埃尔多安访华：政治分歧下发展经贸合作

（德国之声中文网）7月2日，土耳其总统埃尔多安将抵达北京，并同中国党和国家领导人习近平举行会谈，会谈的重点将是如何增进两国在经济和政治层面上的合作。上述两国目前同美国的关系都处于历史低点。

叙利亚问题、安卡拉购买俄制S400导弹的计划以及2016年未遂政变后的政治倒退，使得土耳其同美国及西方盟友渐行渐远。

有些观察家认为，作为北约成员国，土耳其有可能会将其战略关系的中心从西方转移至东方。埃尔多安有关土耳其应加入上海合作组织的建议更为这种担忧提供了佐证。上海合作组织是一个由中俄和四个中亚国家组成的地区安全机构。

中美贸易战持续进行的同时，上述两国也在为主导未来世界的格局进行着地缘政治领域的明争暗斗。

不过，专家们普遍认为，埃尔多安本次同习近平的会晤中，双方会谈的重点将围绕加强经贸合作和拓展双边关系。土耳其的东进战略并不属于会谈内容。

阿尔泰 · 阿提里（Altay Atli）是伊斯坦布尔科奇大学从事土耳其亚洲关系研究的专家。阿提里表示："土耳其同中国的关系并不能取代土耳其和美国以及欧盟的盟友或伙伴关系。土耳其同西方有着深厚和互利的关系。"

他表示，土耳其外交政策的主旨是使该国能够同世界所有国家积极发展关系，而不是像冷战期间那样只同西方阵营发展关系。

伊斯坦布尔塞希尔大学的卡迪尔·特米兹（Kadir Temiz）说，尽管对土耳其来说 ，中国变得越来越重要，但双边关系的核心仍是在共同利益基础上发展经济合作。

他表示，"土中两国最大的分歧存在于政治和地缘政治层面上。未来产生某种经济依附关系后，这种分歧可能会显现出来。"

安卡拉和北京之间的一个主要分歧是叙利亚内战，土耳其支持叙利亚反对派，而中国则在经济和政治层面上支持叙利亚政府以及俄罗斯的军事干预。

维吾尔人问题

2009年，埃尔多安曾指责中国政府对维吾尔人实施"种族灭绝政策"。而近年来，尽管据称有大约一百万维吾尔及其他突厥血统的穆斯林遭到中国当局关押，但埃尔多安却基本保持缄默。

维吾尔人的遭遇令土耳其的宗教民族主义者圈以及土耳其的维吾尔流亡团体感到义愤。

今年二月，土耳其官员称，中国对维吾尔人"有系统的同化政策"是"人类的耻辱"。然而，此后土耳其方面并没有更多的公开表态。

中国方面则表示，建立"再教育营"是为了打击宗教极端势力和恐怖主义。据信，有数千名维吾尔圣战分子曾借道土耳其前往叙利亚加入民兵组织。

北京方面宣称，这些在叙利亚接受过训练的维吾尔圣战分子在中国西部制造了一系列袭击行动。北京还担心，今后会有更多受过战争洗礼的圣战分子返回新疆挑起事端。

鉴于当前经济疲软，安卡拉政府并不希望因维吾尔人问题激怒北京。与此同时，北京也不想在维吾尔问题上过分高调，从而得罪埃尔多安，因为埃尔多安在穆斯林世界享有较高声望，他有可能会挑起穆斯林的反华情绪。

阿提里表示，"土耳其会在此问题上采取审慎立场。"他说，土耳其政府会尊重中国主权以及打击恐怖主义的权利，但同时也会阐明立场，即并不是每一个穆斯林都是恐怖分子。