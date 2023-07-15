埃尔多安称普京同意延长黑海粮食协议

（德国之声中文网）土耳其总统埃尔多安周五（7月14日）表示，俄罗斯已经同意延长黑海粮食协议。

埃尔多安告诉记者，他已与俄罗斯总统普京通了电话。他说：“我们正准备欢迎普京8月到访，我们就延长黑海粮食走廊达成一致。”

不过，克里姆林宫尚未就此事发表任何声明，并强调只有在满足自身出口条件的情况下才会延长该协议。

黑海粮食协议为何重要？

2022年2月俄罗斯入侵乌克兰，中断了乌克兰粮食出口，导致部分国家粮食短缺，全球粮食价格飙升。

据世界粮食计划署称，来自乌克兰的粮食养活了全世界约4亿人。

乌克兰粮食出口“难上加难”

2022年7月，土耳其帮助促成了黑海粮食协议，此后该协议已多次续签。该协议让乌克兰能够出口超过3200万吨粮食，其中大部分销往非洲、中东和其他地区的发展中国家。

如果不续签，目前的协议将于7月18日失效。

更多阅读——俄乌战争与全球粮食：你该知道的五个事实

俄罗斯要求己方出口保证

莫斯科一再威胁不会续签黑海粮食协议，称有关俄罗斯自己的化肥和粮食出口的承诺尚未得到兑现。

特别是，俄罗斯正在寻求解除西方在支付、物流和运输保险方面的制裁，称这些制裁一直是其出口的障碍。

普京周四在接受国家电视台采访时表示，俄罗斯根据该协议提出的要求“没有一项”得到满足。

“我想强调的是，什么也没做，什么也没做。这都是单方面的。”普京说，“我们会考虑一下该怎么做，我们还有几天时间。”

本周早些时候，联合国秘书长古特雷斯致函普京，谈及延长协议并消除俄罗斯化肥出口障碍。

埃尔多安表示，他希望“通过这封信，我们将与俄罗斯共同努力，确保粮食走廊的延长。”

危机变转机：多国走向小麦自给自足

（路透社、法新社、德新社）

©2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。