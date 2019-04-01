埃尔多安输不起？市长要重选

（德国之声中文网）土耳其选举委员会宣布，6月23日举行的伊斯坦布尔市长选举无效，需要重新投票。当选市长刚刚几天的伊玛莫鲁（Ekrem Imamoglu）称这一决定是"背叛行为"。伊玛莫鲁在伊斯坦布尔一次有数千人参加的集会上说："他们试图收回我们赢得的选举胜利。"但他同时也呼吁支持者保持克制，他说："你们想必很气愤，但永远不能失去希望。"

敲打锅碗瓢盆 以示抗议

在历时20分钟的演说过程中，伊玛莫鲁脱掉了外套，挽起衬衣袖子，宣布立即重新投入选战。他说到："你们看吧，我们将再次赢得大选。"集会者则集体高呼："权利、法治及公义！"并呼吁选举委员会成员引咎辞职。在伊斯坦布尔许多街区，人们站在窗前敲打锅碗瓢盆，这是2013年形成的一种反政府抗议方式。

反对党市长的支持者5月6日在伊斯坦布尔集会

在三月底举行的地方选举中，反对派共和人民党候选人伊玛莫鲁以微弱优势战胜了执政的正义与发展党（AKP）候选人、前总理伊尔德里米（Binali Yildirim）。然而选举过后一个月，也就是本周一，最高选举委员会宣布选举结果无效，下令重新选举。这意味着埃尔多安总统领导的正义与发展党此前提出的申请得到了选举委员会的认可。不过，选举委员会并没有公开解释做出上述决定的理由。

七票赞成 四票反对

正义与发展党籍的选举委员会成员厄扎尔（Recep Özel)表示，七位委员投票赞成重新选举，四票反对。此外，据称有关当局还发现，很多监票委员会主席及其成员并不具备公务员身份，而这违反了去年修正后的选举法的相关规定。

去年，尽管反对派表示反对，执政的正义与发展党还是得以修正法律，规定只有公务员才能担任监票委员会主席一职。而伊玛莫鲁则表示，同样的监票员也曾在去年的议会和总统选举中监票，就引入总统制举行的全民公投中，也同样由这些人担任监票工作。他说，如果按照这一逻辑，那么埃尔多安及其政党赢得的一系列选举也是存在问题的。

"可以竞选，但禁止胜选"

共和人民党副主席阿迪古泽尔（Onursal Adigüzel)发表推文称："和正义与发展党竞选是可以的，但竞选获胜则是禁止的。""这种践踏民意、蔑视法律的体制，既不民主，更不合法。这是彻头彻尾的独裁。"

欧盟呼吁选举委员会，立即就宣布选举无效做出解释。欧盟首席外交官莫格里尼（Federica Mogherini）和睦邻关系委员哈恩（Johannes Hahn）在一份声明中强调，自由、公平和透明的选举是民主的核心基础，也是决定欧土关系的基础。

声明中称，至关重要的是，伊斯坦布尔选举委员会应能在"独立、开放以及透明"的情况下完成自己的工作。举行重新选举时，还应欢迎国际选举观察员前来监督。

达扬/苗子（德新社、法新社等）