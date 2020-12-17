救济组织还“看人下菜碟”？

德国埃森市的“饭桌”（Tafel）决定暂时停止接待非德籍人士，而是只向德国人分发食品。这一决定引起德国社会不小的争议，批评者认为，既然是救济组织，就应该以谁有困难为首要考量，而不是谁拿的是哪国的护照！