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土耳其政治人物。伊斯兰主义者
经历过2016年土耳其未遂政变，并在2017年推动通过了修宪公投。
土耳其总统埃尔多安周一表示，由于会议组织方没有满足其代表团在安全方面的要求，他取消了出席联合国COP26气候大会的计划。目前正值土耳其与其西方主要盟国关系紧张之际。
土耳其发出驱逐西方十国大使的威胁，现在看来不会付诸行动。总理埃尔多安已经发出了缓和的信号。这场外交风波的背后是什么？
埃尔多安对北约盟友发出挑衅：包括德国和美国在内的十国驻土耳其大使恐面临被驱逐出境。原因是他们联合呼吁当局释放土耳其人权活动人士卡瓦拉。这一外交风波将如何收场？
一位流亡境外的土耳其“黑社会大佬”连续数月在社交媒体上发布视频，披露土耳其政府高官和黑社会相互勾结的“内幕”。爆料内容虽然尚无法证实真伪，但已经令土耳其政府和埃尔多安总统感到难以应对。
三周前，两位欧盟领导人访问土耳其时，东道主只为埃尔多安总统和欧盟理事会主席米歇尔安排了“主座”，而欧盟委员会女主席冯德莱恩却只能坐在沙发上。现场视频曝光后引起哗然。日前，冯德莱恩首次谈及这次经历，表示实现男女平等仍任重而道远。
欧委员会主席冯德莱恩访问土耳其的一幕引起外界关注，她与土耳其总统埃尔多安会面期间，对方没有给她安排C位，埃尔多安和欧洲理事会主席米歇尔坐在房间中央仅有的两把座椅上，而冯德莱恩只能坐在一旁的沙发上。欧盟随即作出回应。
欧盟领导人本周访问土耳其，双方最高层会晤的座位安排不同寻常引起争议。是安卡拉有意给脸色看？布鲁塞尔随即做出回应。
因不满法国总统马克龙有关穆斯林和伊斯兰教的表态，一些阿拉伯国家开始抵制法国商品。法国外交部发出停止抵制的呼吁，马克龙也发出了回应。
土耳其总统埃尔多安本周六抨击法国总统马克龙，称其需要精神治疗。当晚，法国表示埃尔多安的言论“令人无法接受”，并宣布召回驻土耳其大使。
新疆维吾尔民众的人权状况引起国际社会的广泛关注，而数年前谴责中国在新疆实行“种族灭绝”的土耳其现在却同北京越走越近。
土耳其国内，社交媒体曾一度成为规避国家审查制度的一种方式，但该国总统决定通过一项新法律强化控制社交平台。
圣索菲亚大教堂被从博物馆改成清真寺后，在伊斯坦布尔这座历史悠久的穹顶建筑中举行了数十年来的首次穆斯林星期五祈祷。
宏伟的圆顶建筑，浓厚的历史底蕴——圣索菲亚大教堂既是伊斯坦布尔的地标建筑，也是两大宗教的历史见证。而不久前土耳其最高行政法院的判决使总统埃尔多安将其重新改为清真寺的愿望将得以实现。
埃尔多安如愿以偿：土耳其最高行政法院的裁决一出，这座举世闻名的大教堂将改为清真寺，成为穆斯林礼拜的场所。天主教宗方济各表示对此感到「痛心不已」。
大约两周前，土耳其放开边境后，大量移民和难民涌向希土边境。土耳其总统埃尔多安声称，希腊对待这些移民的方式同纳粹政权有一比。
希腊士兵开始以强力手段阻止难民入境。雅典政府认为，邻国土耳其是造成边境危机的罪魁祸首，并警告土耳其总统埃尔多安不要将难民问题作为威胁欧盟的手段。
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