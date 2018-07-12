埃尔多安合影事件：沉默多时 厄齐尔终于发声

（德国之声中文网）在推特上发表的英语声明中，这位德国国家队中场球员为与埃尔多安合影一事作出辩护。他表示，今年5月与埃尔多安合影是出于对"土耳其总统"这一职位的尊重，而并不针对个人。厄齐尔称，英国女王和首相特里莎·梅也曾接待埃尔多安，同样出于这一道理。

厄齐尔强调，不应该将这张合影视为某种政治讯息或助选行为。他在与埃尔多安会面时只是聊了一些有关足球的话题，正如此前几次会晤一样。

引爆争议的这张照片：厄齐尔与埃尔多安今年5月摄于伦敦

此外这位29岁的土耳其后裔还提到了其祖籍根源。"我有两颗心，一个是德国的，一个是土耳其的"，他写道。他的母亲始终教导他，保持尊重态度，永远不要忘记"我是从何而来"。他表示，如果当时拒绝与埃尔多安会面，将是否认自己土耳其后裔身份的做法。

抨击马特乌斯与奔驰

在发表第一篇声明数小时后，厄齐尔公布第二篇声明。他在其中批评和德国媒体、德国足协和一些赞助商的做法。

厄齐尔指责“某些德国报纸”为实现其政治利益进行右翼宣传，并对有关新闻报道中的“双重道德标准”感到失望。厄齐尔举例称，知名德国球星、德国队前队长马特乌斯也在世界杯期间与一名世界级政要会晤，德国媒体对此几乎毫无批评，也没有要求马特乌斯作出公开解释。“如果媒体认为我不应入选世界杯阵容，那他（马特乌斯）也应该被取消荣誉队长职务？我是不是因为土耳其血统而成为了更为有价值的目标？”

此前媒体公开报道显示，马特乌斯在世界杯期间曾与俄罗斯总统普京见面，并合影留念。

在第二份声明中，厄齐尔还对德国足协以及部分赞助商提出批评。厄齐尔表示，多家赞助商在事件发生后回避与他合作，而德国足协此时并没有为他提供支持。厄齐尔在声明中不点名地着重批评其中一家厂商：“极具讽刺意味的是，因为一名德国部长此前还宣布他们的产品上安装了非法软件，对消费者构成危害。数十万件产品被召回。”据“明镜在线”报道称，厄齐尔此处提到的企业是德国戴姆勒旗下的汽车品牌“梅塞德斯奔驰”。

根据厄齐尔在发表时附加的标示，这一系列声明应该还有第三部分。到截稿前，第三部分声明仍未上网。

石涛/文山（sid/Twitter）