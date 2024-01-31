埃尔朗根大学制定新程序 CSC奖学金生亦可被接收

（德国之声中文网）去年3月，德国之声与调查报道平台Correctiv共同报道了中国留学基金委（CSC）与奖学金生签署的合同中，要求后者无条件效忠国家，与中国大使馆保持联系，并在学成后返回中国。如果违反规定，将受到严厉处罚。

7月，Correctiv引述一封埃尔朗根大学校长办公室向全体员工的电子邮件报道说，该校暂停接收中国留学基金委奖学金生。

德国教育部长史塔克-瓦青格8月对埃尔朗根大学的这一决定表示称赞，即该校自6月起不再接收仅由中国留学基金委资助的奖学金生。史塔克-瓦青格表示，应对与中国的学术合作进行审查。7月底她曾警告，由国家资助的中国奖学金生有可能在德国大学和科研机构从事间谍活动。她还表示："中国在学术研究领域日益成为竞争者和体制对手。"

近日则有中国微信公众号发布信息称，埃尔朗根大学恢复招收中国留学基金委奖学金生。相关信息中附有该校一封致各部门信件的链接，是有关访问学者的申请程序。信中提及将对访问学者进行系统性的记录。此外，自2024年1月1日起，所有访问学者都需经过一个包括填写"清单"（Checklist）在内的录取程序。与此同时，信中也提及，对中国留学基金委的奖学金生申请者也将可以在个案审查的基础上予以接收。

在埃尔朗根大学网站有关访问学者的页面上，也写明不分国籍，所有访问学者都需经过这一录取程序，"也包括中国留学基金委奖学金生"。

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埃尔朗根大学：已制订并实施一套中央录取程序

在回答德国之声询问时，该校媒体处表示，去年夏天，该校暂时停止了中国留学基金委奖学金生的合作。"正如当时所宣布的，大学制定出一套面对所有访问学者的中央录取程序，并已按计划实施。在此基础上，中国留学基金委的奖学金生在经过以个案审查为基础的该程序后，也可以作为访问学者被埃尔朗根大学录用。"

去年，有关埃尔朗根大学暂停接收中国留学基金委奖学金生的报道受到关注，也引发不同的反响。去年10月，德国维尔茨堡大学中国经济专家费多丽（Doris Fischer）教授及其同事Hannes Gohli在媒体平台China.Table上撰文，认为停止接收中国国家基金委奖学金生并非"安全保障"。

文中写道，间谍活动可能以很多方式发生，并不与特定的国籍相联系。"说得更严重一些：富有的党的官员的子女并不依靠政府奖学金。…同时可能会带来风险，不公平地对待依靠奖学金的有前途的年轻学者。"

文中建议各大学通过机制进行风险评估。文中写道："通过工具将风险降至最低，…德国学术界将可以从与中国的交流中受益，不但在专业领域，也在个人交流的层面上。"

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