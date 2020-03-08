 埃尔多安：欧盟不答应条件 土耳其就不关闭边境 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.03.2020

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时政风云

埃尔多安：欧盟不答应条件 土耳其就不关闭边境

大约两周前，土耳其放开边境后，大量移民和难民涌向希土边境。土耳其总统埃尔多安声称，希腊对待这些移民的方式同纳粹政权有一比。

Belgien Gespräch von der Leyens mit Erdogan ohne erkennbares Ergebnis (AFP/J. Thys)

土耳其总统埃尔多安

（德国之声中文网）本周三（3月11日），土耳其总统埃尔多安声称，在欧盟答应满足安卡拉政府的一切要求之前，将持续开放边境，允许土耳其境内的难民前往欧洲。

埃尔多安在发表电视讲话时说："在（欧盟）满足土耳其提出的包括人员自由流动、更新关税同盟以及获得新的财政资助等一系列要求之前，我们将在边境继续现有的做法。"

埃尔多安还说，土耳其将在3月26日欧盟举行下一次峰会前向欧盟提出相关的要求。

与纳粹做比

埃尔多安还说，希腊在希土边境对待移民和难民的方式简直和纳粹政权有一比。他说："当年纳粹的所作所为和现在希腊在边境的做法没有区别。"他指的是希腊动用催泪弹阻止移民入境。

Migranten an der türkisch-griechischen Grenze (picture-alliance/AP Photo/E. Gurel)

大量移民前往土希边境

欧土关系

本周二，土耳其外长恰武什奥卢在接受土耳其国家通讯社采访时说，欧盟应该停止在协助解决土耳其境内数百万难民的问题上"欺骗土耳其"。他做出这番表示的两天前，联合执政的两大党刚刚通过同意重新审视2016年土耳其同欧盟达成的旨在阻止难民大规模涌入欧盟的相关协议。

恰武什奥卢说，土耳其并不是"追求金钱"，而是照原则办事，他说，欧盟没有信守承诺。

观看视频 02:19

土希边境难民：我们想寻找新的生活

2016年欧土双方签订协议后，土耳其已经从欧盟获得60亿欧元的经济补贴。目前土耳其境内的难民总数约为360万，其中不少都是叙利亚难民。

恰武什奥卢说，欧盟应该采取"真诚的"做法帮助土耳其应对目前的局面，例如寻找到确保叙利亚难民返回家园的办法。

此前，土耳其总统埃尔多安刚刚在布鲁塞尔同欧盟及北约代表举行了会晤。虽然在同欧盟委员会主席冯·德·莱恩的会晤上，欧土双方都表达了致力于维护2016年签订的移民协定，但是会后双方没有发表公报，埃尔多安也没有出席会谈后的新闻发布会。

洪沙/叶宣 （法新社、路透社、美联社）

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Peking Staatsbesuch Trump in China (picture-alliance/dpa/A. Wong)

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《新苏黎世报》呼吁，面对遭受疫情重创的经济，中国政府应该鼓起勇气推行早已许诺的进一步经济改革。《南德意志报》则指责美国政府在面对本国疫情时说谎，同时也抨击如今洋洋自得、呼吁世界“抄作业”的中国，认为两个超级大国都在防疫工作中犯了大错。  