图像来源: Bernhard Ludewig

霍夫曼表示，虚假信息的影响力往往被过度夸大。“人们常常担心，虚假信息会产生极大的操控性作用。我认为，这类信息只会产生身份认同方面的归属作用。”霍夫曼认为，在X平台上转发虚假信息的人，比如所谓移民会吃掉宠物的消息，其实这些人并不一定相信这类消息是真的，但通过点赞或转发相关信息，这些人是要表达他们对某一政治阵营的归属，例如表达他们对特朗普的忠诚。

同样适用德国的解读模式

德国明年也将举行联邦大选，社媒也会发挥同样的作用吗？霍夫曼表示：“德国有着不同的媒体环境，这是一个实质性的区别。”她表示，虚假信息能否发挥身份认同的作用，在很大程度上取决于媒体环境。在德国，媒体环境会减少虚假信息的传播，因此其对身份认同的作用也将大幅降低。

丹麦奥丹泽大学数码民主中心的克努菲尔（Curd Knüpfer ）也认为，无论是在德国，还是在美国，虚假信息都不会对选举产生决定性的作用。克努菲尔对德国之声表示，德国也有可能会陷入美国式的解读方式，“在德国，也存在着对现有体制的不满。他们对媒体、对教育体制、对民主流程以及政党，都感到不满。”这种所谓“逆向叙事”通常都是通过新媒体得到传播的。" “而如果有一样这种机器，不断进行启发，那当然会起到相应的作用。”

合成图片：走进白宫椭圆形办公室的马斯克。 图像来源: x.com/elonmusk

两名亿万富翁聚首椭圆形办公室

这位全球最富有的人，有朝一日也会变成全球最有权势的人吗？同第47届美国总统的密切关系，至少会让马斯克的影响力得到进一步扩大。选举当夜，马斯克就在他的X平台上发布了一张合成图片，图片上他正阔步走入椭圆形办公室，美国总统的白宫地点。特朗普就任总统后，马斯克是否会担任政府要职，目前尚无定论。

政治学者拉特耶表示：“现在似乎已经为马斯克扩大影响力打开了一扇窗子，这一点绝不应被低估。”他可能会尝试减少国家管控，以便进一步扩大经济收益。他说：“这一点尤其涉及到他旗下的SpaceX, 星链以及特斯拉等公司，例如员工权益保护等问题。”除此之外，他还将有望获得更多的大型政府订单。政治学者克努菲尔也表示，不仅马斯克如此，其他高科技巨头，比如亚马逊和Meta也都希望减少政府管控和税收。

当胜利的喜悦逐渐降温之后，两位亿万富翁马斯克和特朗普的“兄弟友谊”是否还能够持久呢？拉特耶表示，特朗普和马斯克都是以自我为中心的人，他们并不一定能够长期和谐共处。拉特耶说，特朗普在其第一个总统任期内，身边的十名高参中，最终有九人被炒了鱿鱼。

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。