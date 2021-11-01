 埃尔多安因“安全问题”缺席气候大会 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.11.2021

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时政风云

埃尔多安因“安全问题”缺席气候大会

土耳其总统埃尔多安周一表示，由于会议组织方没有满足其代表团在安全方面的要求，他取消了出席联合国COP26气候大会的计划。目前正值土耳其与其西方主要盟国关系紧张之际。

Italien Rom | G20 Gipfel | Treffen Erdogan und Biden

埃尔多安10月31日在罗马与美国总统拜登举行会晤

（德国之声中文网）埃尔多安原定在罗马参加完G20峰会、与美国总统拜登举行简短会晤后前往苏格兰。但他临时取消了前往格拉斯哥的行程。

他在返回土耳其的飞机上告诉记者，格拉斯哥气候大会的组织方没有解决他代表团的安全问题。

土耳其阿纳多卢通讯社援引埃尔多安的话说："当我们的要求未能得到满足时，我们放弃了去格拉斯哥的计划。"

这位土耳其总统还表示，"这不仅关系到我们自己的安全，也关系到我们国家的声誉"。

消息人士：COP26组织方限制埃尔多安代表团规模

“中东之眼"网站的一篇报道援引土耳其消息人士称，COP26组织方对埃尔多安代表团的规模进行了限制。COP26组织者方面没有立即对此做出回应。

土耳其议会今年终于批准了巴黎气候协议。在未来两年内将面对新大选的埃尔多安，近来一直在强调他对环境问题的关注。

G20-Gipfel in Italien

罗马G20峰会上的埃尔多安

目前也正值土耳其与其西方主要盟国关系紧张、在多方面出现裂痕之际。埃尔多安在10月下旬曾威胁要驱逐10位西方国家大使，原因是他们联合呼吁土耳其当局释放一位被关押的人权活动人士。这导致埃尔多安与拜登的会晤差一点就未能成行。

不过，在这些大使馆发表公开声明、重申不会干涉土耳其内政后，埃尔多安放弃了上述威胁。

一位美国政府的高级官员说，拜登"明确（向埃尔多安）表示，他希望与土耳其建立建设性关系，并找到一个有效的方法来处理分歧"。

土耳其购买俄罗斯的防空系统以及美国对叙利亚库尔德武装的支持，使美土两国关系进一步复杂化。安卡拉将库尔德武装视为恐怖威胁。而购买俄罗斯武器系统让美国、土耳其这两个北约主要成员之间的军事合作难度增加。

在罗马会面时，拜登告诉埃尔多安，他向土耳其新运送一大批F-16战斗机的要求可能在美国国会面临阻力，因为国会对土耳其的人权状况表达担忧。

然而埃尔多安在周一（11月1日）告诉记者，在与拜登讨论了F-16战斗机的订单后，他感到很放心。"我们谈到了F-16战斗机的交付问题，我不觉得他们对此存在消极态度"，这位土耳其总统说。

（法新社）

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