埃尔多安会见欧盟领导人 女士只能靠边坐？

（德国之声中文网）本周，欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）和欧盟部长理事会主席米歇尔（Charles Michel）一同出访土耳其，周二（4月6日）与总统埃尔多安有一场会晤。

从欧盟代表团发布的照片看，埃尔多安与米歇尔落座于居中的单人扶手椅上，而冯德莱恩女士则坐在侧面一张硕大的沙发中间，与埃尔多安相距甚远。对面是同时参加会晤的土耳其外长恰武什奥卢（Mevlüt Çavuşoğlu）。

作为欧盟最高领导人和女性，却在座次上被如此“边缘化”，引起了一些关注和评论。土耳其裔的德国联邦议院绿党议员厄兹德米尔（Cem Özdemir）在推特上发帖，对此评论道：“像普京、埃尔多安这样的威权式压迫者和大男子主义者会有意识地传达这样的信号……可以一笑了之，但不是一定要这样，毕竟这无法赢得这几位先生的尊重。”

社交媒体上还有人指出，冯德莱恩的前任，上一届欧委会主席容克（Jean-Claude Juncker）在会晤埃尔多安的时候，可是和他平起平坐的。

埃尔多安在总统府接见欧盟领导人

欧委会：礼宾非小节

欧盟委员会周三做出回应，对土耳其方面的做法表示不满。一名发言人称，委员会主席冯德莱恩本应获得与埃尔多安和米歇尔同等的座次。发言人说，冯德莱恩对座次安排“显然很吃惊”，但对她来说，还是讨论实质性问题更为重要。

但这位发言人强调，发生在安卡拉总统府的情况不应再次出现，有关方面今后将采取预先措施。

欧委会还指出，冯德莱恩利用此次同埃尔多安的会谈，与土耳其总统就女性权益进行了坦率、详尽的讨论，也包括土耳其最近退出伊斯坦布尔公约的话题。2014年开始生效的该公约旨在保护妇女儿童免受暴力，特别是家庭暴力的侵犯。

欧盟领导人周二同埃尔多安会谈的主要议题是欧盟与土耳其扩展关系的可能性。在大约10天前的欧盟峰会上，欧盟国家和政府领导人同意重新启动与土耳其发展关系的进程，以避免双边矛盾继续激化。

2016年与土耳其就移民问题达成协议以来，欧盟依赖土耳其阻止其他国家难民从该国继续前往欧洲。去年，土耳其因其在地中海东部的油气勘探活动与希腊发生纠纷，欧盟曾以制裁相威胁。之后安卡拉停止了争议性的勘探并释放出有意对话的信号。

叶宣/洪沙（德新社）

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