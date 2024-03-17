 埃尔多安要退出政坛——真的吗？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.03.2024

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政治

埃尔多安要退出政坛——真的吗？

在土耳其举行地方选举之前，总统埃尔多安宣布将退出政坛。他表示这将是他的最后一次选举。不过这已经不是他第一次这样说了。这次他会说话算数吗？

从2003年至今 埃尔多安一直担任土耳其总理

从2003年至今 埃尔多安一直执掌土耳其政治

（德国之声中文网）“我在全力以赴，因为对我来说，这是一场最终对局。根据法律，这将是我的最后一次选举。”此话一出便引起了西方的关注。新闻媒体或报道称：“埃尔多安考虑离开”或称“埃尔多安宣布退出”。然而在土耳其，这句话引起的更多是嘲讽。“他又想要退出了吗？”社交网络用户发出疑问，并开始历数他已经这样宣布了几次：两次、三次还是四次？ 

德国全球与区域研究所（GIGA）政治学家哈基·塔斯（Hakki Tas）对埃尔多安的这番言论表示怀疑：“他在2009年就谈到那会是他最后一次参加选举。2012年他又表示，那将是他最后一次竞选党主席。 2023年他说，这将是他最后一次请求选民支持并承诺会将接力棒交给年轻一代。”如今埃尔多安再一次表示，即将举行的地方选举将是他的最后一次选举。  

伊斯坦布尔市长伊玛莫格鲁的支持者聚集在伊斯坦布尔（2022年资料照片） 

伊斯坦布尔市长伊玛莫格鲁的支持者聚集在伊斯坦布尔（2022年资料照片） 

每次选举后埃尔多安都成功推进了自己的议程，每次胜利都扩大了他的权力。如今，他的权力比以往任何时候都要大。他是第一位兼任总统和政府首脑的国家元首。此外，他也是其所在政党的党主席。 

因此塔斯认为，埃尔多安的发言更像是一种战略性的举措。他将选民的情感纽带加以利用并动员他们，请求再一次得到其信任。

 延伸阅读：多数在德土耳其选民支持埃尔多安

掌权22年 

在过去十年里，该国不断经历了公投、议会选举、地方选举和总统选举——政治、社会和经济都持续地处于选举模式中。 

3月31日的地方选举后，一切将暂归平静。如果不宣布提前举行议会或总统选举，埃尔多安可能会再执政四年。土耳其上一次总统选举是在2023年5月，自2014年以来，土耳其总统任期为5年。 

观察人士认为，埃尔多安希望通过赢得地方选举胜利进一步扩大自身权力，并在可能的情况下修改宪法并考虑自己的继任者。为此，他特别需要经济实力雄厚的大城市，如伊斯坦布尔、安卡拉、伊兹密尔和安塔利亚的支持，这些城市几乎占了该国经济总产值的一半。 

背景阅读：货币贬值 物价飞涨 埃尔多安要“保住民众储蓄”

不过地方选举的主战场仍是人口1700万的大城市伊斯坦布尔。调查显示，这将是一场势均力敌的选战。该市自2019年以来一直由最大的反对党共和人民党（CHP）执政。市长伊玛莫格鲁（Ekrem Imamoglu）有望再次当选。这位52岁的市长在全国范围内享有知名度，且在迄今为止领导的竞选活动中一路获胜。 

伊斯坦布尔市长伊玛莫格鲁

如果伊斯坦布尔市长伊玛莫格鲁成功连任，他很可能会成为反对派的下一任总统候选人 

相比之下，埃尔多安所在党派正义与发展党（AKP）候选人穆拉特·库鲁姆（Murat Kuru）并未给竞选活动带来什么活力，到目前为止都显得平淡无奇。尽管他曾经担任五年的环境、城市规划和气候部长，但相对而言并不为人所熟知。自从实行总统制以来，许多公民并不真正了解内阁成员，因为埃尔多安始终处于焦点位。 

在首都安卡拉，埃尔多安的候选人图尔古特·阿尔蒂诺克（Turgut Altinok）同样处于落后地位：民调显示，来自反对党的现任市长兼候选人曼苏尔·亚瓦斯（Mansur Yavas）稍稍领先。 

埃尔多安因此被迫再次亲临选举活动。这位70岁的总统近几日来一直穿梭于各大竞选活动，发表演讲争取选民的支持，就好像是他本人要参选一样。 

地方政府的裙带政治 

埃尔多安清楚地认识到伊斯坦布尔在土耳其政治中的作用。他的职业生涯也始于这座经济实力强大的城市：1994年至1998年，他担任该市市长。人们说：“谁赢得伊斯坦布尔，谁就赢得了整个国家”。 

大城市对于确保忠诚度至关重要。自2019年多个市政厅换届执政后，曝光了执政党多年来一直任命亲党派人士担任市政管理部门工作。此外，许多重大订单都流向了忠于党派的企业家。亲政府的、民族主义和伊斯兰主义的兄弟会也被给予了特权。 

土耳其研究学者塔斯认为，正义与发展党在即将到来的选举中如能获胜将增强执政党的自信心：政府将把获得的胜利视为对其路线的支持，并采取更加强硬的立场。 

谁会成为埃尔多安的接班人？ 

尽管许多人并不真正相信埃尔多安的“告别宣言”，但近来有关其继任者的讨论越来越多。埃尔多安最近刚满70岁。然而他看起来无精打采，身体状况不佳的照片和视频却屡屡流出。 

这位土耳其总统已执政22年，仍保持着能动员数百万人的政治影响力 

这位土耳其总统已执政22年，仍保持着能动员数百万人的政治影响力 

在埃尔多安的大女婿贝拉特·阿尔拜拉克（Berat Albayrak）辞去财政部长一职后，许多人猜测，埃尔多安可能会让他的儿子比拉尔·埃尔多安（Bilal Erdogan）或者小女婿、军火商塞尔丘克·巴伊拉克塔尔（Selcuk Bayraktar）成为继任者。 

这些潜在的候选人能否像埃尔多安一样成功地领导该党？“实际上，政党已经不存在，只有埃尔多安，”塔斯回答道。 

土耳其记者拉吉普·索伊鲁（Ragip Soylu）指出，直到下一次总统选举前，仍可能发生很多事情：2028年还很遥远，他在社媒平台X（前推特）上写道。到那时，埃尔多安可能会再改变几次主意，或者尝试修改宪法。根据目前宪法，总统最多可以执政两届。 

事实上，其所在政党正在努力为埃尔多安争取第三个任期。但是，正义与发展党目前在议会中仍缺了将近40票，以支持修宪或提前选举。该党是否能赢得一些小反对党派的支持，目前还不确定。 
 

 

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