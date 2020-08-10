 埃尔多安出言不逊 法国宣布召回土耳其大使 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.10.2020

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时政风云

埃尔多安出言不逊 法国宣布召回土耳其大使

土耳其总统埃尔多安本周六抨击法国总统马克龙，称其需要精神治疗。当晚，法国表示埃尔多安的言论“令人无法接受”，并宣布召回驻土耳其大使。

Türkei Präsident Recep Tayyip Erdogan (Sercan Kucuksahin/AA/picture-alliance )

埃尔多安:欧洲不断增长的对伊斯兰的仇视令人担忧

（德国之声中文网）埃尔多安在开塞利（Kayseri ）举行的正义与发展党党代会上称，“欧洲不断增长的对伊斯兰的仇视令人担忧”。他点名抨击法国总统马克龙，称他不懂信仰自由，需要接受精神治疗。
10月16日，法国历史教师塞缪尔·帕蒂（Samuel Paty) 在巴黎郊区被18岁的俄罗斯车臣裔男子阿卜杜拉·安佐罗夫当街杀害并斩首，引起举世震惊。帕蒂先前在课堂上讲授有关言论自由的话题时展示了查理周刊几年前有关先知穆罕默德的漫画像。

Frankreich | Paris | Macron bei der Gedenkzeremonie für den Lehrer Samuel Paty 21.10.2020 (Francois Mori/Pool/Reuters)

10月21日，马克龙在纪念活动上向帕蒂追授法国最高公民奖

10月21日，马克龙在纪念活动上向帕蒂追授法国最高公民奖——荣誉军团勋章，并向法国境内的极端伊斯兰主义宣战。据媒体报道，法国可能于12月推动相关法案，包括加强对清真寺的资金控制等等。据法国总统府官员透露，帕蒂在巴黎郊区被斩首致死后，法方注意到土耳其领导人没有对此向法方“表达慰问和支持的信息”。
对于埃尔多安本周六对马克龙的言辞攻击，法国方面当天立即做出反应，称埃尔多安的言论“令人无法接受”，并宣布召回法国驻土耳其大使。此举在现代法土两国外交关系史上应属首次。
在东地中海局势以及阿塞拜疆和亚美尼亚近期围绕纳戈尔诺-卡拉巴赫地区的冲突方面，土耳其和法国都存在分歧。


乐然／安静（德新社、法新社）

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教师遇害 马克龙谴责残暴的“伊斯兰恐怖袭击”

一名历史老师在巴黎附近街道上被人用尖刀杀害，据称嫌犯是一名18岁的学生。在这一血腥事件发生后，法国总统马克龙谴责了暴行，称这是“伊斯兰恐怖主义袭击”。  

法国追授遇害教师帕蒂最高公民奖

法国总统马克龙将向被伊斯兰分子杀害的教师帕蒂追授法国荣誉军团勋章。巴黎索邦大学本周三晚为帕蒂举行纪念活动。  

埃尔多安被称为“独裁者” 马克龙力挺新闻自由

法国一家政治杂志引起争议。该杂志称土耳其总统埃尔多安是“独裁者”。他的一些支持者做出愤怒反应。法国总统马克龙支持新闻从业者。  

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