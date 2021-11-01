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埃尔多安

土耳其政治人物。伊斯兰主义者

经历过2016年土耳其未遂政变，并在2017年推动通过了修宪公投。

31.10.2021 ROME, ITALY - OCTOBER 31: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - TURKISH PRESIDENCY / MURAT CETINMUHURDAR / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Turkish President Recep Tayyip Erdogan (L) meets U.S President, Joe Biden (R) on the sidelines of the G20 Leaders' Summit in Rome, Italy on October 31, 2021. Turkish Presidency / Murat Cetinmuhurdar / Handout / Anadolu Agency

埃尔多安因“安全问题”缺席气候大会 01.11.2021

土耳其总统埃尔多安周一表示，由于会议组织方没有满足其代表团在安全方面的要求，他取消了出席联合国COP26气候大会的计划。目前正值土耳其与其西方主要盟国关系紧张之际。
ESKISEHIR, TURKEY - OCTOBER 23: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - TURKISH PRESIDENCY / MURAT CETINMUHURDAR / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Turkish President and leader of the Justice and Development Party (AK Party) Recep Tayyip Erdogan delivers a speech during inauguration ceremony of national garden, town library and other completed projects in Eskisehir, Turkey on October 23, 2021. Turkish Presidency/ Murat Cetinmuhurdar/Handout / Anadolu Agency

埃尔多安收回“驱逐令”外交风波落幕？ 26.10.2021

土耳其发出驱逐西方十国大使的威胁，现在看来不会付诸行动。总理埃尔多安已经发出了缓和的信号。这场外交风波的背后是什么？
Turkish President Tayyip Erdogan attends a meeting with Russian President Vladimir Putin in Sochi, Russia September 29, 2021. Sputnik/Vladimir Smirnov/Pool via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

土耳其计划驱逐德美等十国大使 24.10.2021

埃尔多安对北约盟友发出挑衅：包括德国和美国在内的十国驻土耳其大使恐面临被驱逐出境。原因是他们联合呼吁当局释放土耳其人权活动人士卡瓦拉。这一外交风波将如何收场？
Turkish President Recep Tayyip Erdogan speaks during a press conference held after the coordination meeting to fight against the novel coronavirus, COVID-19, at the Cankaya Palace in Ankara on March 18, 2020. - President Recep Tayyip Erdogan announced on March 18, 2020, a $15 billion package to help the Turkish economy cope with the crisis over the new coronavirus, and urged Turks to leave their homes as little as possible. Turkey has so far recorded one death and 98 cases. (Photo by Adem ALTAN / AFP) (Photo by ADEM ALTAN/AFP via Getty Images)

流亡大亨海外爆料 土国政坛人人自危 27.05.2021

一位流亡境外的土耳其“黑社会大佬”连续数月在社交媒体上发布视频，披露土耳其政府高官和黑社会相互勾结的“内幕”。爆料内容虽然尚无法证实真伪，但已经令土耳其政府和埃尔多安总统感到难以应对。
European Commission President Ursula von der Leyen speaks during a debate in the plenary at the European Parliament in Brussels, Monday, April 26, 2021. European Council President Charles Michel and European Commission President Ursula von der Leyen were reporting back to the parliament on Monday regarding their meeting with President Recep Tayyip Erdogan earlier this month aimed at improving strained EU-Turkey relations. (AP Photo/Olivier Matthys, Pool)

首度回应“沙发门” 冯德莱恩称身为女性感受伤 27.04.2021

三周前，两位欧盟领导人访问土耳其时，东道主只为埃尔多安总统和欧盟理事会主席米歇尔安排了“主座”，而欧盟委员会女主席冯德莱恩却只能坐在沙发上。现场视频曝光后引起哗然。日前，冯德莱恩首次谈及这次经历，表示实现男女平等仍任重而道远。

尴尬了！欧委会女主席访土没有C位 08.04.2021

欧委员会主席冯德莱恩访问土耳其的一幕引起外界关注，她与土耳其总统埃尔多安会面期间，对方没有给她安排C位，埃尔多安和欧洲理事会主席米歇尔坐在房间中央仅有的两把座椅上，而冯德莱恩只能坐在一旁的沙发上。欧盟随即作出回应。
06.04.2021 - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel haben sich in Ankara mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan getroffen. Foto: EU Delegation Turkey

埃尔多安会见欧盟领导人 女士只能靠边坐？ 07.04.2021

欧盟领导人本周访问土耳其，双方最高层会晤的座位安排不同寻常引起争议。是安卡拉有意给脸色看？布鲁塞尔随即做出回应。
French President Emmanuel Macron delivers his speech in front of the coffin of slain teacher Samuel Paty during a national memorial event, in Paris, France October 21, 2020. Francois Mori/Pool via REUTERS

