埃尔多安：土耳其已向难民开放通往欧盟边界

（德国之声中文网）埃尔多安周六（2月29日）在伊斯坦布尔宣布，"我们打开了大门"。他同时指责欧盟未信守在难民协定中所作的承诺。埃尔多安称，自周五起，已有1.8万难民抵达了土耳其通往欧盟的边界。

本周五，土政府一名高官即已表示，该国不会对"欲前往欧盟的难民"继续封锁边界。当晚，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）则在和土耳其外长恰武什奥卢（Mevlüt Cavusoglu）通电话后发推文道，欧盟从土方得到"确保"，安卡拉将将继续遵守双方签署的难民一揽子方案中自己的那一部分承诺。

在2015年发生数十万难民经由巴尔干路线涌入中欧事件后，2016年3月，欧盟与土耳其达成一份难民协定。随着这个部分受到严厉抨击的一揽子难民方案的实施，经由土耳其进入欧盟的移民数量明显减少。

目前滞留在土耳其与希腊边界的难民

安卡拉在协议中承诺，接收所有抵达希腊爱琴海岛屿的新难民，并加强打击偷渡团伙。作为交换，欧盟承诺向土方提供巨额援助资金、简化土耳其公民前往欧盟的签证手续、实现关税同盟现代化。

由于叙利亚掌权者阿萨德与其盟友俄罗斯对伊德利卜（Idlib）这个反政府力量的最后堡垒联手发动攻势，来自内战国家叙利亚的难民数量目前重又增加。尤其是部分受到土耳其支持的伊斯兰主义武装和圣战者组织在伊德利卜相当活跃。

周四，在伊德利卜的空袭中，有33名土耳其官兵丧生，另有一名士兵因伤重不治而死亡。

埃尔多安周六宣布，土耳其军队在伊德利卜发动了大规模攻势。他称，土耳其武装力量摧毁了叙军化学武器库、防空系统和机场跑道。

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凝炼/王凡（法新社）