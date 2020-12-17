为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

埃森

德国西北部城市，位于北威州鲁尔区。

这座重工业城市如今正在经历产业转型。

Virologe Lu Mengji Beschreibung: Professor Lu Mengji ist Virologe am Institut für Virologie beim Uniklinikum Essen.

德国病毒学家陆蒙吉：疫苗接种重在保护高危人群 17.12.2020

德国埃森大学医学院病毒所陆蒙吉教授在接受德国之声专访时，为在德华人如何选择接种新冠疫苗提出一些建议，同时，他也分析了各类型疫苗的安全性特点以及中国可能的疫情发展。
Panorama der Zeche Zollverein mit dem iIluminierten Fördergerüst Schacht XII am Abend, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

埃森：从工业重镇到“绿色之都” 26.06.2020

除了柏林、汉堡、慕尼黑这些大城市之外，德国很多中小城市也别有一番风情。我们在这里为您介绍曾经的关税同盟煤矿区——埃森，看这个鲁尔区城市如何“华丽转身”。
dpatopbilder - 27.11.2019, Nordrhein-Westfalen, Essen: Ein F1-200, zusammengeschweißt aus mehreren tausend Altmetall-Teilen, ist in einer Halle der Essen Motor Show ausgestellt. Die Essen Motor Show findet vom 30.11. bis 08.12. statt. Foto: Marcel Kusch/dpa | Verwendung weltweit

埃森车展：男人们“大玩具”的博览会 30.11.2019

鲁尔区都市埃森（Essen）举办“埃森车展”，大名鼎鼎的赛车、大功率跑车和汽车配件竞相亮相，展期至2019年12月8日止。

23.10.2019, Nordrhein-Westfalen, Essen: Leni (7) und ihr Bruder Timo (9) spielen das Kinderspiel Wunderkessel (HABA) während der Neuheitenvorstellung der Messe Spiel '19. Auf der Internationalen Messe für Gesellschaftsspiele zeigen rund 1200 Aussteller vom 24. bis 27.10.2019 ihre Spieleneuheiten. Es werden rund 190 000 Besucher erwartet. Foto: Roland Weihrauch/dpa | Verwendung weltweit

游戏世界的美好时光 28.10.2019

在德国，桌游这类的游戏已经火了好几年。在埃森游戏展览会，玩家们可以痛快尝鲜。对于游戏迷们而言，四天的展览会简直是神仙般的日子。
Janina Findeisen ehemalige IS-Geisel

“他们随时准备将我砍头” 14.04.2019

德国女记者芬埃森怀着身孕前往叙利亚与一名加入极端组织的女友会面，却遭到圣战组织绑架。她被挟持长达351日，并在当地生下孩子。
Prof. Dr. Christoph M. Schmidt ist Präsident des RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung, Vorsitzender des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und Professor an der Ruhr-Universität Bochum. rwi Essen 17 November 2017 Foto: Sven Lorenz, Essen

专访：“国际贸易不是零和游戏” 18.03.2019

执政一周年的大联合政府干得怎么样？德国应当制定主要针对中国的工业政策吗？在华为问题上，德国如何站队？张丹红就德国面临的挑战采访了埃森莱布尼茨经济研究所所长、德国经济五贤人之一的克里斯托弗·施密特教授（Christoph Schmidt）。
China DFB-Fans in Shanghai DW, Jose Qian

付费就能当"经理" 德国小球队闯荡中国 27.01.2019

无论是拜仁慕尼黑、多特蒙德或是沃尔夫斯堡，都希望在中国市场上分一杯羹。如今，一支来自德国埃森的小球队也进军中国，他们将管理全面电子化，会员只要支付会费就能投票决定球队大小事。
ARCHIV - 23.02.2018, Nordrhein-Westfalen, Essen: Lebensmittel werden in der Ausgabestelle der Essener Tafel einsortiert. Der umstrittene Aufnahmestopp für Ausländer soll voraussichtlich Ende März aufgehoben werden. (zu dpa «Essener Tafel will Ausländer-Aufnahmestopp wohl Ende März aufheben» vom 11.03.2018) Foto: Roland Weihrauch/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

“埃森饭桌”恢复接待外籍人士 04.04.2018

德国埃森市慈善组织"埃森饭桌"（Essener Tafel）曾停止接待外国人，这一规定持续了3个月，并在全德国引发激烈争议。现在该机构又取消了该规定。
ARCHIV - 23.02.2018, Nordrhein-Westfalen, Essen: Lebensmittel werden in der Ausgabestelle der Essener Tafel einsortiert. Der umstrittene Aufnahmestopp für Ausländer soll voraussichtlich Ende März aufgehoben werden. (zu dpa «Essener Tafel will Ausländer-Aufnahmestopp wohl Ende März aufheben» vom 11.03.2018) Foto: Roland Weihrauch/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