马克龙表态引发争议 伊斯兰国家抵制法国货 26.10.2020

因不满法国总统马克龙有关穆斯林和伊斯兰教的表态，一些阿拉伯国家开始抵制法国商品。法国外交部发出停止抵制的呼吁，马克龙也发出了回应。
October 24, 2020*** KAYSERI, TURKEY - OCTOBER 24: President of Turkey, Recep Tayyip Erdogan speaks during the Turnkey Ceremony of Kayseri Urban Transformation Project in Kayseri, Turkey on October 24, 2020. Sercan Kucuksahin / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

埃尔多安出言不逊 法国宣布召回土耳其大使 25.10.2020

土耳其总统埃尔多安本周六抨击法国总统马克龙，称其需要精神治疗。当晚，法国表示埃尔多安的言论“令人无法接受”，并宣布召回驻土耳其大使。
Turkish President Recep Tayyip Erdogan, left, and Chinese President Xi Jinping react as schoolchildren wave Chinese and Turkish flags during a welcome ceremony at the Great Hall of the People in Beijing, Tuesday, July 2, 2019. (AP Photo/Mark Schiefelbein)

德语媒体：埃尔多安缘何不再提新疆的“种族灭绝” 24.09.2020

新疆维吾尔民众的人权状况引起国际社会的广泛关注，而数年前谴责中国在新疆实行“种族灭绝”的土耳其现在却同北京越走越近。
Symbolbild fuer die Internet Zensur von Social Media Plattformen durch ein von Ministerpraesident Erdogan verabschiedetes Gesetz in der Tuerkei Logo von Twitter im Auge einer Frau mit Flagge der Tuer | Verwendung weltweit

土耳其议会立法"整顿"社媒 29.07.2020

土耳其国内，社交媒体曾一度成为规避国家审查制度的一种方式，但该国总统决定通过一项新法律强化控制社交平台。
ISTANBUL, TURKEY - JULY 24: A view of the Hagia Sophia Mosque ahead of the Friday Prayer which will be performed for the first time after 86 years on July 24, 2020 in Istanbul, Turkey. After 86 years of serving as a museum, Istanbul iconic landmark, Hagia Sophia is set to open for prayers on Friday. Thousands of Turkish citizens from various cities flocked to Istanbul to participate in the first Friday prayer in Hagia Sophia Mosque after 86 years. Salih Zeki Fazlioglu / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

伊斯坦布尔索菲亚大教堂变清真寺 24.07.2020

圣索菲亚大教堂被从博物馆改成清真寺后，在伊斯坦布尔这座历史悠久的穹顶建筑中举行了数十年来的首次穆斯林星期五祈祷。
June 28, 2020*** FILE PHOTO: Hagia Sophia or Ayasofya, a UNESCO World Heritage Site, that was a Byzantine cathedral before being converted into a mosque which is currently a museum, is seen in Istanbul, Turkey, June 28, 2020. REUTERS/Murad Sezer/File Photo

圣索菲亚大教堂：汇聚两大宗教文化的世界遗产 14.07.2020

宏伟的圆顶建筑，浓厚的历史底蕴——圣索菲亚大教堂既是伊斯坦布尔的地标建筑，也是两大宗教的历史见证。而不久前土耳其最高行政法院的判决使总统埃尔多安将其重新改为清真寺的愿望将得以实现。

圣索菲亚大教堂：博物馆变清真寺 13.07.2020

埃尔多安如愿以偿：土耳其最高行政法院的裁决一出，这座举世闻名的大教堂将改为清真寺，成为穆斯林礼拜的场所。天主教宗方济各表示对此感到「痛心不已」。
March 9, 2020*** Turkish President Recep Tayyip Erdogan arrives before a meeting with European Commission President and EU Council President at the EU headquarters in Brussels on March 9, 2020. (Photo by JOHN THYS / AFP)

埃尔多安：欧盟不答应条件 土耳其就不关闭边境 11.03.2020

大约两周前，土耳其放开边境后，大量移民和难民涌向希土边境。土耳其总统埃尔多安声称，希腊对待这些移民的方式同纳粹政权有一比。
(200305) -- ORESTIADA, March 5, 2020 (Xinhua) -- Migrants and refugees are seen behind a wired fence at the border between Greece and Turkey near Kastanies in northeastern Greece on March 4, 2020. Greece has recorded a surge of migrant arrivals in the first two months of this year, Greek authorities said on Wednesday. Greece on Sunday decided to increase the level of deterrence at its borders to the maximum, as the country is facing a forthcoming increased refugee and migrant influx recently. (Photo by Dimitris Tosidis/Xinhua) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

“土耳其不是民主国家” 08.03.2020

希腊士兵开始以强力手段阻止难民入境。雅典政府认为，邻国土耳其是造成边境危机的罪魁祸首，并警告土耳其总统埃尔多安不要将难民问题作为威胁欧盟的手段。
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