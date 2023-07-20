埃尔朗根大学中止与中国留学基金委合作

（德国之声中文网）调查报道平台CORRECTIV在7月18日报道，埃尔朗根大学（全名埃尔朗根-纽伦堡大学）为了降低学术间谍活动的风险，暂停与中国留学基金委（CSC）的合作，不再接收CSC奖学金获得者，直至另行通知。

报道指出，这是校长办公室向全体员工发送的一封电子邮件的内容，CORRECTIV 获得了这封电子邮件。

德国之声和CORRECTIV在今年3月份报道了中国政府如何通过奖学金来控制在德学子。留学生们被要求签署限制性协议，无条件效忠国家，与中国大使馆保持联系，并在学成后返回中国。如果违反规定，将受到严厉处罚。

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埃尔朗根大学的管理层表示，已经意识到，“这种协议不允许 CSC 奖学金获得者自由行使德国基本法所规定的言论自由和学术自由”。

中国国家留学基金委部分协议文本

CORRECTIV报道指出，瑞典的一所大学已于2023年初中止了与中国留学基金委的项目合作。

埃尔朗根大学则是德国第一所决定叫停与中国留学基金委合作的高校。埃尔朗根大学的一位发言人对CORRECTIV 证实了中止合作的决定，表示该决定是于5月24日做出的，并称中止与中国留学基金委的项目合作除了受到社会讨论影响外，也有受到此前调查报道的“决定性影响”。

此前的调查显示，德国约有30所大学曾经或者正在接收中国留学基金委奖学金获得者。

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