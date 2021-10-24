埃尔多安收回“驱逐令”外交风波落幕？

（德国之声中文网）上周六，土耳其总统埃尔多安宣布，包括德国和美国在内的十国驻土耳其大使将被视为"不受欢迎者"，并向土耳其外交部做出了指令。通常情况下，被宣布为"不受欢迎者"的外交官将会被驱逐出境。但在本周一（10月26日）的一次内阁会议后，埃尔多安，称有关国家大使已同"诋毁"土耳其国家的言行拉开距离，他相信，后者今后将在"涉及土耳其主权的表态上更谨慎行事"。

本周早些时候十个国家驻土耳其大使联合发布的一份声明，要求当局释放活动人士卡瓦拉。这名64岁的土耳其企业家、文化资助人从2017年至今一直被拘禁，尽管2019年欧洲人权法院（EGMR）已经要求土耳其将其释放，但是安卡拉一直对此裁决置若罔闻。

外交挑衅掩盖国内问题？

德国汉堡的土耳其问题专家约平（Charlotte Joppien）分析认为，埃尔多安掀起这场外交风波，目的是转移人们对内政问题的注意力。她指出，埃尔多安的民意支持度过去数月一路走低，因此面临巨大压力。独立民调机构Avrasya的数据显示，埃尔多安的正义于发展党（AKP）的支持率已跌破30%。

造成这一发展的首要原因是糟糕的经济状况。土耳其目前的通货膨胀率高达20%，货币里拉不断贬值，腐败蔓延。本周一土耳其里拉的汇率一度跌至一美元兑9，59里拉。其后果显而易见：土耳其依赖的重要进口商品价格越来越高；很多土耳其人难以支付美元贷款；日常生活消费成本上涨。

无论是关押德国记者于切尔（Deniz Yücel）引起的外交风波，还是同美国和法国就奥斯曼帝国时期对亚美尼亚人"民族屠杀"的争议，埃尔多安并不是第一次通过对外高调喊话，以调动国内的支持者。他总是指责外国压制土耳其、媒体散布不实报道。这一策略的目的是，调动有民族主义倾向的土耳其人同仇敌忾，一致对外，同时迫使反对党也转向民族主义路线。

埃尔多安还有什么牌？

但这一次，倒逼反对派的策略似乎没有奏效。土耳其最大反对党共获人民党（CHP）领导人Kemal Kilicdaroglu批评埃尔多安的做法是为自己政策不力造成的经济败局找借口。另一个反对党未来党领导人、曾在埃尔多安政府任外长和总理的达武特奥卢（Ahmet Davutoglu）则表示，埃尔多安关心的既不是卡瓦拉也不是司法独立，而是挑衅分化。

尽管面临国内指责和国际压力，埃尔多安还有其它的施压可能，例如让作为北约成员的土耳其更加接近俄罗斯。土耳其已经不顾北约盟国的反对和美国的明确要求，从俄罗斯购买了S-400对空防御系统。华盛顿因此拒绝向土耳其提供F-35战斗机。现在埃尔多安在考虑，除其它防空系统外，再购买俄罗斯的战斗机。这可不是一个小筹码，毕竟在北约成员中，土耳其军队的规模仅次于美国。

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