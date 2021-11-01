尴尬了！欧委会女主席访土没有C位

欧委员会主席冯德莱恩访问土耳其的一幕引起外界关注，她与土耳其总统埃尔多安会面期间，对方没有给她安排C位，埃尔多安和欧洲理事会主席米歇尔坐在房间中央仅有的两把座椅上，而冯德莱恩只能坐在一旁的沙发上。欧盟随即作出回应。