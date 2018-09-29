埃尔多安和DITIB：天生一对

（德国之声中文网）DITIB是在德最大清真寺上层组织。除科隆中央清真寺外，这个登记在册的机构还管辖着约900座其它清真寺。该联盟在德成员约80万。

与土耳其有直接联系

该联盟与土耳其关系密切。德国联邦议院科学服务部在其制定的在德伊斯兰组织清单上写明："根据章程，DITIB接受位于安卡拉的Diyanet（土耳其宗教事务国家委员会）的领导"。Diyanet从土耳其向DITIB清真寺派遣伊玛目，居留德国期间，相关土耳其总领馆支付其薪资。这意味着，在教理上，由Diyanet定调。

2018年9月29日 埃尔多安即将为科隆的大清真寺揭幕

安卡拉操控

作为管理土耳其宗教事务的国家机构，Diyanet由埃尔多安总统直接掌控。1924年由现代土耳其国父凯末尔·阿塔图尔克（Kemal Atatürk）创设后，Diyanet曾长期以对伊斯兰的温和解释而闻名，并得到民众的广泛尊重。过去数年，Diyanet改变了其固有的温和行为方式，并且，在埃尔多安及其伊斯兰保守主义色彩浓厚的土耳其正义与发展党（AKP）政府领导下，地位飙升。目前，总部位于安卡拉的该机构有工作人员12万。他们的职责包括确定国内约8.5万清真寺每周五的祈祷内容。Diyanet年度预算超过10亿欧元，高于土耳其内政部或外交部。

战争口号和保守结构

也因为其对DITIB的影响，数年来，Diyanet一再受到批评。在2018年一月，土耳其军队开入北叙利亚后，Diyanet领导人呼吁在清真寺为土耳其的胜利祈祷。据此，在德国的各DITIB清真寺里也播出视频，画面上显示了身穿军装的学龄前儿童。 此外，在对第一次世界大战的纪念活动中，Diyanet曾再现当年战争场景，颂扬所谓的烈士。

德国的各DITIB清真寺里也播出视频 画面上显示了身穿军装的学龄前儿童

2017年夏，DITIB在科隆拒绝参加由穆斯林组织发起的一个反伊斯兰恐怖主义的示威活动。当然，该机构并非铁板一块，其内部也有纷争。2017年5月中旬，该机构青年组织联邦主席团成员全体辞职，他们的指控：该机构内，自由主义倾向遭压制。

德当局对DITIB持怀疑态度

DITIB的内在结构如何以土耳其内政发展为导向，人们可从2016年夏土耳其国内发生的未遂政变余波中略见一斑：DITIB的伊玛目们接到指令，要刺探其在德社区中的居伦（Fethullah Gülen）教士支持者的情况。19名伊玛目因此受到德国联邦总检察院的调查。土耳其政府指控居伦要对军事政变负责。数天前，事情的负面发展又达到新高：据德国多家媒体报道，联邦宪法保护局显然正就是否对DITIB实施监控进行评估。

形象转恶

多年来，DITIB被德国当局视为信仰及融入问题上的重要对话伙伴，并受惠于国家资助措施。通过过去数年发生的事件，该机构的形象大打折扣。2018年，德国政府对DITIB的资助金大幅缩减。2017年，该机构从联邦政府那里还曾得到过约150万欧元的资金；2018年，这一款项减少至30万。

DITIB早已不再被视为融入问题上的优先对话伙伴，这一点在埃尔多安的科隆之行中也明显表现了出来：与DITIB发表的新闻稿不同，北威州州长拉舍特（Armin Laschet，基民盟籍）不与土耳其总统共同出席剪彩仪式。过去，拉舍特曾多次强调过，国际交往中需要公开的交流，也需要批评性对话。不过，共同为DITIB清真寺剪彩似乎"不是合适场所"。