外国人比例减少 埃森“饭桌”不再“内外有别” 11.03.2018

埃森市“饭桌”组织此前停止接纳外国籍低收入人士登记领取免费食品，引起了德国社会有关贫富差距以及移民问题的广泛争议。现在，该组织宣布，预计到3月底就将取消限制，重新开始接纳外籍人士。
Feldlerche (Alauda arvensis), Deutschland, Westerwald, Neunkhausen, Jul 99. | Eurasian sky lark (Alauda arvensis), Jul 99. | Verwendung weltweit

云雀要孵蛋 明星靠边站 06.03.2018

原定于今年6月22日在德国埃森市举行的“红发艾德”演唱会，现在不得不更换演出地点。这是因为，在原定表演场地附近，几对云雀需要孵蛋。
Feb. 27, 2018*** A helper enters the food bank Tafel in Essen, western Germany, Tuesday, Feb. 27, 2018. The food bank was criticized after deciding to only register new users if they prove they've got German citizenship, claiming young foreign men are scaring away elderly people and women. (AP Photo/Martin Meissner) |

“饭桌”回应默克尔：请扪心自问 02.03.2018

德国总理默克尔此前批评埃森“饭桌”组织区分对待德国以及外国籍的困难群体。现在，该组织回应说，正是默克尔的政策才造成了眼下的困难局面。
26.02.2018, Nordrhein-Westfalen, Essen: Ein Fahrzeug der Essener Tafel ist mit dem Wort Nazis beschmiert worden. Die Essener Tafel will keine nichtdeutschen Neukunden mehr aufnehmen. (zu dpa Essener Tafel nach Versorgungsstopp für Ausländer beschmiert vom 26.02.2018) Foto: Roland Weihrauch/dpa | Verwendung weltweit

默克尔希望“饭桌”对所有人开放 27.02.2018

德国埃森市的“饭桌”组织会停止只接受德国新会员的做法吗？有关理事会正在对此进行讨论时，默克尔总理已经表态。
Frisches Gemüse im Ausgaberaum der Essener Tafel Quelle: C. Bleiker, DW.

救济组织还“看人下菜碟”？ 24.02.2018

德国埃森市的“饭桌”（Tafel）决定暂时停止接待非德籍人士，而是只向德国人分发食品。这一决定引起德国社会不小的争议，批评者认为，既然是救济组织，就应该以谁有困难为首要考量，而不是谁拿的是哪国的护照！
14.02.2018, Berlin: Ehrenamtliche Helfer von Laib und Seele sind bei der Essensausgabe von bedürftigen Menschen in einem Vorraum der Evangelischen Advent-Zachäus Kirche beschäftigt. Die Berliner Tafel feiert ihren 25. Geburtstag. (zu dpa-KORR 25 Jahre Tafeln: Der Kampf um Lebensmittel wird härter vom 20.02.2018) Foto: Annette Riedl/dpa | Verwendung weltweit

难民太多 埃森“饭桌”只收德国人 22.02.2018

一直以来，"饭桌"是救济穷人的象征，而穷人则不分肤色和国籍。然而，埃森市"饭桌"的新规定则要平衡德国人和外国人的比例。
7.10.2010*** Ein Blatt mit der Aufschrift Die ultimative biologische Geheimwaffe gegen S21 - Juchtenkäfer! hängt am Donnerstag (07.10.2010) im Mittleren Schloßgarten in Stuttgart an einer Absperrung. Die Deutsche Bahn darf unter Androhung eines Zwangsgeldes auf dem Stuttgart-21-Gelände keine Bäume mehr fällen, weil dort seltene Tiere leben. Foto: Marijan Murat dpa/lsw | Verwendung weltweit

德铁形象工程险些被“假”虫屎“拦路” 19.02.2018

充满争议的斯图加特火车站改造工程，如今和昆虫屎扯上了关系。反对者试图以保护动物为由叫停工程。德国铁路公司则发现，用来证明当地存在重要物种栖息地的证据—金龟子屎，竟然是伪造的。
ARCHIV - Ein Unfallforscher untersucht am 16.05.2014 ein Motorrad an einer Unfallstelle in der Innenstadt von Hannover (Niedersachsen). (zu dpa «Motorradunfälle in Thüringen» vom 10.09.2017) Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

德男子"见死不救"拍摄"垂死一幕"被调查 18.09.2017

德国巴登符腾堡州发生恶性摩托车事故，一名目击者发现后不但施救，还用手机拍下摩托车驾驶员垂死一幕。现在，警方将对此人展开调查。此外，周一去年震惊德国的埃森"见死不救"案宣判。
显示更多文章