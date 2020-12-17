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德国西北部城市，位于北威州鲁尔区。
这座重工业城市如今正在经历产业转型。
德国埃森大学医学院病毒所陆蒙吉教授在接受德国之声专访时，为在德华人如何选择接种新冠疫苗提出一些建议，同时，他也分析了各类型疫苗的安全性特点以及中国可能的疫情发展。
除了柏林、汉堡、慕尼黑这些大城市之外，德国很多中小城市也别有一番风情。我们在这里为您介绍曾经的关税同盟煤矿区——埃森，看这个鲁尔区城市如何“华丽转身”。
鲁尔区都市埃森（Essen）举办“埃森车展”，大名鼎鼎的赛车、大功率跑车和汽车配件竞相亮相，展期至2019年12月8日止。
在德国，桌游这类的游戏已经火了好几年。在埃森游戏展览会，玩家们可以痛快尝鲜。对于游戏迷们而言，四天的展览会简直是神仙般的日子。
德国女记者芬埃森怀着身孕前往叙利亚与一名加入极端组织的女友会面，却遭到圣战组织绑架。她被挟持长达351日，并在当地生下孩子。
执政一周年的大联合政府干得怎么样？德国应当制定主要针对中国的工业政策吗？在华为问题上，德国如何站队？张丹红就德国面临的挑战采访了埃森莱布尼茨经济研究所所长、德国经济五贤人之一的克里斯托弗·施密特教授（Christoph Schmidt）。
无论是拜仁慕尼黑、多特蒙德或是沃尔夫斯堡，都希望在中国市场上分一杯羹。如今，一支来自德国埃森的小球队也进军中国，他们将管理全面电子化，会员只要支付会费就能投票决定球队大小事。
德国埃森市慈善组织"埃森饭桌"（Essener Tafel）曾停止接待外国人，这一规定持续了3个月，并在全德国引发激烈争议。现在该机构又取消了该规定。
埃森市“饭桌”组织此前停止接纳外国籍低收入人士登记领取免费食品，引起了德国社会有关贫富差距以及移民问题的广泛争议。现在，该组织宣布，预计到3月底就将取消限制，重新开始接纳外籍人士。
原定于今年6月22日在德国埃森市举行的“红发艾德”演唱会，现在不得不更换演出地点。这是因为，在原定表演场地附近，几对云雀需要孵蛋。
德国总理默克尔此前批评埃森“饭桌”组织区分对待德国以及外国籍的困难群体。现在，该组织回应说，正是默克尔的政策才造成了眼下的困难局面。
德国埃森市的“饭桌”组织会停止只接受德国新会员的做法吗？有关理事会正在对此进行讨论时，默克尔总理已经表态。
德国埃森市的“饭桌”（Tafel）决定暂时停止接待非德籍人士，而是只向德国人分发食品。这一决定引起德国社会不小的争议，批评者认为，既然是救济组织，就应该以谁有困难为首要考量，而不是谁拿的是哪国的护照！
一直以来，"饭桌"是救济穷人的象征，而穷人则不分肤色和国籍。然而，埃森市"饭桌"的新规定则要平衡德国人和外国人的比例。
充满争议的斯图加特火车站改造工程，如今和昆虫屎扯上了关系。反对者试图以保护动物为由叫停工程。德国铁路公司则发现，用来证明当地存在重要物种栖息地的证据—金龟子屎，竟然是伪造的。
德国巴登符腾堡州发生恶性摩托车事故，一名目击者发现后不但施救，还用手机拍下摩托车驾驶员垂死一幕。现在，警方将对此人展开调查。此外，周一去年震惊德国的埃森"见死不救"案宣判。
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